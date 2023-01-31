В Абхазии решили отказать во въезде сопредседателям Женевских дискуссий

Ника Мелия поздравил Левана Хабеишвили с победой на выборах лидера «Единого национального движения» – крупнейшей оппозиционной партии Грузии, основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили.

Мелия возглавлял партию с декабря 2020 года. На внутрипартийных выборах, прошедших 28-29 января текущего года, он набрал 40% голосов, у Левана Хабеишвили – 52,58%.

Теперь уже бывший лидер ЕНД говорит, что остается в партии.

«Выборы состоялись. У выборов есть конкретный победитель, и я поздравляю его с этим результатом. Конкретно поздравляю Левана Хабеишвили. Я желаю ему того, что для меня очень важно – с достоинством и справедливо управлять партией. Я хочу надеяться, что он сможет это сделать. Никто не должен сомневаться, что я остаюсь в этой борьбе, к которой присоединился в 2013 году. Конечно, я буду в авангарде этой борьбы», — заявил Мелия.

С победой Хабеишвили поздравил и Михаил Саакашвили. Об этом сообщила его мать, Гиули Аласания.

«Как вы знаете, Михаил Саакашвили в течение всего этого периода ни во что не вмешивался, как и в избирательный процесс. Но сейчас у него такая позиция — он очень уважает Нику Мелия, считает его настоящим героем, но сегодня он поздравляет Левана Хабеишвили и желает ему больших успехов. Также он хочет, чтобы все помнили, что сила в единстве и о распаде не может быть и речи. Он призывает, чтобы этого не произошло, что сила в единстве», — заявила Гиули Аласания.

По информации Общественного вещателя, после победы Левана Хабеишвили на выборах лидера партии председатель батумской организации «Национального движения» Георгий Киртадзе подал в отставку. При этом он говорит, что остается в партии.

Как сообщалось ранее, голосование проходило в электронном виде – с использованием системы блокчейн. Отдать свой голос одному из кандидатов можно было в течение двух дней – 28 и 29 января. За пост председателя ЕНД боролись четыре кандидата: действующий лидер партии Ника Мелия, а также Леван Хабеишвили, Нона Мамулашвили и Георгий Мумладзе.

Процесс голосования шел на фоне взаимных обвинений и упреков. Михаил Саакашвили в интервью немецкому изданию Spiegel не исключил, что к организации его возвращения в Грузию осенью 2021 года были причастны люди, имевшие отношение к российским спецслужбам.

Однако Саакашвили не назвал имен, что позволило кандидатам на пост председателя оппозиционной партии интерпретировать его высказывания в свою пользу. Сторонники Ники Мелия не раз упоминали о нечистой игре двух бывших высокопоставленных чиновников времен правления «Нацдвижения» – экс-министра обороны Давида Кезерашвили и бывшего премьера и министра внутренних дел Вано Мерабишвили, которые, по их словам, из-за кулис поддерживали Левана Хабеишвили.

Перевыборов руководства партии часть актива ЕНД потребовала в начале ноября, после чего в «Национальном движении» создали рабочую группу по разработке регламента. С конца сентября ЕНД покинули несколько лидеров, в том числе член политсовета Бадри Басишвили.