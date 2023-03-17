Абхазская сторона сообщила о подготовке к Женевским дискуссиям

Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба сообщил о подготовке абхазской стороны к участию в намеченном на 4-5 апреля очередном раунде Женевских дискуссий по безопасности и стабильности.

«Мы готовимся к очередному раунду на 4-5 апреля. Мы надеемся, что они в очередной раз не будут перенесены в одностороннем порядке, и что не будет никаких организационно-технических сложностей, в том числе с получением виз для наших сотрудников и других участников. Мы будем требовать подписания с Грузией соглашения о неприменении силы и признания нашего государственного суверенитета», – заявил он.

Ардзинба сообщил, что абхазская сторона находится в тесной координации с российскими и югоосетинскими коллегами.

После переноса запланированного на 21‑22 февраля 57-го раунда Женевских дискуссий Инал Ардзинба заявил, что абхазские власти решили отказать во въезде сопредседателям Женевских дискуссий. Об аналогичном решении объявили и в Цхинвали.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров выступил с критикой представителей Запада, принимающих участие в Женевских дискуссиях. По его словам, Евросоюз, ООН, ОБСЕ и США «пытаются и этот формат диалога сделать заложником происходящего вокруг Украины».

В МИД РФ указывают на необходимость проводить переговоры в «более нейтральном месте». Абхазский лидер Аслан Бжания считает, что нейтральным местом для проведения дискуссий мог бы стать Минск.