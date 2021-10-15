«Ситуация тревожная» – в Абхазии обсуждают рост заболеваемости COVID-19

Под председательством премьер-министра самопровозглашенной республики Абхазия Александра Анкваба в Сухуми прошло заседание Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции.

Анкваб заявил, что после некоторой стабилизации обстановки снова наблюдается рост заболеваемости. Он назвал ситуацию тревожной.

Глава Минздрава Эдуард Бутба подтвердил факт ухудшения эпидемиологической обстановки.

«Среднесуточные показатели заболеваемости в последнее время растут, 12 октября был поставлен антирекорд по суточной выявляемости заболевания – 235 человек. Порядка 85-90% из числа выявляемых коронавирусных больных заражены штаммом «Дельта», – сказал он.

По словам Эдуарда Бутба, растет число стационарных больных, ковидные отделения заполнены, а само заболевание протекает сложнее.

«Стационар Сухумской инфекционной больницы заполнен, также на пике своих возможностей работает российский мобильный военный госпиталь МО РФ, запланировано дополнительно развернуть 30 койко-мест. В Гудаутском ковидном госпитале при необходимости также будут развернуты дополнительные отделения для лечения пациентов с диагнозом COVID-19, в общей сложности до 240 койко-мест. Несмотря на все сложности, медучреждения республики обеспечены всем необходимым перечнем медикаментов и средствами индивидуальной защиты», – сообщил он.

Министр просвещения и языковой политики Инал Габлиа на заседании сообщил, что коронавирус в Абхазии подтвержден у двух процентов педагогов, также болеют 252 школьника. Темпы вакцинации, по его словам, невысокие.

«Мы делаем все возможное, чтобы снизить заболеваемость и убеждаем руководителей образовательных учреждений в том, что нужно вакцинироваться, чтобы сохранить здоровье педагогического состава», – сказал министр.

Габлиа добавил, что сейчас на карантине находятся две школы в Очамчирском районе и три школы – в Гальском.

«По всей стране у нас на временной изоляции 40 классов. Могу сказать, что ситуация не совсем плохая. Со стороны министерства здравоохранения поступило предложение, чтобы посодействовать в остановке распространения коронавируса – продлить на неделю каникулярный период или рассмотреть возможность дистанционного обучения на следующей неделе. У нас в конце октября предусмотрены осенние каникулы, поэтому мы готовы на этот шаг, конечно, если это принесет свои плоды», - сказал министр.