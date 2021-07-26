Абхазские политики обменялись обвинениями в преддверии заседания парламента

Депутаты парламента самопровозглашенной республики Абхазия сегодня намерены рассмотреть вопросы, касающиеся экстренных, неотложных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, а также направить абхазскому президенту Аслану Бжания обращение «в связи с кризисом в энергетической отрасли, носящем негативный характер для общества и государства».

Накануне провластные политические партии и организации выступили с обращением, в котором говорится, что оппозиционеры пытаются использовать сложную эпидемиологическую ситуацию «в узкогрупповых целях для дестабилизации общества и государства».

«Очень несерьезно выглядят участившиеся публикации и заявления, в которых как известные, так и анонимные комментаторы пытаются внушить нашим гражданам, что именно такие действия некоторых депутатов побудили руководство страны взяться за решение проблем. Неужели кто-то может подумать, что решение о направлении российского военизированного медицинского подразделения в Абхазию может быть принято за несколько дней? Этот вопрос, как и тема поставки очередной партии вакцины Спутник-V, решается руководством Республики Абхазия системно, благодаря долгой и кропотливой работе и взаимодействию в рамках ранее достигнутых договоренностей с Российской Федерацией. Такие вопросы, к сожалению, не решаются по прихоти и обращениям некоторых депутатов парламента, о чем они, депутаты, конечно же знают, но все же предпочитают этого не замечать», – сказано в обращении.

Лидер Абхазского народного движения Адгур Ардзинба в ответ заявил, что организации и партии, подписавшие обращение, в последние годы «занимались дестабилизацией ситуации в Абхазии в своих узкогрупповых интересах, что в итоге привело к государственному перевороту в начале 2020 года». Оппозиционер говорит, что Абхазия стоит на грани катастрофы.

«Ситуация критическая практически во всех направлениях жизнедеятельности страны. Вопрос касается сохранения жизни наших граждан», – говорит Ардзинба.

Он призвал провластные организации «не запугивать абхазский народ» и не «защищать президента от оппозиции».