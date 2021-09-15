Уполномоченная по правам человека в самопровозглашенной республике Абхазия Асида Шакрыл прокомментировала смерть 24-летнего жителя Гагрского района Анри Атейба. Шакрыл призывает органы прокуратуры «провести незамедлительное тщательное расследование по факту смерти Атейба» в соответствии с абхазским законодательством.

В письме на имя генпрокурора Адгура Агрба омбудсмен указывает, что «основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления», а промедление в возбуждении уголовного дела при очевидных признаках преступления недопустимо.

«В соответствии с международно-признанными принципами эффективного расследования пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, государство обязано обеспечить оперативное и эффективное расследование. Для этого, как отмечается в Приложении к резолюции 55/89 Генеральной Ассамблеей ООН от 4 декабря 2000 года, "лица, проводящие расследование, должны быть независимыми от предполагаемых виновных и учреждений, в которых они работают, должны быть компетентными и беспристрастными. Методы, используемые при проведении таких расследований, должны удовлетворять самым высоким профессиональным стандартам, а их выводы предавать гласности"», – отмечает Шакрыл.

Омбудсмен считает, что результаты проведённого расследования необходимо предоставить общественности. Она также напоминает о том, что офис Уполномоченного по правам человека не раз указывал на факты применения насилия в местах лишения свободы.



«Я выражаю надежду на то, что сотрудники правоохранительных органов, виновные в смерти А. Атейба и других аналогичных фактах применения насилия, имевших место в местах принудительного содержания, понесут наказание. Вместе с тем я обращаюсь к руководству страны с призывом незамедлительно принять все необходимые меры по недопущению вопиющих фактов насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов», – отмечается в письме Асиды Шакрыл.

Накануне абхазский сегмент соцсетей всколыхнула информация о смерти 24-летнего Анри Атейба из села Блабурхва Гагрского района. Сначала сообщали о том, что он умер в больнице в результате побоев, нанесенных ему сотрудниками Гагрского районного отдела внутренних дел. Позже мать погибшего молодого человека рассказала, что его довели до суицида во время пребывания в КПЗ.

Атейба умер на территории, контролируемой властями Грузии, куда его срочно вывезли родственники в надежде спасти.