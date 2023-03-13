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Адвокат Иванишвили критикует инициаторов законопроекта об «иноагентах»
Инициаторы законопроекта об «иноагентах» не смогли доступным языком объяснить реальную необходимость его принятия. Об этом журналистам заявил Виктор Кипиани – глава аналитического центра Geocase, адвокат экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили.
Кипиани выступил с критикой инициаторов законопроекта как в эфире грузинской радиостанции «Имеди», так и в разговоре со СМИ из Армении, Казахстана и Эстонии.
«Инициаторы не смогли доступным языком объяснить реальный контекст, реальные приоритеты принятия такого закона. Тем более, в такое непростое время, когда страна находится на пути приобретения статуса кандидата на вступление в ЕС. И с учетом довольно сложного политического ландшафта и поляризации, вот этот дефицит информации, дефицит разъяснительной работы вызвал реакцию оппозиционных сил, определенных общественных организаций, части общества», – сказал Кипиани эстонской информационной программе «Эхо дня».
В разговоре с армянским телеканалом 1in TV Кипиани также выступил с критикой лидера правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе, заявившего, что война в Украине стала «следствием майдана».
«Что с Майданом и что он принес Украине? Они потеряли Крым и большую часть Луганска и Донецка, продолжение всего этого — война, которая сегодня идет в Украине», — сказал Кобахидзе несколько дней назад.
Кипиани же заявил, что Кобахидзе провел «неординарные параллели» и риторика политика ему не понравилась.
«Председатель правящей партии должен быть чуть более осторожным в своих заявлениях», – сказал адвокат Иванишвили.
Он добавил, что в Грузии есть целый ряд политиков, который не сходит с политических радаров уже 15-20-25 лет.
«У избирателей есть количественный выбор, но качественного выбора практически нет», – сказал Кипиани.
- Критики «Грузинской мечты» считают, что миллиардер Бидзина Иванишвили, который официально ушел из политики в январе 2021 года, продолжает править страной «из-за кулис» и является неформальным правителем Грузии.
Другие новости дня
В Батуми ребенок погиб на снесенном ветром батуте
9-летний ребенок погиб в Батуми на снесенном ветром батуте. Его 3-летний брат, получивший травму головы, остается в клинике в тяжелом состоянии.
Как пишет грузинская служба Радио Свобода, трагедия произошла накануне поздно вечером. Порыв ветра сорвал и поднял в воздух батут вместе с детьми.
По сообщению МВД Грузии, следствие началось по статье 240 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности.
Власти Белгородской области сообщили о сбитых над Белгородом ракетах
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом утром 13 марта системой противовоздушной обороны были сбиты четыре ракеты. В результате падения обломков пострадала одна местная жительница, а также были повреждены два частных дома.
По словам чиновника, у пострадавшей сотрясение мозга. Её состояние оценивается как средней степени тяжести.
В начале марта Гладков сообщил о трёх сбитых над регионом ракетах. Тогда пострадал один местный житель. В конце февраля в Белгороде упали несколько беспилотных летательных аппаратов. Сообщалось об обнаружении обломков не менее трёх из них. Власти утверждали, что пострадавших в результате инцидента не было. Повреждения получили несколько домов и автомобилей.
- После начала российского военного вторжения в Украину власти приграничных регионов России, в том числе Белгородской области, регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов , есть разрушения и жертвы. Российское руководство приписывает эти обстрелы ВСУ, украинская сторона их не комментирует.
- Российские войска, размещённые в приграничных регионах, обстреливают территорию Украины, в частности из Белгородской области огонь ведётся по Харькову и Харьковской области.
Абхазские силовики проводят учения в Гальском районе
В Гальском районе самопровозглашенной республики Абхазия проходят учебно-тренировочные мероприятия силовых ведомств. В учениях принимают участие сотрудники Государственной службы охраны (ГСО), Службы государственной безопасности (СГБ) и Министерства внутренних дел (МВД).
Учения проводятся по поручению абхазского президента Аслана Бжания, ими руководят руководители вышеуказанных ведомств – Дмитрий Дбар, Роберт Киут и Вальтер Бутба.
Жителей Абхазии попросили не поддаваться панике и ложным слухам.
Ранее абхазский лидер Аслан Бжания провел встречу с председателем СГБ и начальником ГСО и поручил им перевести личные составы силовых структур на усиленный режим работы в связи с событиями в Тбилиси.
- На проспекте Руставели в Тбилиси во время выступления одного из участников митинга начали скандировать «Сухуми! Сухуми!», «Цхинвали! Цхинвали!». Опубликованное видео широко обсуждается в абхазском и югоосетинском сегментах соцсетей. Его прокомментировала и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.
- «Грузии сейчас не до Абхазии, там свои внутренние проблемы, но трудно прогнозировать, во что это выльется». Об этом секретарь Совета безопасности самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Шамба заявил ТАСС, комментируя происходящие в Тбилиси события.
- Ранее глава абхазского МИДа Инал Ардзинба говорил, что «вероятность войны с Грузией достаточно высокая». Абхазский лидер Аслан Бжания при этом отметил, что «действующее руководство Грузии держит ситуацию под контролем».
«Навальный» получил премию «Оскар» как лучший документальный фильм
Документальный фильм «Навальный», снятый канадским режиссёром Дэниэлом Роэром по заказу стримингового сервиса HBO Max и CNN Films, получил награду американской киноакадемии, «Оскар». Церемония проходила в Лос-Анджелесе в ночь на понедельник, 13 марта.
Награду, вместе с режиссёром, получили жена, дочь и сын Алексея Навального — Юлия, Дарья и Захар.
«Мой муж сидит в тюрьме, потому что говорит правду», — заявила Юлия со сцены театра «Долби».
Режиссер во время награждения поблагодарил семью политика и расследователей Bellingcat Христо Грозева и ФБК Марию Певчих.
«Спасибо за вашу смелость. Весь мир с вами», — сказал он.
Фильм «Навальный» рассказывает об отравлении политика в августе 2020 года в Томске, его реабилитации и подготовке к возвращению в Россию. Съемки начались почти случайно, рассказывал Роэр в интервью Радио Свобода, — со знакомства документалиста и Грозева, которому вместе с Навальным удалось вывести на чистую воду, предположительно, покушавшихся на политика сотрудников ФСБ.
Ранее картина стал лауреатом премии киноакадемии BAFTA – главной британской премии в области киноискусства и награду Гильдии продюсеров США. Кроме того, лента получила награду за лучший фильм по мнению зрителей на американском фестивале независимого кино «Сандэнс».
Сам Навальный сейчас отбывает длительный тюремный срок в колонии во Владимирской области, он и его соратники уверены, что его преследуют по политическим причинам. Против него заведены ещё несколько уголовных дел, их рассмотрение, потенциально, может увеличить ему срок.
СБУ подтвердила личность военного с видео расстрела украинского пленного
Служба безопасности Украины в воскресенье заявила, что власти окончательно установили личность солдата на попавшем в сеть ранее в марте видео расстрела пленного после слов «Слава Украине».
По данным СБУ, этим человеком был снайпер 163-го батальона 119-й отдельной бригады территориальной обороны Черниговской области Александр Мациевский. «Окончательно подтвердить данные героя удалось после комплекса следственных действий, которые включали общение с родными и товарищами погибшего, а также обработки фото- и видеоматериалов», - сообщила СБУ.
Как отмечается, Александр Мациевский был призван на военную службу в марте. С конца декабря Киев считал его пропавшим без вести близ населенного пункта Красная Гора в Донецкой области. По данным спецслужбы, он был расстрелян 30 декабря. В феврале его тело вернули Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье объявил, что присвоил Мациевскому звание Героя. «Солдату. Человеку, которого будут знать все украинцы. Человеку, которого будут помнить вечно. За его храбрость, за его уверенность в Украине - и за его «Слава Украине!» - приводит слова Зеленского в вечернем видеообращении Русская служба «Би-би-си».
Видео предполагаемого расстрела украинского военнопленного российскими солдатами появилось в соцсетях 6 марта. Украина назвала случившееся военным преступлением и призвала к расследованию на международном уровне.
Россия видео не комментировала.
Изначально представители ВСУ заявляли, что человек на видеозаписи - это Тимофей Шадура, военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского. 9 марта командование территориальной обороны объявило, что на видео на самом деле - боец 119-й отдельной бригады Александр Мациевский.
Гарибашвили обвинил в митингах «сатанистов» и призвал Зеленского «следить за своей страной»
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили дал интервью проправительственному телеканалу «Имеди», где попытался объяснить, кто стоял за мартовскими протестами в Тбилиси.
Глава грузинского правительства не преминул в очередной раз возложить ответственность на «радикальную оппозицию», которую на этот раз Гарибашвили назвал и «экстремистской», и неправительственные организации Грузии, пишет SOVA.
«Мы слышали много критики о том, что полиция перегнула палку. Это ложь и ерунда. Кто начал насилие?! Насилие начало молодежное крыло «Национального движения», мы всех их знаем поименно. Насилие начало т.н. движение «Гирчи», движение Джапаридзе и «анархисты» из клуба Франклина, я видел фото некоторых из митингующих, я был поражен, они были в форме каких-то сатанистов. Эта организация, коллективное национальное движение, уже превратилась в экстремистскую организацию и находится на грани превращения в террористическую», - заявил Гарибашвили.
При этом премьер-министр Грузии в очередной раз повторил нарратив правящей партии о том, что украинские политики стремятся втянуть Грузию в войну.
«Когда человек, находящийся в войне, находит время прокомментировать деструктивную акцию, в которой участвуют несколько тысяч человек в Грузии, это прямое доказательство тому, что этот человек вовлечен и хочет, чтобы здесь что-то произошло, изменилось. Вы упомянули нескольких иностранных политиков, выступили Кличко, Фейгин, какие-то непонятные люди, Арахамия и какие-то лузеры, которые сказали, что нужны перемены и смена правительства Смотрите за своей страной, мы будем следить за своей», - сказал Гарибашвили.
Дмитрий Кулеба призвал Запад начать обучение украинских пилотов
В Киеве не ожидают, что в ближайшее время начнутся поставки в Украину западных истребителей. Об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью немецкому изданию Bild. При этом Кулеба призвал начать обучение пилотов, если такое решение западными странами планируется принять в будущем.
«Я не ожидаю, что поставка истребителей произойдет в ближайшее время, потому что это очень сложная задача с точки зрения логистики и техники. Поэтому мы советуем начать обучение украинских пилотов на западных самолетах уже сейчас, чтобы, когда будет принято решение о предоставлении такого вооружения, не тратить время и многие месяцы на обучение», – сказал Кулеба.
На прошлой неделе появилась информация, что по меньшей мере два украинских пилота находятся сейчас в США и тренируются на авиасимуляторах на военной базе в Тусоне (штат Аризона). Цель этих тренировок – оценить навыки пилотов, чтобы понять, сколько времени займет программа обучения украинских военных летчиков на современных западных самолетах. Об этом со ссылкой на свои источники сообщили NBC News и CNN.
Украина настаивает на поставках ей странами Запада боевых самолетов для отражения российской агрессии. Речь идет главным образом об истребителях F-16. Этот вопрос государства НАТО обсуждают с конца января. Пока поставки Киеву авиатехники допускали власти Франции и Нидерландов.
Канцлер Германии Олаф Шольц исключил отправку Украине истребителей, сославшись на необходимость не допустить дальнейшей эскалации конфликта. Президент США Джо Байден ранее также заявил, что не рассматривает такую возможность . В то же время, по информации The New York Times, в администрации Байдена не исключили передачу Киеву истребителей F-16 через третьи страны.
Маргвелашвили: Я бы хотел, чтобы правительство сменилось путем досрочных выборов
«Я бы не хотел, чтобы это была революция, но я хотел бы, чтобы это были досрочные выборы и смена власти путем досрочных выборов», - сказал бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили в интервью азербайджанскому журналисту Эйнулу Фатулаеву, отвечая на вопрос: «Можно ли сказать, что в Грузии начинается новая революция?». По словам Маргвелашвили, власть должна получить новую легитимацию посредством выборов, иначе будет постоянная напряженность, пишет Общественный вещатель Грузии.
«Может ли править партия, политики, которые настолько управляемы в ручном режиме, что в них не верят с сегодняшнего дня по завтра, тем более в течение полугода или года. Нет, я не доверяю вам в круглосуточном режиме. Это уже пик делегитимации. Поэтому новая легитимация власти должна произойти через выборы, другой формы легитимации политической партии или политического лидера в демократическом обществе нет, иначе будет постоянное напряжение», - сказал Георгий Маргвелашвили.
В ходе интервью Георгий Маргвелашвили говорил о проблеме деолигархизации и Бидзине Иванишвили.
«Насколько я знаю, он (Иванишвили) не зарабатывает в Грузии. Его не за что судить. У него нет (юридической, политической ответственности), что ему можно запретить? Вот почему я говорю, что это абсурд. Если у человека нет криминала, что мы вменяем ему в вину? То, что ему звонят высокие чиновники, премьер-министр, министры, а он отвечает на звонки? Как осуществить его деолигархизацию, если из правительства не будут удалены люди, которые ему звонят? Отнимем телефон? Это комично. Или запретить ему высказывать мнение по политическим вопросам по телефону, это абсурд.
Однако часто бывает так, что наши партнеры не разбираются в реальной политике, они дипломаты и пишут «деолигархизация». Но из чего она состоит? Каждому, кто скажет мне, что Бидзине Иванишвили нужно запретить говорить о политике с людьми, которые обращаются к нему с вопросом, я скажу, что буду против этого, потому что это конституционное право каждого грузина - говорить все, что он хочет, о политике по телефону и публично», - сказал Георгий Маргвелашвили.
- Ранее сегодня министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили анонсировал акции протеста с целью сменить правительство. «Мы собираемся начать массовые акции протеста, наша главная цель - сменить власть в Грузии на прозападное, проукраинское правительство», - заявил он.
Полиция Молдовы заявила о срыве плана пророссийских сил устроить беспорядки
Полиция Молдовы заявила 12 марта, что ей удалось сорвать планы пророссийских групп лиц, прошедших специальную подготовку для участия в массовых беспорядках.
Как утверждают власти, беспорядки готовились в ходе акций в Кишиневе против нового прозападного правительства страны. По информации Молдавской службы Радио Свобода, в воскресенье в центре столицы собрались сторонники оппозиционной партии «Шор». Участники скандировали лозунги против президента Майи Санду, а также выступали против высоких цен на электроэнергию. По словам организаторов, активисты пришли требовать оплаты счетов за зимние месяцы, а также недопущения военного конфликта на территории Молдовы.
Сообщается о стычках между протестующими и полицией спустя примерно час после начала оппозиционного митинга. Полиция перекрыла демонстрантам подход к Дому правительства, в районе главной площади Великого национального собрания. Протестующие попытались форсировать оцепление.
По данным правоохранительных органов, на которые ссылается Молдавская служба RFE/RL, были задержаны более 50 участников протестной акции, в их числе свыше 20 несовершеннолетних с запрещенными предметами. Глава полиции Молдовы Виорел Чернэуцяну утверждал на брифинге, что тайный агент сил безопасности страны внедрился в группы «диверсантов», некоторые из которых, как утверждается, это граждане России. Зачинщикам беспорядков якобы было обещано по 10 тысяч долларов.
Полиция сообщила также, что в воскресенье в Кишиневе было зарегистрировано четыре сообщения о бомбах, и информация исходила от одного и того же человека. Власти квалифицировали эти действия как часть мероприятий по дестабилизации общественного порядка.
О реакции Москвы на эти утверждения пока не сообщается.
- В прошлом месяце президент Санду рассказала о российском плане дестабилизации Молдовы, о том что Москва хочет сменить власть в стране и привести к руководству в Кишиневе своих ставленников. Отмечалось, что о намерениях российской стороны молдавские структуры уведомили коллеги из украинских спецслужб. По мнению Санду, цели России – остановить евроинтеграцию страны и использовать Молдову в войне против Украины.
- Российский МИД в ответ заявлял, что утверждения Майи Санду совершенно необоснованны и ничем не подтверждены. Российское ведомство одновременно обвинило Украину в нагнетании напряженности и попытках втянуть Молдову «в жесткую конфронтацию с Россией».
Американский стратегический бомбардировщик пролетел в 200 километрах от Петербурга
Способный нести ядерное оружие американский стратегический бомбардировщик B-52 пролетел у северо-западной границы России приблизительно в 210 километрах от Санкт-Петербурга. Его сопровождали польские истребители. Российской армии, по всей видимости, не удалось его перехватить.
Пролет состоялся в субботу вечером в районе Финского залива, следует из данных сервиса Flightradar24. Самолет вылетел с аэродрома в Польше, пролетел над Балтийским морем, повернув в сторону Санкт-Петербурга в районе эстонского острова Сааремаа. В районе российского острова Гогланд он сменил курс, после чего пролетел над странами Балтии.
Министр обороны Польши Мариуш Блащак написал в твиттере, что бомбардировщик сопровождали польские истребители. В случае успешного обнаружения бомбардировщики НАТО обычно сопровождаются российскими истребителями. В этот раз такого не произошло.
В пресс-службе Западного военного округа «Московскому комсомольцу» заявили, что дежурные силы ПВО были бы подняты, если бы B-52 подлетел «на критическое расстояние к границам».
Вано Мерабишвили обвинил «Грузинскую мечту» в тиражировании лжи
Бывший министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили обвинил представителей правящей партии в тиражировании лжи. Ранее проправительственные СМИ распространили комментарий, который якобы сделал политик. Мерабишвили приписывали обещание, что «новое правительство Грузии будет воевать против России», пишет SOVA.
«Несмотря на то, что я не нахожусь в Грузии и в целом трачу очень мало своего времени на то, чтобы слушать грузинских политиков, мне все же попалась на глаза комичная попытка «Грузинской мечты» всегда и везде без контекста и «фэйк ньюсами» упоминать Вано Мерабишвили. Еще раз: я не в политике, но я патриот Грузии. Целенаправленное упоминание моего имени и придумывание лжи не изменит реальности. А реальность такова, что Грузия будет в Европе, единой и мирной», - написал Мерабишвили в Facebook.
Ранее сегодня Мерабишвили анонсировал акции протеста с целью сменить правительство. «Мы собираемся начать массовые акции протеста, наша главная цель - сменить власть в Грузии на прозападное, проукраинское правительство», - заявил он.
Комментируя заявления бывшего министра внутренних дел, член большинства парламента Грузии Ираклий Кадагишвили в беседе с журналистами отметил, что всем ясно, какие именно цели движут радикальной оппозицией.
«Мы увидели, что за искренним протестом стоял проект Мерабишвили. Всем ясно, какие цели движут радикальной оппозицией, и особенно это проявилось, когда началась агрессия России в Украине. С этого дня была попытка использовать Грузию в качестве второго фронта. Сегодня мы видим, что лидеры «Национального движения» не стесняются прямо заявлять об этой цели в прямом эфире. Вано Мерабишвили прямо говорит: «Наша цель - начать протестное движение, чтобы сменить власть, чтобы грузинское стало проукраинским». Мол, давайте атаковать Россию, чтобы помочь Украине, давайте начнем войну, и снова обрушим на страну ту беду, которая случилась в 2008 году.
Во время протестных акций мы увидели, что за искренним протестом стоял проект Мерабишвили, целью которого – не искренний протест молодежи и стремление сблизиться с ЕС. Цель же состояла в том, чтобы использовать это и открыть второй фронт в Грузии. И мы знали об этой цели. Нам не стоило причинять вред никому из наших сограждан», - цитирует Кадагишвили «ИнтерпрессНьюс».
Мерабишвили: Мы собираемся начать массовые акции протеста с целью сменить правительство
«Мы собираемся начать массовые акции протеста, наша главная цель - сменить власть в Грузии на прозападное, проукраинское правительство», - об этом заявил бывший министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили в ходе дискуссии по инициативе SAVE MISHA в медиацентре «Укринформ».
По его словам, главная цель – смена правительства.
«Мы собираемся, и я уверен, что грузинское общество нас поддержит, начать массовые акции, чтобы добиться смены правительства и прихода к власти в Грузии прозападного, проукраинского правительства. Чтобы Украина не была одна. Мы практически союзники, должны быть вместе, и вместе праздновать победу не только над Россией, но и вступления в ЕС, НАТО», - заявил Мерабишвили.
По заявлению Мерабишвили, он убежден в том, что «весна и лето будут очень интересными в смысле решения проблем Грузии», пишет «ИнтерпрессНьюс».
Лидер партии «Лело» Мамука Хазарадзе считает, что заявление бывшего министра внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили «льет воду на мельницу «Грузинской мечты». По словам Хазарадзе, заявления Мерабишвили также противоречат победе, достигнутой молодежью в последние дни.
Родственницы мобилизованных артиллеристов обратились к Путину
Жены и матери мобилизованных из Подмосковья записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу. Они утверждают, что их близких передали из рядов армии России в командование сил так называемых «ЛНР» и «ДНР». Там, по их утверждению, из мобилизованных составляют штурмовые отряды, несмотря на то что по военной специальности они артиллеристы.
Родственницы утверждают, что их мужей и сыновей без соответствующей подготовки отправляют на передовую в качестве «пушечного мяса». По их словам, обучение мобилизованных длилось всего четыре дня. Они подчеркивают, что их близкие готовы воевать в Украине, но не в качестве штурмовой пехоты, а в рамках военной специальности, на которую обучались, и просят отвести их с линии соприкосновения и обеспечить артиллерийским оружием и боеприпасами.
В последние недели в интернете появились многочисленные обращения, записанные самими мобилизованными. В частности, видео записывали военнослужащие, мобилизованные из Иркутской, Белгородской и Калининградской областей, а также из Тувы. Все они жаловались, что их передали под командование «ЛНР» и «ДНР», которое переквалифицировало их в штурмовики несмотря на отсутствие подготовки.
По их словам, командование не присутствует на передовой, их заставляют идти в бой неэкипированными, без поддержки со стороны артиллерии и разведки, а за отказы им угрожают насилием. Подразделения несут тяжелые потери. Мобилизованные заявляют, что их используют как «мясо» и посылают «на убой».
Мобилизованные пытаются жаловаться главам регионов, из которых они были призваны. Местные власти обещают разобраться в ситуации, однако, по словам военных и их родственников, результата это практически не приносит.
- Ранее Русская служба Би-би-си сообщала, что за последние три месяца большинство погибших составляют мобилизованные, добровольцы и заключенные. Всего с начала войны журналистам удалось подтвердить гибель более 15 тысяч россиян, более тысячи из них – мобилизованные.
Члены ЕНД проведут в Страсбурге встречи по поводу Михаила Саакашвили
Члены «Национального движения» едут в Страсбург. Как сообщил председатель партии Леван Хабеишвили на брифинге, Георгий Чаладзе и Петре Цискаришвили проведут в Страсбурге встречи по поводу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, пишет «ИнтерпрессНьюс».
«В условиях, когда цивилизованный мир смотрит на нашу страну через увеличительное стекло для того, чтобы Грузия осенью получила статус кандидата в члены ЕС, важнее всего выполнить те условия и оговорки, которые есть у наших партнеров. Завтра наши представительство во главе с Петре Цискаришвили и Георгием Чаладзе отправится в Страсбург, где пройдут официальные встречи», - заявил Хабеишвили.
Вместе с тем Георгий Чаладзе отметил, что целью и темой встреч в Страсбурге станут «путинские узники».
«Визит польских врачей, которые едут под эгидой 27 государств-членов ЕС, объединенной миссией, уже неделю задерживается. И когда Эммануэль Макрон делает такие заявления, когда весь мир стоит на ногах из-за ухудшения здоровья Михаила Саакашвили, очень важно вовремя уладить бюрократические проблемы для польских врачей и дать им возможность проведать президента. Это будет еще один шаг к выполнению рекомендаций», - заявил Георгий Чаладзе.
Напомним, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал в соцсети видео, на котором президент Франции Эммануэль Макрон заявляет, что политические лидеры с тяжелым состоянием здоровья должны быть освобождены.
«Инициативу по разрядке ситуации должно взять в руки правительство и находящиеся в тюремном заключении политические лидеры, чье состояние здоровья тяжелое, должны быть освобождены, чтобы более успокоить ситуацию», - заявляет Макрон.
- Ранее независимая экспертиза центра «Эмпатия» заявила о более 20 диагнозах, поставленных Михаилу Саакашвили, которые в комплексе создают угрожающую картину. В том числе речь идет о кахексии - неконтролируемой потере веса более чем на 40 кг, анорексии, прогрессирующей деменции, заболеваниях опорно-двигательного аппарата и нервной системы.
- В правительстве исключают передачу Саакашвили на лечение другой стране. Власти Грузии настаивают, что разговоры о критическом состоянии Саакашвили - часть пиар-кампании, а сам он преступник, который симулирует с целью добиться своего освобождения.
Сенат Франции одобрил непопулярную пенсионную реформу
Сенат Франции вечером в субботу одобрил пенсионную реформу. Пенсионный возраст в стране будет повышен с 62 до 64 лет. Ранее этот законопроект вызвал массовые протесты по всей Франции.
За принятие пенсионной реформы проголосовали 195 сенаторов. 112 голосовали против. На следующей неделе законопроект должен одобрить совместный комитет верхней и нижней палат парламента. Как сообщает Reuters, скорее всего обсуждение состоится в среду, после этого состоится голосование за принятие финального текста.
Agence France-Presse отмечает, что в нижней палате парламента - Национальной ассамблее - у сторонников законопроекта может не хватить голосов для его принятия. Однако Конституция страны позволяет главе правительства взять на себя ответственность за принятие экономических законов и одобрить их без согласия депутатов, предполагается, что глава правительства Элизабет Борн готова воспользоваться этой процедурой.
По всей Франции уже неделю продолжаются митинги и демонстрации против повышения пенсионного возраста. В Париже число протестующих на прошедшей неделе достигло 48 тысяч, по всей стране - 368 тысяч. Вечером в субботу протестующие в Париже вступали в стычки с полицией, поджигали мусорные баки и били витрины. 32 человека были задержаны. На среду запланирована общенациональная забастовка.
Представители французских профсоюзов дважды за неделю пытались встретиться с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, чтобы обсудить реформу, но тот отказал им в аудиенции. Это заметно усилило протестные настроения.
Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили разгромил россиянина Петра Яна
Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили одержал победу единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45) в главном поединке турнира UFC Fight Night с россиянином Петром Яном. При этом Двалишвили установил рекорд UFC по количеству попыток тейкдаунов - 49. Успешными были одиннадцать.
«Я так горжусь, спасибо всем грузинам, кто пришел сюда, кто смотрит меня по всему миру. Нас всего пять миллионов, но мы очень сильные! Я горжусь тем, что представляю мою страну», – сказал Двалишвили.
После боя спортсмен вышел к журналистам в грузинской чохе и подчеркнул, что эта победа много значит для его родины, пишет SOVA.
«Я сейчас так счастлив, особенно, потому что я знаю, что сейчас происходит в моей стране. Они так счастливы, для нашей маленькой страны Грузии очень многое значит, что грузин бился в США, в Лас-Вегасе с российским чемпионом Петром Яном. Также много людей поддерживали меня из Украины из-за того, что я бьюсь россиянином. Я получил столько поддержки из Украины, хочу сказать им, чтобы они оставались сильными», – сказал спортсмен.
В своей речи Двалишвили также отметил, что у России нет права диктовать соседним странам, какой курс им выбирать.
«Слава Украине! Слава Грузии! Слава свободе! Нам нужна только свобода. Нет войне! Пожалуйста, остановите войну. Остановите войну. Нет войне! Я против войны», – добавил Двалишвили.
Отметим, что грузинский спортсмен одержал уже девятую победу подряд.
Министр обороны Грузии: В стране должен быть хорошо обученный резерв
«В стране должен быть хорошо обученный резерв», - заявил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе. Глава Минобороны сказал о важности проекта нового «Кодекса обороны» для развития обороноспособности Грузии. Он отметил, что для страны с такими вызовами, как у Грузии, нет альтернативы принципу тотальной обороны, пишет «ИнтерпрессНьюс».
«У нас нет другой альтернативы, кроме как иметь в стране хорошо обученный и хорошо подготовленный резерв. Мы все согласны с этим, и мы, и наши партнеры», - заявил Джуаншер Бурчуладзе.
По словам главы Минобороны, Грузия обязательно выполнит задачу по подготовке обученного резерва. Как пояснил министр, именно это, а также регулярная контрактная армия и обязательная военная служба включены в десятилетний план развития Сил обороны и проект нового «Кодекса обороны».
Кроме того, глава Минобороны Грузии в эфире телеканала «Имеди» еще раз рассказал о целях, основных новшествах «Кодекса обороны» и его преимуществах с точки зрения социальной защиты. По заявлению Джуаншера Бурчуладзе, проект, представленный Министерством обороны, предусматривает прохождение обязательной военной службы в более гибких, упрощенных условиях, что поможет достичь одной из главных целей - создания в стране должным образом подготовленного резерва. Бурчуладзе подчеркнул, что студенты будут проходить обязательную военную службу только добровольно.
Министр обороны напомнил общественности, что обязательная военная служба действует в Грузии и сейчас, и упомянутая реформа не приведет к существенным, радикальным изменениям, а будет способствовать преобразованию Национальной службы призывников в более гибкую и простую систему.
- Накануне, 11 марта, перед зданием парламента Грузии прошла акция партии «Гирчи» - «Нет рабству» против поправок в «Кодекс обороны». Организаторы акции требовали, чтобы отправка на обязательную военную службу была добровольной.
500 тысяч человек в Израиле вышли на митинг против судебной реформы
В Израиле проходят митинги против судебной реформы. К демонстрациям присоединились уже полмиллиона человек (при населении всей страны около 8 миллионов). Это крупнейшая акция протеста за всю историю Израиля.
Массовые протесты против судебной реформы, которую предлагает правительство Беньямина Нетаньяху, длятся уже 10 недель. Реформа предполагает, что парламентское большинство фактически будет определять выбор судей Верховного суда, а сам суд потеряет возможность отменять решения правительства. По мнению протестующих, это будет означать утрату независимости судов.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, избранный в декабре прошлого года, считает, что цель протестующих - отстранить его от власти. Некоторые из демонстрантов действительно выдвигают требования отставки Нетаньяху. Он заступил на должность премьер-министра уже в шестой раз в своей политической карьере. На данный момент против Нетаньяху возбуждены три уголовных дела о коррупции, однако сам он отрицает вину.
Сам Нетаньяху считает, что судебная реформа позволит сбалансировать ветви власти. Израильская оппозиция, в том числе бывший премьер-министр Яир Лапид, требуют либо полной отмены законопроекта, либо допуска представителей протестующей стороны к его доработке.
В Степанакерте советуют Клаару «обратить внимание на военные провокации Азербайджана»
Власти непризнанного Нагорного Карабаха заявляют, что слова, сказанные специальным представителем Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клааром относительно ситуации в Лачинском коридоре, «вызывают серьезные вопросы с точки зрения их соответствия статусу нейтрального посредника».
На днях спецпредставитель ЕС, посещая Баку, заявил, что идея Азербайджана по обеспечению прозрачности перевозок по Лачинской дороге является «абсолютно легитимной», мотивируя это тем, что «они не хотят, чтобы Лачинская дорога использовалась для грузов, усиливающих напряженность, и чтобы эти грузы использовались в военных или незаконных целях», пишет Радио Азатутюн.
В сегодняшнем комментарий в связи с высказываниями Клаара Министерство иностранных дел Нагорного Карабаха заявило, что, «говоря о якобы легитимности подходов Азербайджана относительно Лачинского коридора, специальный представитель ЕС явно игнорирует общий контекст происходящих событий».
«Контекст же событий заключается в том, что уже почти три месяца Азербайджан незаконно блокирует Лачинский коридор, тем самым не только нарушая свои обязательства по Трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, но и грубо попирая основополагающие права народа Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.]. Под предлогом якобы необходимости контроля над Лачинским коридором вооруженные силы Азербайджана 5 марта совершили террористический акт, убив троих и ранив одного офицера Полиции Республики Арцах.
Необходимо особо подчеркнуть, что все аргументы Азербайджана относительно блокады Лачинского коридора, включая тезис о якобы использовании коридора в военных целях, после детального изучения были отвергнуты Международным судом ООН, который постановил безоговорочно восстановить беспрепятственное движение по Лачинскому коридору людей, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Вновь напоминаем, что решение Международного суда ООН имеет юридически обязательный характер, о чем заявили также высокопоставленные представители ЕС», - говорится в комментарии.
Во внешнеполитическом ведомстве в Степанакерта отмечают, что «на этом фоне высказывания в поддержку незаконных претензий Баку воспринимаются Азербайджаном как карт-бланш на осуществление преступной политики этнической чистки Арцаха, в основе которой лежит отрицание неотъемлемых прав его народа на жизнь, самоопределение, свободу и мирное развитие».
«Азербайджан стремится создать такие условия, при которых ничто не помешало бы Баку силой установить контроль над всей территорией Арцаха и завершить свои преступные программы. Если специальный представитель ЕС действительно обеспокоен действиями, повышающими напряженность в регионе, то настоятельно рекомендуем обратить внимание на военные провокации, агрессивные и милитаристские заявления Азербайджана, а также на размещение на оккупированных территориях Арцаха новых воинских частей и другой военной инфраструктуры», - отмечается в комментарии.
Шалва Папуашвили: Любое сравнение с Россией абсолютно неприемлемо
Любое сравнение с Россией абсолютно неприемлемо, недопустимо, и неважно, кто делает это сравнение, будь то грузинский политик или иностранный дипломат, грузинский народ это не примет, - так ответил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на вопрос ведущей программы Общественного вещателя Грузии «Актуальная суббота вместе с Макой Цинцадзе» о том, что явилось основанием критики законопроекта «Об иностранном влиянии» со стороны западных партнеров, в том числе заявления посла США, в котором говорится, что он «вдохновлен Кремлем» и «законопроект не является аналогом американского закона, это российский закон, направленный на стигматизацию гражданского общества, заглушение голосов и различных взглядов».
«Я думаю, что все, в том числе и послы, должны это понять, что сравнение Грузии с Россией - страной, оккупировавшей часть территории Грузии, неприемлемо и оскорбляет грузинский народ. Более того, это сравнение не имеет под собой никаких оснований. С одной стороны мы говорим о России - стране, в которой существует тоталитарный режим, с другой - говорим о демократической Грузии, и не видеть этого нельзя, и я удивлен, что делаются такие сравнения. Еще раз скажу, что сравнивать Грузию с Россией недопустимо и это должны понимать все. Грузинский народ этого не примет», - заявил Папуашвили.
Председатель парламента выразил надежду, что в дальнейшем, в том числе дипломаты, будут избегать любого сравнения Грузии или политических инициатив грузинской власти с Россией. «Это недопустимо, и все должны от этого отказаться», - сказал Папуашвили.
В Эстонии арестован пророссийский политик Айво Петерсон
Полиция Эстонии арестовала пророссийского политика Айво Петерсона. Его и двух его соратников подозревают в работе на иностранное государство. По этой статье задержанным может грозить до шести лет лишения свободы.
Как предполагают эстонские СМИ, под иностранным государством подразумевается Россия. Айво Петерсон - лидер пророссийского движения Koos/«Вместе». Он неоднократно выступал в поддержку кремлевской политики. Петерсон баллотировался в эстонский парламент, но не набрал нужного числа голосов. Перед выборами он ездил в оккупированный российскими войсками Донецк и выступил в телепередаче кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева. В эфире у Соловьева Петерсон заявлял, что Эстонии необходима смена власти путем народного восстания.
Еще двое арестованных - гражданин Эстонии Дмитрий Роотси и гражданин России Андрей Андронов, сотрудничавшие с Петерсоном. Все трое заключены под стражу на срок до двух месяцев.
Ближайший единомышленник Петерсона, член Koos Олег Иванов сказал изданию Postimees, что активисты Koos будут бороться за его освобождение. «И вообще мы думаем, что этот арест - это следствие вот той истерии, которая в медиа всю неделю была», - заявил Иванов. Он подтвердил, что члены движения намерены учредить партию, и случившееся этому не помешает.
Пророссийские демонстранты в Праге хотели сорвать флаг Украины
В столице Чехии Праге в субботу несколько тысяч человек приняли участие в антиправительственной демонстрации. Она завершилась стычкой с полицией - после того, как десятки демонстрантов попытались прорваться в здание Национального музея на Вацлавской площади, чтобы сорвать с его фасада большой флаг Украины, вывешенный еще в прошлом году в знак солидарности с этой страной.
Полиция сообщила о 18 задержанных демонстрантах, двое полицейских в стычке пострадали.
Демонстрация проходила под лозунгами борьбы с бедностью, ее созвали не представленные в парламенте политические силы, часть которых придерживается пророссийских позиций. Ряд ораторов обвиняли правительство Чехии в том, что политика поддержки Украины, которую оно проводит, ведет к росту цен в стране и падению уровня жизни. Звучали призывы к акциям неповиновения.
На самой демонстрации был задержан один из участников, пришедший на площадь с символом «Z» и эмблемой «ЧВК Вагнера».
Подобные антиправительственные демонстрации, участники которых под лозунгом борьбы с инфляцией выступают против поддержки Украины, проходят в Чехии с осени прошлого года, однако стычка с полицией произошла впервые.
Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан призвал организаторов демонстрации дистанцироваться от попытки нападения на музей. «Создается впечатление, что вся так называемая демонстрация против нищеты была лишь ширмой для пророссийской провокации» - сказал Ракушан.
Правительство Чехии придерживается жесткой линии по отношению к Москве в связи с войной в Украине, такую политику поддерживает и вступивший на днях в должность президента Петр Павел. При этом споры в обществе вызывает экономическая политика правительства, в частности недавно принятое решение снизить уровень ежегодной индексации пенсий ради борьбы с бюджетным дефицитом.
Женщина с флагом ЕС под водометами в Тбилиси - как госслужащая встала перед спецназом
Женщиной с флагом ЕС под водометами спецназа, ставшей символом мартовских протестов в Грузии, оказалась Нана Малахшия, сотрудница мэрии Тбилиси.
Она рассказала грузинской службе Радио Свобода, что на митинге была с мужем и сестрой, но потеряла их в толпе.
Флаг, который попал на страницы и в эфиры всех мировых СМИ, она купила прямо на проспекте Руставели, у пожилой женщины, которая продавала семечки, сладости и один большой флаг. У кого он сейчас Нана не знает, говорит, что он стал переходным.
Те минуты вспоминает как минуты гнева на то, что происходит и недоумения, когда поняла, что ее кто-то пытается прикрыть собой и потом оттащить в сторону. Сейчас она говорит, что очень благодарна незнакомым людям, которые встали рядом.
И еще выяснилось, что в 2014 году Нана стояла с флагом на майдане в Киеве.
До этого СМИ выдвигали версию, что женщина с флагом - Софо Кемулария, дочь одного из подписантов акта о независимости Грузии в 1991 году. Никто и предположить не мог, что перед спецназом встала госслужащая, пишет агентство «Новости-Грузия».
Иран заявил о завершении процедуры закупки Су-35 у России
Иран завершил процедуру закупки российских истребителей Су-35. Об этом в субботу сообщило иранское государственное телевидение IRIB со ссылкой на постоянное представительство Ирана в ООН.
«Иран обратился к ряду стран с просьбой изучить возможность продажи Ирану истребителей, и Россия дала положительный ответ на этот запрос», - говорится в сообщении. Постпредство не сообщило об условиях контракта, о том, когда он был заключен и сколько боевых самолетов будет поставлено. Турецкое агентство Anadolu со ссылкой на иранские СМИ пишет, что речь может идти о 24 истребителях. Такое же число ранее называл израильский 12-й канал - по его данным, речь идет о боевых машинах, которые изначально предполагалось продать Египту.
Reuters отмечает, что у Ирана на вооружении сейчас имеется лишь несколько десятков боевых самолетов, причем основу ВВС по-прежнему составляют американские самолеты, поставленные еще до исламской революции 1979 года. Есть на вооружении у Ирана также самолеты советского и российского производства - прежде всего МиГ-29 и Су-24. В случае их поставки Су-35 станут наиболее современными самолетами на вооружении Ирана. Иранские СМИ утверждают, что российский истребитель «является одним из самых мощных истребителей четвертого и более поколения в мире». Белый дом предупреждал, что поставка российских истребителей может изменить баланс сил в регионе.
IRIB сообщает, что Иран после снятия со страны санкций ООН, запрещавших поставку Тегерану вооружений, вел переговоры о закупке истребителей с несколькими другими неназванными странами. О том, что договоренности были достигнуты с Россией, в январе нынешнего года в интервью агентству «Тасним» заявил член комитета иранского парламента по национальной безопасности Шахриар Хейдари. Он тогда говорил, что поставка истребителей может состояться уже весной.
В последние месяцы на фоне войны России против Украины Москва и Тегеран активизировали сотрудничество в сфере безопасности. В декабре представитель администрации президента США Джо Байдена сообщил журналистам, что сотрудничество России и Ирана в военной сфере достигло «беспрецедентного уровня».
Тегеран - как утверждает Киев и страны Запада, Россия и Иран это отрицают - поставляет Москве боевые беспилотные летательные аппараты, которые российская армия использует в Украине. Сообщалось, что с их использованием российской армии помогают иранские военные, прибывшие на аннексированную территорию Украины.
- Истребители-бомбардировщики Су-34 используются российской армией с 2014 года и активно предлагаются на экспорт. Самолеты рассчитаны на нанесение ракетно-бомбовых ударов в глубине территории противника. В войне с Украиной Россия использует их в ограниченном масштабе из-за насыщения украинской армии системами противовоздушной обороны.
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