Адвокат Иванишвили критикует инициаторов законопроекта об «иноагентах»

Инициаторы законопроекта об «иноагентах» не смогли доступным языком объяснить реальную необходимость его принятия. Об этом журналистам заявил Виктор Кипиани – глава аналитического центра Geocase, адвокат экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили.

Кипиани выступил с критикой инициаторов законопроекта как в эфире грузинской радиостанции «Имеди», так и в разговоре со СМИ из Армении, Казахстана и Эстонии.

«Инициаторы не смогли доступным языком объяснить реальный контекст, реальные приоритеты принятия такого закона. Тем более, в такое непростое время, когда страна находится на пути приобретения статуса кандидата на вступление в ЕС. И с учетом довольно сложного политического ландшафта и поляризации, вот этот дефицит информации, дефицит разъяснительной работы вызвал реакцию оппозиционных сил, определенных общественных организаций, части общества», – сказал Кипиани эстонской информационной программе «Эхо дня».

В разговоре с армянским телеканалом 1in TV Кипиани также выступил с критикой лидера правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе, заявившего, что война в Украине стала «следствием майдана».

«Что с Майданом и что он принес Украине? Они потеряли Крым и большую часть Луганска и Донецка, продолжение всего этого — война, которая сегодня идет в Украине», — сказал Кобахидзе несколько дней назад.

Кипиани же заявил, что Кобахидзе провел «неординарные параллели» и риторика политика ему не понравилась.

«Председатель правящей партии должен быть чуть более осторожным в своих заявлениях», – сказал адвокат Иванишвили.

Он добавил, что в Грузии есть целый ряд политиков, который не сходит с политических радаров уже 15-20-25 лет.

«У избирателей есть количественный выбор, но качественного выбора практически нет», – сказал Кипиани.