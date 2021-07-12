Бжания заявил, что готов к диалогу с различными партиями и общественными организациями

Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания прокомментировал обращение 15 политических и общественных организаций, в котором говорится о необходимости достижения социального согласия и стабилизации общественно-политической обстановки. Абхазский лидер говорит, что готов к диалогу.

«Как глава государства, наделённый равной ответственностью перед всеми гражданами страны и общественно-политическими объединениями, с удовлетворением воспринял это обращение. Безусловно, укрепление основ государства, его развитие, наряду с социально-экономической политикой, немыслимо без формирования политической культуры, предполагающей сотрудничество с общественными институтами в обсуждении и поиске путей реализации полномочий исполнительной ветви власти. Любые дискуссии подразумевают наличие не только единства взглядов на те или иные проблемы, но и различные позиции. В этом и ценность подобных дискуссий. Это приобретает особую важность при решении вопросов общегосударственного характера, обеспечения стабильности и безопасности страны», – отметил он.

Бжания говорит, что главное в таком процессе – «взаимная ответственность перед обществом и страной в целом, уважительное отношение друг к другу».

«Я неоднократно высказывался о необходимости и готовности к такому диалогу. Ещё раз подтверждаю свою приверженность к совместной работе по всему спектру жизненно важных для Республики Абхазия вопросов и благодарю за проявленную инициативу», – заявил Бжания.

Отметим, что обращение к абхазскому президенту не подписал лидер оппозиции, руководитель «Абхазского народного движения» Адгур Ардзинба.