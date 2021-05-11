«Братание» политических оппонентов в Абхазии оставляет много вопросов

Вот уже почти два месяца наблюдатели в Абхазии высказывают свои суждения, недоумения и вопросы в связи с крайне редкой в новейшей истории Абхазии попыткой оппозиционных и провластных политических сил договориться и обозначить некую общую платформу. Точнее, попыткой части этих сил.

Все, напомним, началось в конце марта с неожиданного для общественности обращения РОО «Аидгылара» (председатель Кан Кварчия), в котором абхазским политикам предлагалось «начать с чистого листа» и объявить в стране «политическую амнистию». Причем ранее данная общественная организация, которая не входит в блок оппозиционных сил, воспринималась, однако, многими как наиболее радикальная оппозиционная сила. Злые языки тут же увязали эту инициативу с намерением защитить некоторые бизнес-проекты от подозрений и обвинений со стороны правоохранительных органов. В то же время на нее сразу одобрительно отреагировали провластные партии «Амцахара» и «Единая Абхазия», а вот другие партии и общественные организации отнеслись к инициативе сдержанно и с оговорками, а кое-кто и вовсе не стал комментировать, например, Адгур Ардзинба, которого называют лидером объединенной оппозиции и который в свое время позиционировал себя как человек, который как раз способен и готов к «наведению мостов» с властью.

Затем наступила пауза, и к этой теме политики в публичном пространстве долго не обращались, если не считать упоминания о ней в скептическом плане в докладе на съезде провластной партии «Айтайра» 30 апреля ее председателя Леонида Лакербая.

И вот в прошлый четверг 6 мая на сайте «Аидгылара» появилось сообщение следующего содержания: «В офисе РОО «Аидгылара» состоялась встреча представителей ветеранских организаций: «Аруаа», «Абааш», «Амцахара». Во встрече также приняли участие представители Администрации Президента Абхазии. Участники встречи высказались в поддержку инициативы РОО «Аидгылара» «О политической амнистии». Было принято решение о проведении переговоров и консультаций со всеми заинтересованными сторонами для дальнейшей выработки механизмов реализации соглашения по стабилизации внутриполитической ситуации в стране».

Уточним, правда, что «Амцахара» уже почти восемь лет является политической партией, но она была преобразована в нее из организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии, и именно этот аспект, видимо, хотели подчеркнуть авторы текста. Позднее на том же сайте появился более чем часовой видеоотчет о состоявшейся встрече. Приведем, чтобы имелось представление о ней, два коротких фрагмента из того, что там звучало на русском языке. Кан Кварчия, в частности, затронул тему взаимоотношений абхазского руководства со стратегическим партнером Абхазии:

«Каждый наш президент в свое время, шедший на выборы и выигравший, он так или иначе ездил в Москву и получал там как бы добро. Он какие-то вещи обещал, потом палки в колеса (здесь) начинали ему ставить… Но вопросы-то не снялись, эти вопросы «прилетят» тому президенту, которого мы поставим следующим. И мы должны определить круг вопросов, которые не должны быть предметом торга между нами, властью и Российской Федерацией».

А вот мысли о недопустимости силового прихода к власти, которые излагал член высшего совета того же РОО Эшсоу Какалия, которого в Абхазии, в основном, помнят как в недавнем прошлом заместителя генпрокурора республики:

«Давайте дадим оценку тому, что было, скажем, что это плохо. Мы все в кулуарах это признаем. Давайте бороться законно за ту же самую власть. Ничего плохого в борьбе за власть лично я не вижу, это нормальный процесс. Это движет вперед все государства, с которых мы пытаемся брать пример. Но есть элементарные вещи… Еще раз говорю: мы все в этом участвовали. И если сами двери не ломали, то плодами этого пользовались все. И когда кто-то кричит: «Вы вчера так сделали, вы позавчера так сделали!» - мы все это делали, ребята! Мы все одинаковые, никто никого не лучше. Я вам вот что скажу. С октября прошлого года я занялся политикой. До этого «всю дорогу» сидел в органах правопорядка и пытался какую-то пользу с точки зрения соблюдения закона принести. А политика… Я вас скажу: это вполне удобно – в оппозиции находиться. Сиди, ругай – и ничего доказывать не надо. Это проще всего. Но насколько это конструктивно?».

После информации об этой встрече в соцсетях прозвучали как одобрительные, так и скептические (типа того, что это попытка «скрестить ежа с ужом») комментарии. И то, что до единодушия участников встречи весьма далеко, подтвердил опубликованный на следующий день комментарий одного из участников встречи председателя РОО «Аруаа» Тимура Гулия:

«6 мая по приглашению заместителя Главы Администрации Президента Зураба Каджая в офисе Общественной организации «Аидгылара» состоялась встреча ветеранских организации «Абааш», «Амцахара», «Аруаа». Обсуждалась инициатива ОО «Аидгылара» о политической амнистии. Я как председатель РОО «Аруаа» высказал позицию членов Высшего Совета, что, со своей стороны, мы не видим необходимости в политической амнистии, а дать объективную политическую оценку событиям 2004, 2014, 2020 г.г. смогут лишь будущие поколения. Тем более, что каждая из сторон свою оценку тем или иным событиям уже дала и они абсолютно разные. И прийти к общему в данный период не представляется возможным».

Далее он, говоря о политической позиции «Аруаа», повторил то, что не раз уже высказывалось этой РОО: что необходимо исключить из внешнеполитической концепции страны возможность ведения многоуровневых переговоров с Грузией, признание Россией системного геноцида Грузией в отношении народа Абхазии, который совершался в течение почти всего двадцатого века, и другие вопросы. Напомнил, что в августе 2020 года «Аруаа» объявила о моратории на проведение митингов и различных акций с политическими требованиями сроком на полгода и слово свое сдержала. К сожалению, это не принесло положительных результатов и у правительства страны до сих пор нет плана по выходу страны из энергетического и экономического кризиса, АГТРК проводит политику информационной изоляции, исчезли прямые эфиры на острые темы, в стране появились политические заключенные, есть факты преследования политических оппонентов. Что касается уголовных дел, связанных с коррупцией, виновные в расхищении народного имущества должны нести ответственность в полной мере, вне зависимости от того, являются ли они сторонники власти или оппозиции. Закон должен быть един для всех и не должен быть использован выборочно, как инструмент для политического давления.

В ответ на это вчера, 10 мая, высший совет «Аидгылара» опубликовал заявление под таким заголовком: «Аидгылара»: Позиция «Аруаа» нам понятна, и мы надеемся на продолжение конструктивного диалога». Вот несколько фрагментов из него:

«6 мая 2021 года на площадке РОО «Аидгылара» состоялась встреча ветеранских организаций «Абааш», «Аруаа», «Амцахара». На встречу также был приглашен заместитель руководителя Администрации Президента Республики Абхазия Каджая З.Ф. …На следующий день, 7 мая 2021 года, Председателем РОО «Аруаа» Гулия Т.Л. опубликовано заявление… Таким образом позиция РОО «Аруаа» по данному вопросу теперь понятна. Мы не можем ее не уважать и надеемся на продолжение конструктивного диалога в рамках достигнутых на нашей встрече договоренностей. Вместе с тем, РОО «Аидгылара» считает необходимым и исключительно важным заявить, что для дачи объективной политической оценки событиям, имевшим место с 2004 года по настоящее время, необходимы: государственная воля, историческая мудрость и мужество как действующей власти, так и представителей оппозиционного движения. Убеждены в том, что «прийти к общему» при условии ответственного, государственного подхода необходимо. Мы категорически против предложения переложить данный вопрос, однозначно ставший причиной раскола в нашем обществе, на плечи следующих поколений. Уверены, что подобные попытки лишь усугубят раскол. Более того, считаем это безответственным и недальновидным… Намерены продолжить работу, направленную на реализацию нашей инициативы, и вновь призываем все политические партии и движения принять в ней активное участие».

Нетрудно увидеть, что, в отличие от «резкого поворота руля» руководством «Аидгылаа» в марте, ветеранская организация «Аруаа» склонна к повторению прежних своих тезисов. Причем это видно даже в акцентах, под которыми подается информация об организации встречи. Пока трудно говорить о том, как дальше будут развиваться события вокруг мартовской «инициативы» «Аидгылара». В ходе встречи 6 мая представителями «Аруаа» высказывалось предположение, что эта инициатива более всего нужна власти и провластным политическим силам, дабы предотвратить любые оппозиционные митинги и волнения. Ясно одно: что и в оппозиции, и во власти есть сегодня люди, по-разному относящиеся к усилиям «инициаторов». А еще, думается, многим никак не хочется, следуя призыву Эшсоу Какалия, покаянно «наступать на горло собственной песне».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия