Более сотни ультраконсерваторов задержали на акции в Тбилиси

100 противников ЛГБТ-сообщества, пытавшихся помешать проведению акции «За свободу» в центре Тбилиси, были задержаны полицией 6 июля в административном порядке, а еще двое – в рамках начатых уголовных дел. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.

«На данном этапе 100 человек задержаны в административном порядке по фактам нарушений, выявленных сотрудниками МВД. Из задержанных 68 освобождены под расписку, 32 остаются в изоляторе временного содержания», – сказано в сообщении.

Что касается двух человек, задержанных на акции в качестве обвиняемых, один из них, 32-летний И.К., напал на оператора телеканала PalitraNews. Против него следствие начато по двум статьям УК Грузии – «незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности, совершенное с угрозой насилия» и «насилие».

Как пишет «Новости-Грузия», 56-летнего Г.Ш. сотрудники МВД задержали по обвинению в умышленном повреждении или уничтожении вещи (статья 187 УК Грузии) после того, как он разбил боковое стекло машины патрульной полиции.

Согласно заявлению, из-за действий радикалов пострадали трое сотрудников ведомства, были повреждены полицейские машины.

«Во время двух митингов на проспекте Руставели полиция приняла все необходимые меры, предусмотренные законом, чтобы позволить гражданам выразить протест в наиболее мирной обстановке. Несмотря на многочисленные призывы, протестующие оказали сопротивление сотрудникам МВД и бросали в них различные предметы», – сказано в информации министерства.

МВД обещает дать «соответствующую правовую оценку» противоправным действиям, допущенным 6 июля на проспекте Руставели, и «надлежащим образом» отреагировать на каждый случай нарушения и преступления.