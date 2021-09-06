Первая за 1.5 года очная встреча Абашидзе и Карасина может пройти в октябре

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в интервью «Газете.Ru» рассказал о контактах со спецпредставителем премьер-министра Грузии по связям с РФ Зурабом Абашидзе, не исключив возобновления очных переговоров в октябре.

«К сожалению, вот уже полтора года мы не встречаемся очно в силу понятных причин (пандемия COVID-19 — ред.). Но буквально два дня назад мы разговаривали с ним, и кстати продолжаем активно общаться в режиме видеоконференций вместе с представителями с обеих сторон МИДа и Министерства транспорта. Хотим все-таки надеяться, что в октябре, может быть во второй половине октября, нам удастся пообщаться и очно. Так что работа продолжается. И, естественно, когда люди работают, они рассчитывают, что у них будет получаться главное, а именно – продвижение вперед наших двусторонних отношений, воспитание их в духе добрососедства и братства. Будем на это рассчитывать и к этому идти», – отметил сенатор.

По его словам, в рамках диалога с Абашидзе обсуждаются двусторонние вопросы – от транспортных до торговых и гуманитарных. Карасин добавил, что тема возобновления авиасообщения также актуальна, но ей мешает эпидемиологическая ситуация.

«Грузия закрыта для внешнего мира. О каком авиасообщении вы говорите? Они год были закрыты для внешнего мира — никого не впускали, никого не выпускали. Поэтому тема по-прежнему актуальна, она обсуждается, но все зависит прежде всего от борьбы с COVID-19», – подчеркнул сенатор.

Карасин также отметил, что «крикливые русофобы и эмоции по-прежнему кипят в Тбилиси», а «русофобия напрямую влияет на наше публичное восприятие, общественное мнение России».