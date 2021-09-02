Короткий бросок на Север

Грузинская оппозиция обвиняет власть, отказавшуюся от финансовой помощи Евросоюза, в отходе от евроатлантического курса. Подтверждением этого они считают заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о готовности восстановить отношения с Тбилиси. Впрочем, аналитики не склонны так драматизировать ситуацию.

Конкретных предложений от главы внешнеполитического ведомства РФ Сергея Лаврова в Грузии не слышали. Главный российский дипломат, заявивший, что Москва готова к восстановлению отношений с Тбилиси, не уточнял, к каким именно шагам готова российская сторона для выхода из существующей ситуации, заявляют официальные лица Грузии. А выход лишь один, говорит министр иностранных дел Давид Залкалиани:

«Мы последовательны в наших позициях, что подтверждается нашими заявлениями и конкретными действиями, чего, к сожалению, мы не видим со стороны России. Я хочу подтвердить нашу готовность к нормализации наших отношений, но процесс политической нормализации, естественно, проходит по той красной линии, которая связана с деоккупацией. Пусть они сделают шаги в этом направлении. Мы, конечно, не будем говорить о восстановлении дипломатических отношений с Россией до тех пор, пока на территории Грузии располагаются три посольства РФ. Естественно, Россия в первую очередь должна уважать суверенитет и территориальную целостность Грузии и делать конкретные шаги в этом направлении».

Тем временем оппозиция видит явную связь между заявлениями Лаврова и отказом «Грузинской мечты» от макрофинансовой помощи ЕС. Член «Единого нацдвижения» Нугзар Циклаури считает это естественной реакцией Москвы на последние заявления представителей власти:

«"Грузинская мечта" практически закрыла европейские перспективы. На этом фоне заявление Лаврова, сделанное на следующий же день, означает лишь одно – как важен выбор Грузии, который она сделает 2 октября: либо мы идем в сторону России, либо в сторону Европы».

Схожей позиции придерживаются и многие представители гражданского общества. В интервью телекомпании «Мтавари» юрист НПО «Демократическая инициатива Грузии» Георгий Мшвениерадзе заявил:

«(Власти), с одной стороны, яростно критикуют европарламентариев и представителей миссии в Грузии, а с другой стороны, протягивают руку дружбы России. Мне кажется, любому гражданину Грузии понятно, что это значит – явный отход от прозападного пути. И это неслучайно, «Грузинская мечта», хоть и мелкими шагами, но шла по этой дорожке».

И, похоже, это «отклонение от курса» не осталось незамеченным и в США. Посол Соединенных Штатов в Грузии Келли Дегнан в интервью местным СМИ рассказала, как была удивлена решением властей отказаться от помощи ЕС, несмотря на тяжелое положение во многих сферах.

«Насколько я понимаю, эта помощь была связана с важной реформой судебной системы, и это было очевидным в прошлом году, когда пакет обсуждался между ЕС и правительством Грузии. Опять же это важные реформы, которые необходимо осуществить. Конгресс США следит за происходящим, и мы всегда согласовываем с правительством Грузии, какая помощь им нужна. Я уверена, что они учтут заявление правительства Грузии о том, что им не нужна помощь в размере 75 миллионов евро», – цитирует Келли Дегнан информационное интернет-агентство «Грузия Online».

Последствий не избежать, уверен аналитик Фонда стратегических и международных исследований Каха Гоголашвили, впрочем, возможно, власти выбирают из двух зол:

«Тут принцип домино – если ты отказываешься от помощи, то и другие говорят: «А почему мы тебе должны помогать?» Но, возможно, для них (властей Грузии) важнее победа на выборах. ЕС собирался объявить, что Грузия не получит эти 75 миллионов (евро), поскольку она не исполнила определенные обязательства, заложенные в меморандуме о выдаче долгосрочного кредита. Власти испугались, что такое заявление ЕС сделает прямо перед выборами. И они сделали политический шаг, политически все верно рассчитали, но стратегически для страны – это, конечно, просчет».

Аналитик не считает, что это решение властей продиктовано желанием сменить внешнеполитический вектор. Первым делом после выборов власти примутся за исправление своих «просчетов» перед ЕС и США, уверен он. И на это явно указывает последнее заявление премьер-министра Грузии о намерении «еще раз объяснить партнерам, почему Грузия отказалась от дополнительного кредита». «Все вопросы будут сняты», – с уверенностью заявил сегодня журналистам Ираклий Гарибашвили.