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В Абхазии заканчивается вакцина «Спутник V». Ковид-вакцинация приостановлена
Начальник сухумского управления здравоохранения Ирма Воуба сообщила, что кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции завершилась.
«Запись на вакцинацию приостановлена. Что касается граждан, которые ожидают вакцинирования вторым компонентом, они в обязательном порядке будут вакцинированы в указанные им сроки», – сказала она.
По словам Воуба, побочных эффектов от вакцины выявлено не было ни у одного человека.
Всего в Сухуми вакцинировано 2995 человек. Из них: в городской клинической больнице – 835, в Сухумской поликлинике №1 – 1399, в поликлинике № 3 (Синоп) – 761. Вакцинация в абхазской столице проводилась дополнительно еще в трех пунктах: в Сухумской поликлинике моряков, где вакцинировано 110 человек, в Республиканской больнице – 256 человек, в Сухумской районной поликлинике - 360 человек.
Как сообщает пресс-служба Минздрава самопровозглашенной республики Абхазия, руководством и правительством Абхазии ведутся интенсивные переговоры с Российской Федерацией о поставке новой партии вакцины.
«О датах поступления вакцины в Абхазию населению будет сообщаться по мере поступления новой информации», – говорится в сообщении.
- Первая партия российской антиковидной вакцины «Спутник V» в количестве 6,5 тысяч доз прибыла в Абхазию в конце апреля.
- Накануне стало известно, что абхазские власти предложили жителям Гальского района вакцинироваться в грузинских клиниках. С 5 июля для этого был упрощен порядок пересечения Ингурского моста.
Другие новости дня
Выступление премьер-министра Испании прервали из-за российского самолета
Пресс-конференция с участием главы правительства Испании Педро Санчеса и президента Литвы Гитанаса Науседы была прервана из-за российского военного самолёта. Инцидент произошёл на военно-воздушной базе НАТО в городе Шяуляй на севере Литвы.
Во время выступления Науседы, к Санчесу подошёл представитель размещенного на базе испанского контингента, после этого конференция была прервана. Как сообщает испанская газета El Mundo, причиной стало появление неопознанного российского самолета над Балтийским морем.
После сигнала тревоги в помещении, где проходила пресс-конференция, появились военные, которые начали готовиться к вылету. Из-за появления российского самолета были подняты в воздух два испанских истребителя.
Испанские военные, размещённые на базе на основе ротации, должны были опознать и сопроводить российскую цель. Взяв слово, Педро подчеркнул важность испанского присутствия в защите безопасности всех членов НАТО. Российское министерство обороны инцидент не комментировало.
36 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Южной Осетии
За сутки в Южной Осетии выявили 36 новых случаев заболевания коронавирусом (днем ранее – 34). Глава Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Марина Кочиева говорит, что наблюдается рост заболеваемости
«Эпидемиологическая ситуация ухудшилась, естественно необходимо соблюдать меры безопасности – масочный режим, социальную дистанцию, избегать посещения массовых мероприятий. Все это очень важно. Мы приступаем к рейдовым мероприятиям, будем проверять все объекты на соблюдение санитарных норм, обозначенных в рекомендациях оперштаба, в основном это касается предпринимателей», – сказала главный санитарный врач.
По ее словам, под наблюдением врачей на сегодняшний день находится 231 человек, пятеро накануне были сняты с учета медиков.
«Каждый должен понимать свою ответственность, наша ситуация зависит от всех нас. Больные должны сидеть дома, не заниматься самолечением, обращаться к врачам...», – сказала Кочиева.
Число выявленных случаев заражения с начала пандемии достигло 3650, выздоровели 3419. Югоосетинские власти не публикуют информацию относительно граждан, погибших за время пандемии от COVID-19.
Три младенца с COVID-19 подключены к аппарату ИВЛ в тбилисской клинике
Дельта–штамм коронавируса распространяется среди детей активнее, чем другие варианты вируса. Как пишет Общественный вещатель, об этом заявил глава Национальной группы технических консультантов по иммунизации, профессор Иванэ Чхаидзе.
По его словам, трое инфицированных детей в возрасте до одного года подключены к аппарату ИВЛ в детской клинике им. Цицишвили.
«Индийский вариант коронавируса больше заражает население молодого возраста. У детей этот вариант встречается чаще, чем «альфа» и «китайский» варианты. За этим стоит больший риск. Риск госпитализации детей, ухудшения их состояния. В одной из ведущих клиник Грузии им. Цицишвили, занимающейся лечением инфицированных коронавирусом педиатрических пациентов, в реанимации находятся уже трое пациентов в возрасте до одного года, которые подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние их здоровья тяжелое. Во время второй волны коронавируса такой степени тяжести заболевания не было», – заявил Иванэ Чхаидзе.
Что касается вопроса о наличии у детей сопутствующих заболеваний, то, по словам Чхаидзе, в случае дельта-штамма вируса сопутствующие заболевания не имеют значения.
- За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 20 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 5415 человек.
Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума сдался полиции
29 июня Джейкоб Зума был приговорен к 15 месяцам тюрьмы за неуважение к судебной системе страны – он не явился на заседание по делу о коррупции. Это первый случай в истории ЮАР, когда бывший президент был приговорен к тюремному заключению.
Изначально Зума отказался сдаться полиции, но в коротком заявлении в среду Фонд Джейкоба Зумы заявил, что он "решил подчиниться". Ранее правоохранительные органы ЮАР получили распоряжение арестовать Зуму, если бы он не сдался до конца среды. Бывший президент был помещен в исправительный центр Эсткур в его родной провинции Квазулу-Натал.
Джейкоб Зума занимал пост президента ЮАР с начала 2009 года, а в начале 2018-го был вынужден уйти в отставку. Таким образом Зума избежал рассмотрения в парламенте вопроса о вотуме доверия президенту страны, который собиралась внести его собственная правящая партия Африканский национальный конгресс.
Бывший президент ЮАР обвиняется в целом ряде эпизодов мошенничества, коррупции, рэкета и отмывания денег. В случае признания его виновным в рамках этого дела ему грозит тюремное заключение сроком до 25 лет и крупный штраф.
Туркменистан сделал обязательной вакцинацию от COVID-19
Власти Туркменистана обязали граждан старше 18 лет вакцинироваться от коронавирусной инфекции нового типа. Сообщение было опубликовано 7 июля в государственных СМИ страны. При этом Туркменистан — одна из нескольких стран мира, официально не зарегистрировавших ни одного случая COVID-19 на своей территории.
В сообщении государственных СМИ не указывается, какой вакциной будет иммунизироваться население, — уточняет Туркменская служба Радио Свобода. Однако 27 июня президент Гурбангулы Бердымухаммедов подписал указ о покупке страной полутора миллионов доз вакцины китайской корпорации "Синофарм".
В январе власти республики первыми в Центральной Азии зарегистрировали российские вакцины "Спутник V" и "ЭпиВакКорона", однако поставки этих препаратов идут в символических масштабах, а российские власти сообщают, что их не хватает и для внутреннего рынка.
С начала пандемии в Туркменистане резко выросло чисто госпитализаций населения с пневмониями, передавали корреспонденты Туркменской службы РС. В ряде регионов были переполнены больницы, не хватало препаратов и врачей. Однако власти не признавали, что это как-то связано с коронавирусной инфекцией.
Тем не менее в стране вводились жёсткие карантинные меры. Закрывалось междугороднее сообщение, останавливались поезда и перекрывались дороги, представителям возрастной группы риска было запрещено покидать родные города, а всех жителей обязали носить маски, как изначально утверждалось, из-за повышенного содержания пыли в воздухе.
- Ранее население обязали вакцинироваться власти Таджикистана. В России в ряде регионов введена обязательная вакцинация для чиновников, учителей и работников сфер торговли и развелчений. Однако Кремль заявляет, что не считает, что это обязанность — так как работники могут уволиться.
ЕСПЧ: запрет декретного отпуска для мужчин-полицейских в РФ незаконен
Европейский суд по правам человека признал незаконным запрет декретного отпуска для мужчин-полицейских в России. Соответствующее решение опубликовано на сайте ЕСПЧ. Как отмечает "Коммерсантъ", суд в Страсбурге рассматривал дело 12 лет.
Жалобу в ЕСПЧ подали четыре сотрудника полиции из разных регионов страны. Во всех случаях полицейские просили начальство отпустить их в отпуск по уходу за детьми, однако им отказали в этом. В итоге полицейские были уволены со службы: трое — за систематическое отсутствие на работе, а ещё один — по состоянию здоровья.
Суды в России, куда обращались истцы заявляли, что полицейские сами выбирали службу, "ограничивающую их в правах". Согласно постановлениям российских судов , мужчины-полицейские имеют право на декретный отпуск только в том случае, если их ребёнок остался без материнского ухода.
ЕСПЧ посчитал такую практику гендерной дискриминацией мужчин. "Гендерные стереотипы, такие как восприятие женщины в качестве основного воспитателя детей, а мужчины — в качестве основного кормильца, не могут служить достаточным обоснованием для различий в обращении между мужчинами и женщинами в отношении права на отпуск по уходу за ребенком", — говорится в решении ЕСПЧ.
Также суд посчитал, что российские власти не смогли "обеспечить баланс" между сохранением эффективности полиции и правом сотрудников не подвергаться дискриминации по признаку пола.
Адвокат Константин Маркин, представлявший интересы одного из заявителей, сотрудника ГИБДД из Сыктывкара Александра Груба, надеется, что российские суды будут рассматривать подобные дела с учётом решения ЕСПЧ. В такие же ситуации до сих пор попадают военнослужащие, сотрудники Росгвардии и других силовых ведомств, отметил адвокат.
У села Самеба близ грузино-армянской границы за месяц произошло 10 землетрясений
Сегодня утром близ грузино-армянской границы произошло очередное землетрясение – магнитудой 3.2.
Подземные толчки были зафиксированы в 10:26 по тбилисскому времени, в 25 км к юго-западу от города Дманиси, в районе села Самеба (Ниноцминдский муниципалитет, регион Самцхе-Джавахети).
По данным Национального центра сейсмического мониторинга Грузии, это – десятое по счету землетрясение близ села Самеба с 6 июня текущего года (максимальная магнитуда – 4).
Как заявили «Эху Кавказа» в центре, Самцхе-Джавахети, наряду с регионом Рача – самая сейсмоактивная зона Грузии.
«В Раче землетрясения также иногда происходят в одном и том же месте. В этом нет ничего особенного», – отметили в центре.
От коронавируса в Грузии скончались еще 20 пациентов
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 20 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 5415 человек.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки в стране выявили 1043 новых случая коронавируса. Накануне провели 31 229 тестов: PCR-тестов – 17 172, экспресс–тестов на антиген – 14 057.
Выздоровел еще 841 пациент. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 373 728, выздоровевших – 357 090.
За сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии достиг 3,34%, за последние 14 дней составляет 3,27%, за неделю – 3,72%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 5702 человека, всего использовано вакцин – 283 631.
«Самое важное – иметь доверие народа» – переговоры Путина и Пашиняна в Москве
В Москве накануне состоялась встреча президента России Владимира Путина с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном.
Как сообщает армянская сторона, поздравив Пашиняна с результатами внеочередных парламентских выборов, Владимир Путин отметил:
«Я думаю, что это важно для всех, прежде всего, конечно, для Армении, для армянского народа, имея в виду, что такие сложные, очень острые и чувствительные вопросы, которые нужно решать, решать можно только при обеспечении возможности эффективно работать. А для этого самое важное – иметь доверие народа. Оно у вас есть, это показали результаты выборов. Это очень важно на самом деле, это самое главное. В такие сложные моменты для жизни страны это, наверное, важнейшее условие для дальнейшего развития».
Никол Пашинян в свою очередь, поблагодарил Владимира Путина за роль в вопросе возвращения армянских пленных.
«До сих пор должен констатировать, что, к сожалению, не решен ещё полностью вопрос военнопленных, хотя, к счастью, здесь и не без хороших новостей: несколько дней тому назад 15 военнопленных были возвращены на родину, и я хочу подчеркнуть Вашу личную роль в этом и поблагодарить. Мы в нашем телефонном разговоре 24 июня эту тему обсудили, и через неделю 15 наших соотечественников вернулись на родину», – подчеркнул Пашинян.
И. о. премьер-министра отметил, что ситуация в регионе нестабильна. Он добавил, что нестабильна ситуация на границе Армении и Азербайджана.
«По этому поводу мы неоднократно разговаривали. Хочу сказать, тут тоже мы, к сожалению, имеем очаг постоянного беспокойства в течение последних двух месяцев. Я надеюсь, что по этому вопросу сегодня нам удастся сверить часы», – сказал он.
«К сожалению, в последнее время мы очень часто и много обсуждаем вопросы, связанные с безопасностью, потому что у нас в регионе не очень стабильная ситуация. Конечно, все знают Ваши личные усилия и усилия Российской Федерации в достижении прекращения огня в 44-дневной войне. Должен сказать, что после размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе ситуация стабильная, но время от времени возникают какие-то очаги беспокойства, нестабильности. И я сегодня хочу поделиться с Вами оценками и мнениями, почему и как это происходит», – добавил Никол Пашинян.
Он отметил, что есть хорошие новости в сфере экономики.
«Я надеюсь, Вы помните, что в 2019 году мы в Ереване обсуждали вопросы, связанные с деятельностью ЮКЖД, и должен сказать, что сегодня полным ходом идет обновление железнодорожных составов в Армении. Это действительно очень хорошая новость, потому что реализуется большая инвестиционная программа. В текущем году еще растет и экспорт из Армении в Россию после ковидного года.
Хочу еще поблагодарить Вас за поддержку в доставках вакцины «Спутник-V» в Армению. Сегодня мы уже получили более 100 тысяч доз. Слава богу, ситуация с коронавирусом в Армении довольно-таки хорошая, и на этом фоне уже появляется поток российских туристов в Армению, это тоже очень хорошая новость», – заявил и. о. премьер-министра Армении.
- Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании «Нагорно-Карабахской республики».
- За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль Вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами.
- «Нагорно-Карабахская республика» официально не признана ни одной из стран ООН, в том числе Арменией. В 1993 году ООН приняла четыре резолюции с требованиями вывода армянских войск из региона Карабаха и признанием территории частью Азербайджана.
- После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.
- По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
Англия впервые в истории вышла в финал чемпионата Европы по футболу
Сборная Англии по футболу впервые в своей истории вышла в финал чемпионата Европы, одержав победу над Данией. В воскресенье англичанам предстоит сразиться за чемпионский титул с Италией, а пока по всей стране продолжаются бурные празднества. Мы следили за ходом полуфинального матча в нашей прямой трансляции.
Встреча двух команд прошла в Лондоне на стадионе "Уэмбли" и закончилась со счетом 2:1. В воскресенье там же состоится финальный матч Евро-2020 между командами Англии и Италии.
Вчера в полуфинале счёт открыла сборная Дании — гол забил полузащитник Миккель Дамсгор. Но уже через 9 минут сборная Англии сравняла счет — гол в свои ворота забил датский защитник Симон Кьер. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В дополнительное время, Англия заработала пенальти. Вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель отразил удар английского нападающего Харри Кейна, но на добивании все тот же Кейн отправил мяч в ворота. Матч закончился со счетом 2:1.
Вот как описал свои эмоции после матча ведущий Би-би-си и знаменитый футболист Гари Линекер: "Мы ждали этого очень долго. И, наконец, это случилось. Я иногда сомневался, что мне вообще доведется снова это увидеть при жизни".
Сегодня утром победе сборной Англии в полуфинале чемпионата мира по футболу посвящены первые страницы почти всех британских газет. Единственным изданием, которое решило проигнорировать триумф англичан на Евро-2020, стала деловая Financial Times, отмечает Би-би-си.
По числу туристов в Грузии лидируют Турция, Израиль и Украина
По данным Национальной администрации туризма Грузии, в июне текущего года в страну было совершено 156 189 международных визитов. По сравнению с июнем 2020 года, число визитов увеличилось на 294%, по сравнению с июнем 2019 года – уменьшилось на 82%.
По числу международных визитёров в июне лидирует Турция – в июне Грузию из этой страны посетили 29 606 человек. Рост по сравнению с июнем 2020 года составил 87%, спад по сравнению с июнем 2019 года –77.5%.
На второе место по числу туристов вышел Израиль. Если в июне прошлого года, в условиях строгих ковид-ограничений Грузию посетили лишь 46 граждан Израиля, в июне текущего года число визитёров достигло 15 837 (рост 34 328%). По сравнению с июнем 2019 года, туристический поток из Израиля сократился на 23.5%.
Тройку лидеров замыкает Украина. В июне 2021 года Грузию посетили 15 493 туриста из этой страны (рост по сравнению с июнем 2020 года составил 1324%, спад по сравнению с июнем 2019 года – 23.7%).
Грузию в июне текущего года также посетили 14 967 визитёров из России, из Армении – 13 342, из Казахстана – 7328, из Азербайджана – 6900, из Саудовской Аравии – 6046, из Беларуси – 3809, из Узбекистана – 2772, из Польши – 1793, из США – 1709, из Германии – 1633, из Ирана – 1352.
- Границы Грузии открыты для всех иностранцев, прошедших полный курс вакцинации от COVID-19 вакциной любого типа. При прилете в Грузию привитым туристам необходимо предоставить лишь справку о вакцинации, при пересечении сухопутной или морской границы – дополнительно и отрицательный результат ПЦР-теста.
- Кроме того, Грузию лишь с отрицательным результатом ПЦР-теста могут посещать граждане и резиденты стран ЕС, России, Беларуси, Армении, Азербайджана, Украины, Казахстана, Турции, Израиля, Швейцарии, Норвегии, США, Великобритании, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Бахрейна, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Канады, Японии, Кувейта, Китая, Южной Кореи, Молдовы и Омана, Сан-Марино, Монако, Сербии, Исландии, Лихтенштейна, Черногории, Андорры, Албании, Северной Македонии, Боснии и Герцеговины. На третий день пребывания в Грузии туристы проходят повторное тестирование за свой счет.
- Прибывшие из-за границы в Грузию дети в возрасте до 10 лет освобождаются он необходимости предоставлять на границе отрицательный результат ПЦР-теста.
Четверо предполагаемых убийц президента Гаити застрелены
Глава полиции Гаити Леон Шарль сообщил в ночь на четверг, что силы безопасности застрелили четверых и задержали ещё двоих, подозреваемых в убийстве президента страны Жовенеля Моиза. По словам Шарля, нападавшие взяли в заложники трех сотрудников полиции, однако в ходе операции в столице Гаити Порт-о-Пренсе они были освобождены.
"Предполагаемые убийцы президента Жовенеля Моиза задержаны сегодня Национальной полицией»,— написал в твиттере министр связи Франц Экзантус.
Нападение произошло в ночь на 7 июля, группа людей пробралась на территорию резиденции президента. 53-летний Жовенель Моиз получил смертельное ранение. Его жена, Мартин Моиз, также была ранена. Она в стабильном, тяжёлом состоянии. Её отправили на лечение в США, сообщил посол Гаити в Вашингтоне Бокчит Эдмонд.
На следующий день после покушения власти сообщили некоторые подробности убийства, передаёт Би-би-си. И. о. премьер-министра страны Клод Жозеф заявил, что нападавшие были иностранцами и говорили на английском и испанском языках. По словам посла Гаити в США , нападавшие были одеты как агенты американского Управления по борьбе с наркотиками, что возможно помогло им проникнуть на территорию резиденции президента Гаити. Представитель Госдепартамента США опроверг какую-либо причастность американских агентов к убийству Моиза.
Власти соседней Доминиканской Республики не исключили, что группа нападавших состояла из четырех колумбийцев и трех венесуэльцев, связанных с наркобаронами Гаити.
В интернете появились видеокадры, сделанные в районе нападения, на которых видна колонна внедорожников и выходящие из машин вооруженные люди. По словам и.о. премьер-министра Жозефа, они были хорошо вооружены и выглядели профессионально подготовленными. Подлинность этого видео по-прежнему не подтверждена, сообщает Би-и-си.
Массовые протесты против Жовенеля Моиза в последние годы сопровождались беспорядками и погромами. Противники президента обвиняли его в коррупции и связи с вооруженными бандами. Борьба таких банд за контроль над столицей Порт-о-Пренсом, по данным ООН, с начала июня нынешнего года привела к бегству из города не менее 15 тысяч человек. Гаити является одним из самых бедных государств в мире, 60 процентов из почти 11 миллионов человек в стране живут меньше, чем на 2 доллара в день.
Таджикистан просит ОДКБ о помощи в охране границы с Афганистаном
Таджикистан обратился за помощью в охране границы с Афганистаном к государствам Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Военный альянс объединяет ряд бывших советских республик во главе с Россией.
«Учитывая складывающуюся в регионе ситуацию, а также то, что отдельные участки границы с Афганистаном находятся в труднодоступной горной местности, в одиночку справиться с этой задачей представляется сложным», - сказал представитель Таджикистана при ОДКБ Хасан Султонов. Он отметил, что за последние две недели на фоне наступления талибов на правительственные силы в Афганистане таджикскую границу пересекли около полутора тысяч афганских военных.
Призыву из Душанбе предшествовало заявление Москвы о поддержке союзного государства. «Россия в случае необходимости готова предпринять дополнительные усилия по содействию Таджикистану в обеспечении безопасности на границе», - заявил 6 июля замглавы МИД России Андрей Руденко.
На таджикской территории действует 201-ая российская военная база. Это наиболее крупный военный объект России за ее пределами, отмечает «Интерфакс».
Талибы ведут наступление одновременно с выводом из Афганистана военнослужащих США и других стран НАТО. Западная коалиция планирует полностью вывести свои силы к середине сентября.
Как отмечают таджикские власти, под контролем радикальных исламистов сейчас находятся примерно две трети от общей линии границы с Афганистаном. В целом ее протяженность – более 1 тысячи 350 километров.
В Душанбе также говорят, что ожидают наплыва беженцев, и уже начали обеспечивать кровом и продуктами питания прибывающих в страну.
В самом Афганистане талибы за последние недели захватили значительные участки на севере страны. Все чаще высказываются опасения, что развернутое ими наступление чревато крахом международно-признанного правительства в Кабуле.
COVID-19 в Абхазии: 179 новых случаев, один - летальный
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 499 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 179 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находится 108 человек. Состояние 39 человек оценивается как тяжелое, 29 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале 6 июля скончалась женщина 56 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 42 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 14 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 28 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 39, в Ткварчельской ЦРБ - 15.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 18 341 человек. Зарегистрировано 256 летальных случаев. Выздоровели 15 640 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения
Гахария обвинил правительство в некомпетентности из-за событий 5-6 июля
В некомпетентности обвинил правительство Грузии его бывший глава Георгий Гахария из-за последних событий в Тбилиси. В беседе с журналистами в Зугдиди, где Гахария проводит предвыборную кампанию своей новой партии «За Грузию», бывший премьер назвал реакцию властей на события 5-6 июля «пиком некомпетентности» и «неспособностью защитить права граждан», сообщает агентство «Новости-Грузия».
«На протяжении последних двух дней мы увидели, что государство не могло защитить конституцию и не смогло защитить граждан от физического насилия, это было проявлением недееспособности», - сказал Гахария.
Государство должно быть ответственно за защиту безопасности каждого гражданина, подчеркнул экс-премьер.
«Считайте, что это было политическим явлением. Смотреть на разрушенное государство очень тяжело. Когда государство не могло защитить ни конституцию, ни своих граждан от физического насилия, не смогло защитить журналистов от массовых преследований, не смогло защитить туристов… Просто невозможно представить, что мы увидели. Это было проявлением беспомощности. Какой-то пик некомпетентности. Оказывается, эти люди понимают государство так - если государство предупредило о рисках, то за мою физическую безопасность, установление и поддержание конституционного порядка в стране, ответственность несет кто-то другой. Это уже беспомощность.
Сегодняшние боссы правящей власти винят во всем всех, абсолютно всех: граждан, церковь, Европу, когда им нужно - то правых, то левых, но вообще ничего не говорят о своей ответственности, что еще более безответственно. Государство, по сути, сделало все для того, чтобы сказать - я вас предупредило, а теперь отойду в сторонку, а вы - граждане, выясняйте отношения друг с другом. Это был крайне безответственный поступок. Насилие порождает только насилие, и все это мы увидели за последние два дня. Помимо некомпетентности, все это прямой вред, нанесенный государству. Фактически, это обрушение государства», - сказал Гахария.
Следует отметить, что самого Гахария оппоненты неоднократно обвиняли в чрезмерном использовании силы – из-за разгона акции 20 июня 2019 года перед зданием парламента на Руставели. После событий той ночи в Тбилиси два с половиной месяца продолжались протестные акции с требованием отставки Гахария с поста главы МВД.
Еврокомиссар о сожжении флага ЕС в Тбилиси: Важно, что флаг вернули на место
Сожжение флага Евросоюза – варварство, но самое важное, что его вернули на место. Такое мнение выразил находящийся в Тбилиси еврокомиссар по политике соседства и расширению Оливер Вархеи на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, сообщают «Новости-Грузия».
Накануне представители радикальных гомофобных группировок, выражающие недовольство попыткой провести в Тбилиси открытое мероприятие в поддержку прав ЛГТБК-сообщества, спустили с флагштока перед парламентом и сожгли флаг Евросоюза. Сегодня утром председатель парламента Каха Кучава лично поднял флаг ЕС на том же месте.
«Никакой факт вандализма и насилия не является началом чего-либо. Каждый должен знать, что насилие ничего не порождает. Об этом мы говорили с премьер-министром… Я узнал от него, что все виновные будут наказаны по всей строгости закона. Задействованы правоохранительные органы, и все, кто участвовал в этом насилии, будут привлечены к ответственности. Что касается флага ЕС, я бы сказал, что варварство начинается со сжигания флагов, но для меня это не самый важный знак. Самым важным для меня было то, что сегодня утром председатель парламента собственноручно вернул флаг Евросоюза на свое место. Это важно для меня», - сказал Оливер Вархеи, отвечая на вопросы журналистов.
Еврокомиссар проводит в Грузии официальные встречи в связи с решением ЕС создать экономический и инвестиционный пакет для стран программы «Восточное партнерство».
Выделенные для Грузии 3,9 миллиардов евро будут направлены на крупные инфраструктурные проекты, создание рабочих мест и будут способствовать росту экономики, отмечалось на встречах.
Отвечая на вопросы журналистов, еврокомиссар сказал, что в стране должна существовать свобода выражения, которая не будет ограничена насилием или какой-либо дискриминацией.
«Хочу отреагировать на события, которые произошли в стране вчера и позавчера. Мы обсудили этот вопрос с премьер-министром. Думаю, что сейчас говорю и от его имени тоже, когда говорю, что насилию нет места, насилие ничего не порождает. В стране должна существовать свобода выражения, которая не будет ограничена насилием или какой-либо дискриминацией. В стране должна существовать свобода выражения. У всех людей должно быть право объединяться, собираться и свободно выражать свои взгляды. Поэтому мы хотим, чтобы все уважали эту свободу. Мы хотим увидеть, как будут реализовываться события и процессы. И конечно, я также очень рад тому, что придя в парламент увидел, что флаг ЕС вновь развевается там, где должен был быть», - сказал Оливер Вархеи.
Литва построит стену для защиты от нелегальных мигрантов из Беларуси
Власти Литвы построят стену на границе с Беларусью и направят туда армию для защиты от наплыва мигрантов из Беларуси. Об этом в среду заявила премьер-министр Ингрида Шимоните, передает LRT. Глава правительства назвала этот шаг «сдерживающим фактором» против нелегальной миграции.
В Вильнюсе уверены, что Александр Лукашенко намеренно перенаправляет потоки мигрантов с Ближнего Востока в Литовскую Республику. По словам Шимоните, происходящее надо рассматривать как акт мести Литве и Евросоюзу, которые осудили минскую администрацию за внутренние репрессии и ввели против нее санкции.
Ранее в ЕС выдвигались аналогичные претензии в адрес российских властей. По мнению критиков, Кремль намеренно спровоцировал миграционные потоки в Европу из Сирии и других зон военного конфликта с участием Москвы.
На следующей неделе Шимоните отправится в Грецию, чтобы обсудить с местными властями опыт борьбы с нелегальными мигрантами.
За последние сутки литовские пограничники задержали свыше полусотни человек, пытавшихся незаконно проникнуть на территорию страны из Беларуси, а всего в этом году было задержано уже почти 1500 таких нелегалов. Всем им делают тест на COVID-19 и отправляют на изоляцию до выяснения результатов.
На прошлой неделе литовское правительство объявило «экстренную ситуацию» в государственном масштабе.
В акватории Гагрского района продолжаются поиски россиянки Тамары Молчановой
В акватории Гагрского района продолжаются поиски россиянки Тамары Молчановой, однако пока безрезультатно, сообщает пресс-служба МЧС самопровозглашенной республики Абхазия.
Тем временем в Пицунду прибыл муж Тамары Молчановой вместе с семилетней дочерью, которая накануне была спасена и направлена спасателями в 9-ю детскую больницу города Сочи. По словам специалистов, девочка нуждается в серьезной психологической помощи, состояние ее здоровья расценивается как удовлетворительное.
Сотрудники медицинского управления абхазского МЧС, в том числе психолог, готовы оказать помощь родственникам пропавшей Тамары Молчановой.
Накануне, 6 июля, в 10 часов 55 минут в МЧС поступило сообщение о том, что российскую туристку Тамару Молчанову из Санкт-Петербурга,1985 года рождения, и троих её детей, 2013, 2016 и 2018 годов рождения, унесло в море.
Женщина с детьми отдыхала в одном из домов отдыха Гагрского района. Персонал гостиницы категорически запретил ей купаться в штормящем море с высотой волн в два метра. Однако Молчанова направилась с детьми купаться на реку Бзыбь. Сильное течение реки стало уносить их всех в море.
Очевидцы трагедии позвонили в МЧС. К месту происшествия в экстренном порядке были направлены спасатели и водолазы. До приезда спасателей местные жители и очевидцы совместными усилиями смогли выловить из реки одного из детей. Мать и двоих детей унесло в море. Детей также удалось вытащить из моря. Для этого гагрскими спасателями был экстренно мобилизован один из прогулочных катеров, на борт которого и были подняты из воды дети. Однако один них, 2018 года рождения, уже был мертв.
Грузия и Азербайджан договорились о совместной реставрации Красного моста
Грузия и Азербайджан общими усилиями отреставрируют Красный мост на границе двух стран. Решение было принято на встрече в Тбилиси министров культуры Грузии Теи Цулукиани и Азербайджана Анара Керимова.
По словам грузинского министра, обе страны должны совместно позаботиться о сохранении памятника культурного наследия и провести его консервацию и реставрацию, – пишет «Новости-Грузия».
«Красный мост, который мы вместе восстанавливаем, станет символом гордости двух стран, символом того, как две дружественные страны смогут совместно восстановить мост, который по-азербайджански называется «Сломанный мост». Наша дружба и профессионализм позволит восстановить этот мост», – сказала Цулукиани.
Красный мост – мост через реку Храми в приграничной полосе между Грузией и Азербайджаном. Он признан ценным памятником архитектуры XVII века. Мост использовался до 1998 года, когда в рамках программы TRACECA был построен новый, гораздо более широкий мост.
В 2001 году распоряжением правительства Азербайджана мост был включен в список охраняемых государством объектов и объявлен «архитектурным памятником истории и культуры мирового значения».
Российских туристов в Абхазии лечат от коронавируса бесплатно – Минздрав
Диагностика коронавирусной инфекции у российских туристов и их лечение в медицинских учреждениях Абхазии проводятся бесплатно. Об этом сообщается на сайте Минздрава самопровозглашенной республики.
«За все исследования, проводимые в рамках лечения коронавирусной инфекции, платит государство. С момента вспышки COVID-19 в Абхазии для всех пациентов, в том числе и с амбулаторного звена, анализы, рентгенографические и КТ-исследования проводятся бесплатно. Место жительство или гражданство пациента в данном случае не имеет значение. Призываем все СМИ, освещающих данную тематику, воздержаться от необоснованных и недостоверных выводов и напоминаем, что диагностика и лечение коронавирусной инфекции российских туристов в медучреждениях Абхазии проводится бесплатно. Исключение составляют пациенты, обращающиеся в коммерческие лаборатории и к докторам, работающим в них», – говорится в сообщении.
Как уже писало «Эхо Кавказа», статистики – сколько из выявленных ковид-инфицированных в Абхазии приходится на приезжих, не ведется. На прошедшей недавно пресс-конференции главврач Сухумской инфекционной больницы Астамур Гуния рассказал, что в клинике на тот момент проходили лечение трое граждан Российской Федерации.
Женская сборная Грузии по фехтованию на колясках стала чемпионом мира
Женcкая сборная Грузии по паралимпийскому фехтованию завоевала золотую медаль на проходящем в Варшаве чемпионате мира. Об этом сообщает Федерация фехтования Грузии.
В финале грузинские спортсменки победили сборную Украины со счетом 45:43.
Как пишет «Новости-Грузия», чемпионками мира стали Ирма Хецуриани, Нино Тибилашвили и Гванца Задишвили.
На прошлом чемпионате мира, который проходил в Южной Корее в 2019 году, грузинские спортсменки завоевали серебряные медали, уступив в финале китайским парафехтовальщицам.
Грузинские спортсменки останутся в Варшаве и примут участие в этапе Кубка мира, который пройдет в столице Польши с 9 по 12 июля.
Общественники обратились к Аслану Бжания из-за возможной передачи ФСО РФ госдачи «Пицунда»
Общественные деятели Абхазии обратились к президенту самопровозглашенной республики в связи с возможной передачей госдачи «Пицунда» Федеральной службе охраны (ФСО) России. Текст письма публикует «Чегемская правда».
В документе говорится о необходимости проведения экологической, экономической и юридической экспертиз, а также выбора наиболее целесообразной формы собственности для передачи объекта.
«27 апреля 2021 г. в Народное Собрание РА было направлено Постановление Кабинета министров Республики Абхазия о подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Абхазия о передаче госдачи «Пицунда», расположенной по адресу: г. Пицунда, Лидзавское шоссе, д. 43/а, в собственность ФСО РФ. Учитывая большую территорию дачи (184 га), особую климатическую и экологическую ценность данной земли, особые гидрологические характеристики акватории, прилегающей к данному объекту, близость расположения национальной святыни Лдзаа-ныха, считаем необходимым до начала переговоров и подписания Соглашения провести несколько экспертиз этого документа – относительно выбора наиболее целесообразной формы собственности для передачи объекта, экологическую, экономическую и юридическую экспертизы.
Вопрос об отчуждении объектов, расположенных на особо ценных землях Абхазии, всегда вызывает острую реакцию общественности. Если Соглашение будет подписано без предварительного всестороннего анализа и обоснования предлагаемого решения, это может привести к нежелательным последствиям, вплоть до дестабилизации внутриполитической ситуации.
В связи с вышеизложенным, понимая всю чувствительность данного вопроса, обращаемся к Вам с убедительной просьбой распорядиться о проведении соответствующих экспертиз до начала переговоров и подписания сторонами данного документа. У общественности Абхазии не должно быть никаких сомнений в реализации ответственного подхода, основанного на глубоком понимании интересов нашего народа и государства. Только таким образом мы сможем уберечь и наши добрые взаимоотношения со стратегическим партнером, поскольку обоснованность принимаемых решений увеличивает их поддержку в обществе и препятствует возможности опасных политических спекуляций», – сказано в обращении на имя Аслана Бжания.
Письмо подписали 29 общественных деятелей, среди них – Циза Гумба, Нодар Цвижба, Надежда Венедиктова, Инал Хашиг, Руслан Габлия, Адгур Дзидзария, Алхас Тхагушев и Дмитрий Габелия.
Венецианская комиссия рекомендовала России отменить законодательство об иностранных агентах
Программа-минимум — переименование термина
Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) рекомендовала России отказаться от законов о так называемых иностранных агентах. В качестве меньшей меры предложено сузить применение этих законов, а программой-минимум предложено переименовать сам термин. Отчёт Венецианской комиссии изучила редакция Идель.Реалии.
В документе отмечается, что это законодательство об "иноагентах" слишком расплывчато и позволяет применять его против неограниченного круга организаций. По мнению авторов рекомендаций, законы не позволяют преследовать те цели, которые, как утверждают власти России, должны преследовать. В результате происходят серьёзные нарушения базовых прав человека, включая право на самовыражение, на частную жизнь, на свободу от дискриминации.
Недавнее ужесточение этих законов, в совокупности, позволяет российским властям осуществлять значительный контроль над участием отдельных лиц в общественной жизни, отмечается в документе. Авторы предупреждают о сильном демотивирующем эффекте, который законодательные изменения могут оказать на свободное осуществление гражданских и политических прав.
России рекомендовано отказаться от законов или уточнить их действие так, чтобы вторжение в политическую жизнь, которое вели бы организации из формируемого Министерством юстиции "иноагентов" было подсчитываемым и определяемым. Властям предложено не ограничивать НКО в получении иностранного финансирование. А сам термин "иностранный агент" был назван стигматизирующим и неточным, его предложено заметить на что-то нейтральное. Ликвидацию в качестве меры контроля предложено оставить только для тех случаев, когда они всерьёз угрожают демократии.
Предложения комиссии носят рекомендательный харакетр.
Европейская Комиссия за демократию через право была образована вскоре после падения Берлинской стены в 1990 году. Она сыграла ключевую роль в принятии восточноевропейскими странами конституций, соответствующих стандартам европейского правового наследия.
Комиссия постепенно стала международно-признанным независимым форумом по обмену идеями в правовой сфере.
Часть выводов комиссии совпадает с позицией медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода, неоднократно указывавшей на применение законов против компаний и лиц, не являющихся ничьими агентами. Радио Свобода, часть региональных служб РС и канал "Настоящее время" включены российскими властями в список и не согласны с этим решением.
В июне ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу юридического представительства РС в России и его генерального директора Андрея Шарого. Истцы уверены, что применение законодательства о СМИ-иностранных агентах нарушает статьи Европейской конвенции по правам человека.
Восемь кандидатов претендуют на пост главы ЦИК Грузии
На пост главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии претендуют восемь человек. Как пишет Общественный вещатель, на этап собеседования перешли: Вилли Пачкория, Майя Гурамишвили, Георгий Каландаришвили, Имеда Клдиашвили, Георгий Сантуриани, Илья Чантурая, Лили Бегиашвили, Бондо Гасвиани.
Кроме того, на вакантное место члена ЦИК претендуют Эмзар Какулия, Гия Цацашвили, Константин Читанава, Тамаз Такадзе, Анна Микеладзе, Мари Капанадзе и Арчил Мдивнишвили.
Процесс собеседования с кандидатами проходит в эти минуты в администрации президента Грузии.
Тамар Жвания объявила об отставке с поста главы ЦИК 30 июня. Она руководила избирательной комиссией с 2013 года.
Согласно действующему закону, если кандидат получит поддержку 100 депутатов парламента Грузии, он станет председателем ЦИК на пять лет. Если этого не произойдет, то получив поддержку 76 депутатов, он будет возглавлять ЦИК в течение полугода.
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