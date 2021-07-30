В Ахалгори зафиксирована вспышка африканской чумы свиней

В Ахалгорском районе самопровозглашенной республики Южная Осетия зарегистрирована вспышка африканской чумы свиней (АЧС). Как сообщила агентству «Рес» пресс-секретарь администрации района Анжела Кокоева, вирус был обнаружен в крови свиней, принадлежащих крестьянско-фермерским хозяйствам поселка Ахалгори и села Мосабруни (Раздахан).

«Лабораторные исследования проводились в РФ. В местах, где зарегистрирован очаг инфекции, проводится полный комплекс мероприятий по её предотвращению. Всего в районе на сегодняшний день в личных подсобных хозяйствах пало 29 свиней», – сказала Кокоева.

По её словам, администрация района приобрела весь необходимый материал для выставления дезбарьеров в самом поселке и в селе Захори (Заккор) с целью недопущения распространения вируса на территории района.

«Проводится дезинфекция личных подсобных хозяйств при помощи средств, обладающих антибактериальным эффектом. Данные меры помогут снизить риски распространения инфекционного заболевания свиней также в целях предотвращения АЧС», – отмечает она.

Кокоева подчеркивает, что главный ветеринарный врач района Алексей Тигиев рекомендует жителям содержать свиней в закрытых помещениях или надежно огороженных, изолированных местах.

«Он рекомендует не допускать свободного выгула свиней, контакта их с другими животными и немедленно сообщать о случаях заболевания в ветеринарную службу. Жители проводят убой своих свиней, но до этого они должны взять анализы во избежание наличия инфекционного заболевания», – заметила Кокоева.

Пресс-секретарь добавила, что из района, где зафиксирована вспышка АЧС, запретили вывоз сельскохозяйственной продукции, в том числе и мясомолочной продукции.

Ранее югоосетинские власти сообщили о случаях падежа свиней от африканской чумы в нескольких селах Цхинвальского района. В Комитете госбезопасности самопровозглашенной республики Южная Осетия подозревают, что вспышка эпидемии АЧС связана с работой тбилисской лаборатории имени Ричарда Лугара.