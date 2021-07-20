Цхинвали увидел след лаборатории Лугара во вспышке африканской чумы свиней

Вспышка эпидемии африканской чумы свиней (АЧС) в Южной Осетии связана с работой тбилисской лаборатории имени Ричарда Лугара, считают в Комитете госбезопасности самопровозглашенной республики Южная Осетия.

Ранее в Цхинвали сообщили о случаях падежа свиней от африканской чумы в нескольких селах. Власти принимают меры для предотвращения распространения заболевания.

«Следует отметить, что аналогичная ситуация наблюдалась в 2016 и 2017 годах, когда единичные случаи гибели свиней от АЧС переросли в масштабную эпизоотию. Тогда погибло более 1000 животных, нанесен существенный ущерб сельскому хозяйству республики», – говорится в сообщении КГБ.

Спецслужба указывает на оценку начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игоря Кириллова о том, что африканская чума свиней в 2007-2018 годах распространилась на Южную Осетию, Россию, страны Европы и Китай именно с территории Грузии.

«Вместе с тем, отсутствие какой-либо официальной информации об АЧС в приграничных селах сопредельного государства позволяет заключить, что грузинская сторона намеренно замалчивает факты данного заболевания животных на своей территории, поскольку эта болезнь – потенциально глобальная инфекция, распространяющаяся очень быстро, в том числе насекомыми-переносчиками», – сказано в заявлении.

В ведомстве уверены, что грузинские власти «осуществляют акты биотерроризма против Южной Осетии» посредством лаборатории Лугара.