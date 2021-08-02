В Грузии овациями встретили дзюдоистов, выигравших олимпийские медали

Члены сборной Грузии по дзюдо вернулись из Токио в Тбилиси. Грузинские болельщики овациями встретили спортсменов в аэропорту.

На счету сборной Грузии по дзюдо четыре медали: одно золото и три серебра. Это лучший результат дзюдо за всю историю независимости страны. Олимпийским чемпионом стал 21-летний Лаша Бекаури, серебряными призерами – Гурам Тушишвили, Важа Маргвелашвили и Лаша Шавдатуашвили.

В общекомандном зачете сборная Грузии по дзюдо заняла второе место. Грузинские спортсмены боролись в полуфиналах в шести из семи весовых категорий. Впервые в истории дзюдоистка из Грузии заняла пятое место на Олимпийских играх.

В Тбилиси вернулась и Нино Салуквадзе, ставшая первой женщиной в истории, которая приняла участие в девяти Олимпиадах.

Спортсменов в аэропорту поприветствовал и мэр Тбилиси, бывший капитан сборной Грузии по футболу Каха Каладзе. Он заявил, что впереди Грузию ждет еще много побед на Олимпиаде.