В Москве говорят, что никогда не отзовут признание Южной Осетии и Абхазии

Российские политики прокомментировали требование семи стран Запада к РФ отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии. В Москве говорят, что никогда не отзовут признание этих республик.

«Ясно, что Россия никакого признания отзывать не будет. И с этой точки зрения эти заявления не дороже той бумаги, на которой эти заявления написаны», – заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Сенатор Алексей Пушков считает, что Западу необходимо отказаться от признания Косово.

«Иначе это выглядит не как принцип, а как защита геополитического клиента в лице Грузии. Не выйдет», – написал он в Twitter.

Народы Южной Осетии и Абхазии имеют право на самоопределение, говорит сенатор от Крыма Сергей Цеков.

«Это провокаторы. Не желают они установления мира в этом регионе», – сказал парламентарий.

Заявление членов Совета безопасности ООН прокомментировал и президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов.

«Это непонятный ход, нацеленный на подтверждение этой фантомной идеи – вывести войска, освободить «оккупированные» территории... Какая оккупация? Было бы хорошо, если бы те, которые сделали заявление, хотя бы в википедии или в словаре прочитали, что такое оккупация. У нас нет оккупации, у нас есть государство, которое строится, у нас нет какого-то внешнего управления, которое нами всеми тут управляет. У нас есть международные отношения со многими другими государствами. Конечно, стратегическим партнером в этих отношениях всегда была, есть и будет Российская Федерация», – говорит югоосетинский президент.