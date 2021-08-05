Члены Совбеза ООН призвали РФ отозвать признание Южной Осетии и Абхазии

Семь западных стран призвали Россию отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии. Соответствующее совместное заявление распространили члены Совета безопасности ООН – Франция, США, Великобритания, Норвегия, Ирландия и Эстония, а также Албания, которая будет непостоянным членом Совбеза в 2022-2023 годах. Заявление приурочено к годовщине российско-грузинской войны 2008 года.

«Сегодня мы вновь призываем Российскую Федерацию незамедлительно вывести свои вооруженные силы и отменить признание так называемой независимости Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии, которые являются территорией Грузии», – говорится в заявлении.



Представители стран Запада выразили сожаление по поводу того, что территориальная целостность Грузии продолжает нарушаться Россией.

«Мы осуждаем незаконное военное присутствие России и осуществление контроля над Абхазией и Цхинвальским регионом/Южной Осетией, являющихся неотъемлемыми частями Грузии, а также шаги РФ по аннексии этих грузинских регионов. Действия России явно нарушают международное право», – отмечается в заявлении.

Авторы обращения напомнили о решении Большой палаты Европейского суда по правам человека от 21 января этого года, в котором говорилось, что, осуществляя эффективный контроль над грузинскими регионами Абхазия и Южная Осетия, Россия несет ответственность за серьезные нарушения прав человека, включая убийства мирных жителей, пытки военнопленных, бесчеловечное и унижающее достоинство людей поведение, а также предотвращение возвращения грузин в свои дома и непроведение расследований нарушений прав человека, отмечает РБК.



«Мы по-прежнему глубоко обеспокоены тем, что за последние несколько лет ни одному международному механизму мониторинга прав человека не был предоставлен неограниченный доступ в регионы Абхазии и Южной Осетии. Поэтому мы призываем к немедленному предоставлению беспрепятственного доступа Управлению Верховного комиссара по правам человека и другим международным и региональным правозащитным механизмам. Мы подчеркиваем необходимость мирного урегулирования российско-грузинского конфликта на основе международного права, включая Устав ООН и Хельсинкский Заключительный акт», – говорится в заявлении.

Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии в августе 2008 года.