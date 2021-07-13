В Тбилиси похоронили телеоператора Лексо Лашкарава

37-летнего оператора телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава, жестоко избитого радикалами 5 июля, похоронили сегодня в Тбилиси. Коллеги и близкие проводили Лексо в последний путь аплодисментами.

Лашкарава был избит участниками гомофобной акции 5 июля. Ему потребовалась трехдневная госпитализация, на теле у мужчины были множественные травмы, пришлось даже делать операцию, поскольку была сломана лицевая кость.

Журналистка ТВ «Пирвели» Миранда Багатурия, которая вместе с Лашкарава снимала репортаж и подверглась нападению возле офиса гражданского движения «Позор», рассказала, что его лежачего избивали ногами около 20 человек и «оставили лежать в луже крови».

11 июля утром Лексо обнаружила мертвым его мать. Родные и близкие утверждают, что после избиения Лексо страдал от сильных болей.

В МВД Грузии накануне заявили, что смерть Лашкарава, согласно промежуточным данным экспертизы, была вызвана передозировкой наркотиков.

Смерть оператора вывела на улицы Тбилиси и крупных городов страны тысячи человек. Представители СМИ на акции у парламента на проспекте Руставели потребовали отставки правительства во главе с премьер-министром. Кроме того, на акциях призвали привлечь к ответственности тех священнослужителей, которые участвовали в организации насилия против журналистов.