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Югоосетинский лидер посетил посольство Сирии в Москве
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев посетил посольство Сирии в России. Югоосетинский лидер выразил соболезнования сирийскому народу в связи с разрушительным землетрясением и его последствиями, а также возложил цветы к стене посольства.
В ходе встречи с послом Сирии в РФ Башаром Джаафари Алан Гаглоев отметил, что народ Южной Осетии глубоко скорбит вместе с «дружественным народом Сирии и выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших».
«Господин посол, выражаю соболезнования президенту Башару Асаду и всему народу Сирийской Арабской Республики в связи со страшной трагедией, повлекшей многочисленные жертвы. К сожалению, мой первый визит в посольство состоялся в это тяжелое время. Дружественные и братские народы рядом с вами. Я уверен в том, что мужественный народ Сирийской Арабской Республики выстоит в этот трудный час. Мы прекрасно понимаем, что сегодня центр справедливости, центр силы, центр сохранения тех ценностей, которые нам привили, – это Российская Федерация. Мы должны быть сплочены и тогда нам удастся все преодолеть», – сказал он.
Пресс-служба югоосетинского лидера цитирует посла Башара Джаафари, заявившего, что «благодаря таким сильным лидерам, как президент Южной Осетии, президент Российской Федерации, президент Сирии и президенты других дружественных стран у человечества есть шанс на светлое будущее».
«Мы, конечно, хотели встретиться и познакомиться в других условиях, но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Руководство и народ Сирийской Арабской Республики чувствуют поддержку со стороны Российской Федерации и Южной Осетии. Несмотря на все заговоры, которые сплетались вокруг нашей страны, наш народ смог выстоять на протяжении всех этих лет. Политика Запада по отношению к Сирии даже во время этого страшного землетрясения – прямое доказательство лицемерия западных стран по отношению к человечеству. Уже прошло пять дней с момента землетрясения, но Европейский Союз и западные страны не предоставили никакую помощь нашей стране», – сказал дипломат.
Башар Джаафари говорит, что из-за санкций западных стран у Сирии возникли трудности с устранением последствий землетрясения.
«Из-за того, что Сирия 11 лет находится под санкциями, у нас теперь нет оборудования, чтобы спасать людей из-под завалов. Удивляет тот факт, что ООН только вчера доставила один конвой гуманитарной помощи в Сирию. К сожалению, у Запада все политизировано, даже гуманитарная помощь. Можете представить, что у машин скорой помощи нет даже топлива, чтобы возить раненых, а в это время США воруют наши газ и нефть, чтобы продавать их третьим странам», – заявил посол.
Алан Гаглоев выразил уверенность в том, что сирийский народ преодолеет все трудности.
«Коллективный Запад никак не может смириться с тем, что однополярный мир разрушился», – добавил он.
- 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, оно также затронуло несколько районов Сирии. После землетрясения было зафиксировано больше 1200 повторных подземных толчков . В Турции объявлен траур до 12 февраля.
- По последним данным, в результате землетрясения в Турции и Сирии погибли более 20 тысяч человек. Турецкое министерство по чрезвычайным ситуациям сообщило в четверг вечером, что число погибших в стране превысило 17 тысяч, в Сирии зарегистрировано более трёх тысяч жертв землетрясения.
- Спасательные команды и медики прибыли в Турцию и Сирию из 70 стран. ООН выделила 25 миллионов долларов из своего чрезвычайного фонда на оказание срочной гуманитарной помощи пострадавшим в Турции и Сирии. США также выделяют 85 миллионов долларов на оказание помощи после землетрясений в Турции и Сирии.
- Сирийская Арабская Республика признала независимость Абхазии и Южной Осетии в мае 2018 года. 6 октября 2020 года в Дамаске состоялось торжественное открытие абхазского посольства. В мае 2021 года Сирию посетил абхазский президент Аслан Бжания.
Другие новости дня
Захарова прокомментировала перспективу диалога Армении, Азербайджана и Грузии
Россия может приветствовать трехсторонний диалог с участием Армении, Азербайджана и Грузии в случае, если он будет способствовать урегулированию противоречий на Кавказе, укреплению стабильности и безопасности в регионе. Об этом на еженедельном брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, Москва неоднократно говорила своим партнерам, что у каждого государства есть право участвовать в тех международных форматах, которые отвечают его интересам и не направлены против третьих стран, а также учитывают имеющийся, сложившийся баланс сил.
«Если же за данной инициативой просматриваются контуры Вашингтона и Брюсселя, которые стремятся подорвать реализацию трехсторонних договоренностей лидеров Армении, Азербайджана и России, то тогда это – совсем другая история», — заявила Захарова.
Представительница МИД РФ также отметила, что именно трехсторонние договоренности – основа для нормализации отношений между Ереваном и Баку. Что касается форматов на Южном Кавказе, то она указала на идею консультативно-региональной платформы «3+3», которая охватывает как три страны региона, так и три региональные державы – Россию, Турцию и Иран.
«Этот механизм позволяет совмещать интересы еще более широкого круга стран региона. Это, в том числе, должно работать на сглаживание противоречий между ними, на развитие торгово-экономических, транспортных, и культурно-гуманитарных связей, на борьбу с общими вызовами и угрозами», – сказала Захарова.
Официальный Тбилиси неоднократно заявлял, что Грузия не будет участвовать в формате «3+3», напоминает издание СОВА.
В результате землетрясения в Турции погибли двое представителей абхазской диаспоры
Двое представителей абхазской диаспоры погибли во время разрушительного землетрясения в Турции. По информации медиацентра абхазского МИДа, об этом сообщил полномочный представитель самопровозглашенной республики Абхазия в Турции Ибрахим Авидзба.
«По последней информации, больше погибших и пострадавших из числа наших соотечественников нет», – сказал Авидзба.
По его словам, от имени Абхазии уже завершена передача гуманитарной помощи в местах компактного проживания абхазской диаспоры на Востоке Турции.
- Разрушительное землетрясение в Турции произошло в ночь на 6 февраля. Эпицентр толчков находился в провинции Кахраманмараш, в 30 км от города Газиантеп и в 90 км от границы с Сирией: сила толчков достигала 7,8 балла. Толчки ощущались также в соседних странах.
- По данным AFAD, после первого землетрясения произошло в общей сложности еще 435, самым крупным из которых было землетрясение магнитудой 7,6 с центром в Эльбистане – оно произошло днем 6 февраля.
- Спасательные команды и медики прибыли в Турцию и Сирию из 70 стран. ООН выделила 25 миллионов долларов из своего чрезвычайного фонда на оказание срочной гуманитарной помощи пострадавшим в Турции и Сирии. США также выделяют 85 миллионов долларов на оказание помощи после землетрясений в Турции и Сирии.
- МИД Грузии сообщил о гибели в результате землетрясения четырех граждан страны.
Абхазский МИД опроверг переговоры по созданию криптовалютного хаба
МИД самопровозглашенной республики Абхазия прокомментировал статью газеты «Ведомости», согласно которой Россия и Абхазия могут создать криптовалютный хаб для проведения трансграничных платежей.
О начале обсуждения соответствующего проекта изданию рассказал вице-президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна Александр Бражников. При этом в статье говорилось о том, что информацию подтвердил представитель форума Global Abkhazia, который курирует абхазский МИД.
В МИДе сообщение опровергли.
«Министерство иностранных дел Республики Абхазия опровергает факт участия в каких-либо переговорах на тему создания в Республике Абхазия криптовалютного хаба.
Кроме того, обращаем внимание на то, что форум «Global Abkhazia» не учрежден и, следовательно, никаких его представителей быть не может.
Министерство иностранных дел Республики Абхазия считает, что столь уважаемое издание должно проверять информацию перед публикацией и не ссылаться на анонимные источники», – говорится в сообщении.
- Отметим, что в Абхазии запрещен ввоз майнинг-оборудования и добыча криптовалют. Рост энергопотребления, связанный с майнингом, привел Абхазию к серьёзному энергетическому кризису.
Польша предлагает Грузии принять Михаила Саакашвили на лечение
Польша предложила грузинскому правительству принять на лечение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Как пишет «Европейская правда» со ссылкой на Onet, об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после заседания Европейского Совета.
«Польша инициировала, и я говорил со многими премьер-министрами на эту тему, предложения грузинскому правительству, чтобы Михаил Саакашвили, бывший президент Грузии, мог лечиться в Польше», – сказал Моравецкий.
«Мы боимся, что в Грузии он может столкнуться со всем худшим. Если Грузия хочет рассчитывать на положительный ответ на свои европейские стремления, она также должна серьезно отнестись к этому обращению, которое уже формулируется дипломатической службой Совета», – подчеркнул он.
6 февраля Тбилисский городской суд отказался отсрочить исполнение приговора по делу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что власти Грузии публично пытают и убивают Саакашвили.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Саакашвили не может быть освобожден даже в случае помилования, потому что он проходит обвиняемым еще по трем делам.
Премьер-министр Молдовы объявила об отставке
Премьер-министр Республики Молдова Наталья Гаврилица 10 февраля объявила, что уходит в отставку после полутора лет пребывания в должности. По её словам, страна вступает в новую фазу, в которой приоритетом является безопасность. Отставка главы правительства влечет за собой отставку всего кабинета министров, – сообщает Молдавская служба Радио Свобода.
Президент Майя Санду заявила, что проведет консультации с парламентскими фракциями, а затем выдвинет кандидата на пост премьер-министра.
Гаврилица принадлежала к той же политической силе, что и Санду - проевропейской «Партии действия и солидарности», у которой в парламенте большинство.
В своём выступлении премьер отметила, что её правительство полтора года исполняла обязанности в условиях постоянного кризиса, но при этом смогло, в частности, добиться от ЕС признания статуса Молдовы как кандидата на вступление в Евросоюз.
Среди возможных причин отставки – возможная борьба между разными фракциями правящей партии. Кроме того, отставка произошла на фоне сообщений о плане дестабилизации ситуации в Молдове, который, как утверждается, будет пытаться воплотить в жизнь Россия. Об этом плане упомянул накануне президент Украины Владимир Зеленский, молдавские спецслужбы подтвердили, что изучают информацию украинских коллег.
В Молдове в последние месяцы проходили массовые акции протеста против политики властей. Президент Санду и её сторонники обвиняли пророссийские силы в организации провокаций.
Правительству Гаврилицы пришлось столкнуться с резким ростом цен на российский природный газ, а также с последствиями масштабной российской агрессии против Украины. В Москве нередко критиковали Кишинёв за проукраинскую позицию.
У «зугдидского налетчика» нашли абхазский паспорт – СМИ
Грузинские телекомпании «Мтавари» и ТВ «Пирвели» сообщили, что у Бадри Эсебуа, обвиняемого в налете на «Банк Грузии» и захвате заложников, нашли абхазский паспорт на имя Беслана Анчабадзе. По поддельному документу «зугдидский налетчик» планировал попасть на территорию самопровозглашенной республики Абхазия, передают СМИ.
Эсебуа был задержан полицией в ночь на 8 февраля в селе Джихашкари. Он находился в розыске с конца 2020 года.
По информации СМИ, правоохранители обнаружили в доме, где скрывался Эсебуа, и деньги, в том числе 295 тысяч рублей (около 4 тысяч долларов). Об этом говорится в протоколе обыска, с которым ознакомились журналисты. Ранее сообщалось, что при задержании у Эсебуа были изъяты огнестрельное оружие и патроны.
Адвокат Эсебуа говорит, что его подзащитный не признает своей вины в налете на банк и захвате заложников.
- Ограбление филиала «Банка Грузии» в Зугдиди произошло 21 октября 2020 года. Вооруженный гранатой и автоматом человек в камуфляже взял в заложники более 40 человек, требуя 500 тысяч долларов. По итогам многочасовой полицейской спецоперации все заложники были освобождены, налетчик забрал деньги и скрылся в лесах Цаленджихского района.
- Позже МВД заявило, что на банк напал бывший военный Бадри Эсебуа и квалифицировало преступление, как террористический акт.
- Спустя два месяца после нападения, 12 декабря 2020 года, полиция задержала младшего брата разыскиваемого — Бидзину Эсебуа. По данным полиции, у него были обнаружены две гранаты, патроны для автомата, спальный мешок, одежда и продукты. Его обвинили в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
«Не перешел ли Евросоюз черту, которая разрушает его цивилизационное очарование?»
Обсудить «ценностную трансформацию ЕС» и целесоообразность интеграции Грузии в Евросоюз предложило движение «Сила народа». Оно было создано группой депутатов, отделившихся от правящей партии «Грузинская мечта», но остающихся вместе с ней в составе парламентского большинства.
Свои сомнения «Сила народа» связала с ситуацией вокруг спора миллиардера Бидзины Иванишвили со швейцарским банком Credit Suisse, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Не перешел ли Евросоюз черту, которая в принципе разрушает его цивилизационное очарование?», — пишут авторы заявления и отмечают, что адвокаты Иванишвили столкнулись «с беспрецедентной и скоординированной цензурой СМИ по всей Европе, публикуя статьи, разоблачающие руководство «Credit Suisse».
Авторы также упоминают коррупционные скандалы в структурах ЕС, требования со стороны евродепутатов освобождения Михаила Саакашвили, отношение в странах ЕС к ЛГБТ и церкви.
«Если присоединение к Европейскому союзу означает отказ от свободы СМИ, верховенства закона, экономической стабильности и традиционных ценностей для грузинского народа и установление лишенной ценностей агентократии, то такое членство, естественно, не имеет никакой ценности для нашего населения.
Поэтому мы согласны с призывами отдельных экспертов о необходимости широкого обсуждения всех тем, связанных с происходящими в Европейском Союзе процессами, его ценностной трансформацией и, следовательно, перспективой Грузии в Европейском Союзе», — говорится в заявлении.
В правящей партии новое заявление «Силы народа» пока не комментировали. Власти Грузии официально на всех уровнях заявляют, что цель страны — вступление в ЕС и выполнение 12 условий для получения статуса кандидата.
Ранее движение «Сила народа» объявило себя «третьей силой в парламенте» по численности.
Недавно движение пообещало «навести порядок» в работе СМИ и НПО в Грузии и выступило с законодательной инициативой создания в Грузии «реестра агентов иностранного влияния».
Основатели — Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили и Гурам Мачарашвили, заявляют, что остаются единомышленниками «Грузинской мечты», но озвучивают то, что правящая партия не решается прямо сказать народу.
Пророссийские источники признали тяжёлые потери под Угледаром
Пророссийские источники признали тяжёлые потери российской армии при неудачной попытке наступления под Угледаром в Донецкой области. Сообщается о десятках потерянных танков и бронетранспортёров, число убитых и раненных военных, по всей видимости, может исчисляться десятками или даже сотнями. «Расстреляли, как в тире», — написал о погибших бывший командующий войсками пророссийских сепаратистов в Донецке Игорь Стрелков.
Угледар — город в Донецкой области Украины, наступление на который российская армия начала в августе. Город с довоенным населением около 14 тысяч человек стал местом тяжёлых боёв, но полгода успешно обороняется украинской армией.
Неудавшаяся атака, видео которой опубликовал вслед за украинскими источниками опубликовал ряд российских провоенных телеграм-каналов, состоялась 6 февраля и закончилась разгромом российского подразделения. Потеряны больше 30 единиц техники, в том числе около 15 танков, следует из распространённых видеозаписей.
Стрелков рассказывает о «многих десятках» убитых танкистов.
«Морпехов, спецназовцев и мотострелков погибло ещё больше», — утверждает он. Ещё одно видео из-под Угледара показывает попадание российских военных под артиллерийский обстрел, по всей видимости, с тяжёлыми потерями.
Наступление на Угледар ведут 155-я и 40-я отдельные бригады морской пехоты, приписанные к Тихоокеанскому флоту, а также бывшие подразделения донецких сепаратистов при поддержке спецназа. На этом участке им противостояла 72-я отдельная механизированная бригада украинской армии, следует из сообщений украинских журналистов. Ещё одну неудачную для российской армии атаку на угледарском направлении, произошедшую в конце января, описал австрийский военный аналитик Том Купер.
В российских провоенных телеграм-каналах видео из-под Угледара стали поводом для активной критики военного руководства. Оно обвиняется в атаке без подготовки, радиоэлектронного подавления, равнодушном отношении к потерям.
Многие из авторов, критикующих офицеров на угледарском направлении, ранее критически высказывались о назначении командующего российским Генштабом Валерия Герасимова руководителем группировки российских войск в Украине.
В противовес кадровым военным авторы телеграм-каналов приводят успешные, с их точки зрения, подразделения «ЧВК Вагнера». Они с августа так же безуспешно пытаются взять Бахмут (до 2016 года Артёмовск), город с довоенным населением около 70 тысяч человек.
Сергей Фургал приговорён к 22 годам колонии
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал приговорён к 22 годам колонии. Суд признал его виновным в организации заказных убийств. Фургал вину не признал, считая своё преследование политическим.
Приговор вынес Московский областной суд в Люберцах. Присяжные признали Фургала виновным в организации покушений на трёх конкурентов по бизнесу.
В первом эпизоде дела речь идёт об убийстве бизнесмена Евгения Зори в 2004 году. Он был застрелен на парковке возле своего дома. По версии следствия, причиной конфликта между бизнесменами стало здание обанкротившегося завода ЖБИ-2, на который они оба претендовали. В 2004 году Фургал уже задерживался по подозрению в причастности к преступлению, но позднее был отпущен.
Во втором эпизоде Фургал обвиняется в организации покушения на своего партнёра по бизнесу Олега Булатова. Он был застрелен рядом со своим домом в 2005 году. Следствие утверждало, что бизнесмен не продавал Фургалу металлолом по удобной тому цене, а потом пытался его шантажировать.
В третьем эпизоде Фургал обвинялся в организации неудачного покушения на предпринимателя Александра Смольского в 2004 году. В него кинули две гранаты в посёлке Прогресс Амурской области. Следствие утверждало, что бизнесмен мешал бизнесу Фургала в посёлке.
Кроме того, Фургал был заподозрен в организации преступного сообщества и мошенничестве, эти дела будут рассмотрены отдельно. Ему грозит заключение на срок до 25 лет.
Бывшего помощника Фургала Андрея Карепова суд приговорил к 21 году колонии, обвиняемого в убийстве Евгения Зори и Олега Булатова Андрея Палея — к 17 годам, обвиняемого в покушении на предпринимателя Александра Смольского Марата Кадырова — 9,5 годам, сообщает Сибирь.Реалии.
- Фургал был задержан спецназом ФСБ в Хабаровске в июле 2020 года и сразу вывезен в Москву. Обвиняемым по уголовному делу он стал после победы на губернаторских выборах в 2018 году. Он победил на них поддержанного Кремлём кандидата Вячеслава Шпрота. До этого политик избирался в Госдуму от ЛДПР, он возглавлял в палате Комитет по охране здоровья.
- В поддержку политика в Хабаровске несколько месяцев проходили многочисленные акции протеста. Участники требовали освобождения политика или по крайней мере суда над ним в регионе, а не в Москве. Фургал отрицает вину и заявляет, что на него оказывалось давление следствием, а его семье угрожали.
- Фургал прокомментировал решение присяжных в зале суда выкриком «Стыдно», следует из записи издания «Сота».
В Румынии не подтвердили пролёт российской ракеты над страной
Две российские ракеты, выпущенные утром 10 февраля российскими военными по Украине, пролетели над территорией нейтральной Молдовы и страны, входящей в НАТО, – Румынии. Об этом заявил командующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный. В Бухаресте подтверждают, что по меньшей мере одна ракета пролетела над территорией Молдовы, но отрицают нарушение воздушного пространства Румынии.
Как написал Залужный в фейсбуке, ракеты были запущены из акватории Чёрного моря, вошли в воздушное пространство Молдовы, а затем и Румынии, после чего снова зашли в воздушное пространство Украины в точке пересечения границ трёх государств.
Пресс-секретарь Воздушных сил Украины Юрий Игнат в комментарии изданию «Украинская правда» заявил, что украинская ПВО могла сбить эти ракеты, но, понимая «риски и угрозы населению иностранного государства», не сделала этого.
Минобороны Румынии заявило, что зафиксировало пролёт российской крылатой ракеты над территорией соседней Молдовы, однако в румынское воздушное пространство, по данным ведомства, ракета не заходила.
«Ближайшая точка траектории цели к воздушному пространству Румынии была зафиксирована радиолокационными системами примерно в 35 км к северо-востоку от границы», – говорится в сообщении румынского военного ведомства.
В минобороны Молдовы подтвердили полёт по меньшей мере одной российской ракеты. В сообщении ведомства говорится, что ракета была зафиксирована над городом Мокра в Приднестровском регионе, а затем над городом Косоуцы Сорокского района. Если траектория полёта проходила над этими городами, над Румынией ракета пролететь вряд ли могла.
МИД Молдовы сообщил о вызове российского посла.
В Молдове при предыдущих российских ударах по Украине ранее несколько раз фиксировали вхождение российских ракет в воздушное пространство страны. О Румынии в этом контексте сообщается впервые.
- 15 ноября во время российской ракетной атаки на Украину на востоке Польши произошёл взрыв, в результате которого погибли два человека. По предварительным данным, речь шла о попадании обломков украинской зенитной ракеты С-300. Власти Польши не стали инициировать меры коллективной обороны НАТО, подчеркнув, что, даже если ракета была украинской, ответственность за случившееся несёт Россия. В Киеве сомневаются в том, что речь шла об украинской ракете, заявляя, что необходимо проверить и другие версии.
На 66-м году жизни умер журналист Олег Панфилов
На 66-м году жизни скончался журналист, публицист и писатель Олег Панфилов. Об этом сообщила его супруга Оксана Маслак. О причинах смерти не сообщается.
Панфилов – уроженец Таджикистана, в 1990-е годы работал корреспондентом «Независимой газеты», был главой мониторинга Фонда защиты гласности, с 2000 по 2010 годы — директором российского центра экстремальной журналистики. На Радио Свобода с 1994 до 2010 года вёл программы «Власть и пресса» и «Время и мир». В 2014—2019 гг. был обозревателем проекта «Крым. Реалии» украинской службы Радио Свобода.
Во время и после российско-грузинской войны 2008 года резко осудил действия России. В сентябре 2008 года получил грузинское гражданство. В 2009 году переехал в Тбилиси, утверждая, что решение переехать в Грузию связано с тем, что это «страна, где есть возможность свободно работать».
Был профессором Государственного университета Илии. До 2012 года работал на Первом Кавказском канале, созданном по инициативе тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили. Кавалер Ордена Чести (Грузия).
В текущем году в Украине издали его книгу – «Украина и Грузия – почему вместе?». В Грузии и Украине он также публиковал «Антисоветские истории» и книги о войне 2008 года – «Неизвестная война. Что произошло в Грузии в августе 2008 года».
Война в Украине: подтверждена гибель еще одного уроженца Южной Осетии
На войне в Украине погиб еще один уроженец самопровозглашенной республики Южная Осетия, воевавший на стороне России.
Как сообщила журналист Арзу Мамедова, подтверждена гибель добровольца Алана Джиоева. Он погиб 26 сентября 2022 года, попав в засаду вместе с Тамерланом Остаевым, тело которого доставили на родину около месяца назад.
«Алан Джиоев прикрыл собой своих боевых товарищей и погиб в результате массированного обстрела по автомобилю, в котором они находились. Результаты ДНК семья Джиоева получила только пару дней назад», – пишет Арзу Мамедова.
Похороны Джиоева состоятся в Цхинвали 12 февраля.
Ранее стало известно о смерти в Украине еще одного уроженца Абхазии. Как рассказали в батальоне «Пятнашка», в бою погиб 23-летний Никита Зухба.
- В конце декабря стало известно, что под Авдеевкой погибли трое абхазских добровольцев, воевавших на стороне России. Тело 32-летнего Дмитрия Цвижба доставили в Сухуми 3 января текущего года. Также сообщалось о смерти в Украине еще четырех уроженцев Абхазии – Ахры Киркинадзе, Артура Киркинадзе, Лорана Смыр и Беслана Тапагуа.
- По информации из открытых источников, на войне в Украине погибли более 20 уроженцев самопровозглашенной республики Южная Осетия. Это – российские военнослужащие и добровольцы: Владимир Козаев, Марат Джиоев, Ремик Каджаев, Алан Дудаев, Олег Алборов, Ацамаз Джиоев, Ацамаз Бестаев, Роланд Цховребов, Алан Багаев, Алан Тедеев, Алим Лохов, Инал Кортиев, Андрей Бакаев, Руслан Бесаев, Руслан Казиев, Радислав Хугаев, Роберт Кулумбегов, Ахмат Засеев, Альберт Джуссоев, Иван Елбакиев, Тамерлан Остаев и Алан Джиоев.
Тело еще одного гражданина Грузии нашли под завалами в Турции
МИД Грузии сообщил, что подтверждена смерть еще одного гражданина страны в результате землетрясения в Турции. По информации ведомства, тело гражданина М.Ш., погибшего в городе Искендерун, доставлено в прозектуру.
Ранее была подтверждена гибель троих граждан Грузии. Посольство пыталось выяснить судьбу еще двух человек.
По последним данным, в результате землетрясения в Турции и Сирии погибли более 20 тысяч человек.
Разрушительное землетрясение в Турции произошло в ночь на 6 февраля. Эпицентр толчков находился в провинции Кахраманмараш, в 30 км от города Газиантеп и в 90 км от границы с Сирией: сила толчков достигала 7,8 балла. Толчки ощущались также в соседних странах.
По данным AFAD, после первого землетрясения произошло в общей сложности еще 435, самым крупным из которых было землетрясение магнитудой 7,6 с центром в Эльбистане – оно произошло днем 6 февраля.
Спасательные команды и медики прибыли в Турцию и Сирию из 70 стран. ООН выделила 25 миллионов долларов из своего чрезвычайного фонда на оказание срочной гуманитарной помощи пострадавшим в Турции и Сирии. США также выделяют 85 миллионов долларов на оказание помощи после землетрясений в Турции и Сирии.
Россия хочет создать вместе с Абхазией криптовалютный хаб – СМИ
Россия и самопровозглашенная республика Абхазия могут создать криптовалютный хаб, который потенциально будет использоваться для проведения трансграничных платежей. О начале обсуждения соответствующего проекта «Ведомостям» рассказал вице-президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Александр Бражников. Информацию также подтвердил представитель форума Global Abkhazia, который курирует абхазский МИД.
По словам Бражникова, в Абхазии уже в текущем году появится свой блокчейн, который будет использоваться для создания платформы международных платежей, стейблкоина, цифровых финансовых активов и невзаимозаменяемых токенов (NFT). Эксперт также отмечает, что Абхазия может «превратиться в цифровую мини-Швейцарию для России и дружественных к ней стран» и стать гарантом стейблкоинов — криптовалюты, стабильность курса которой гарантирована его привязкой к общепризнанному активу.
Создание такой инфраструктуры на территории Абхазии, а также включение её в цепочку трансграничных расчетов является проблематичным, поскольку юрисдикция Абхазии «не признана многими странами», указывает председатель правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров. Он также недоумевает, как новый хаб поспособствует развитию российского крипторынка и чем Абхазия будет принципиально лучше, объясняя это тем, что российские пользователи и так могут пользоваться криптобиржами в других юрисдикциях.
При этом среди плюсов Прохоров выделяет отсутствие какого-либо влияния других государств на Абхазию, кроме России, а также «наличие одинаковых торговых партнеров с Москвой — Венесуэлы, Эквадора и Ирана».
Другие эксперты говорят, что инициатива могла бы стать хорошей опцией для россиян. Однако плюсы от площадки будут только при условии, что абхазские компании получат доступ к дешевой ликвидности на европейских и гонконгских биржах, в частности к стейблкоину, обеспеченному долларом, считает управляющий партнер адвокатской коллегии «Град» Мария Аграновская. Из рисков она отмечает, что абхазские компании могут попасть под западные санкции, а у местных банков потенциально возникнут трудности с получением разрешения на платежи за покупку криптовалют.
Как пишет издание Lenta.ru, в конце января глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил, что Россия может создать стейблкоины, обеспеченные золотом аффинажных заводов, и использовать их в экспортных расчетах, например, с Ираном. Так, страны, по его словам, смогут заменить «токсичный» доллар, подверженный высокой волатильности риал и рубль криптовалютой.
- Отметим, что в Абхазии запрещен ввоз майнинг-оборудования и добыча криптовалют. Рост энергопотребления, связанный с майнингом, привел Абхазию к серьёзному энергетическому кризису.
WP: США помогают ВСУ с координатами целей для HIMARS
Украинские военные при нанесении большинства ударов из реактивных систем залпового огня HIMARS и других американских ракетных систем точного наведения опираются на данные о местоположении целей, которые предоставляют военные США, базирующиеся в Европе. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на американских и украинских чиновников.
Как заявил газете один из высокопоставленных украинских источников, такой подход должен убедить США, что Киеву можно доверить оружие дальнего радиуса действия.
По его словам, украинские военнослужащие определяют цели, по которым хотят нанести удар, затем эта информация передается командованию, которое запрашивает у американских военных более точные координаты. Если координаты по каким-то причинам не предоставляются, удары по целям, не наносятся, сказал собеседник WP в Киеве.
Как заявил изданию пресс-секретарь Пентагона генерал Патрик Райдер, США «давно признали, что предоставляют разведывательные данные Украине», чтобы помочь им защититься от российской агрессии. При этом он подчеркнул, что ищут цели и принимают окончательное решение об ударах сами украинцы.
«США не одобряют цели и не принимают участие в их выборе», – сказал представитель Пентагона.
Сейчас украинская армия располагает американскими системами HIMARS и похожими установками залпового огня M270, радиус которых не превышает 75 километров.
При этом Вашингтон не удовлетворил просьбу Киева о поставке ракет ATACMS с дальностью до 300 километров, которыми можно стрелять из установок HIMARS. В Белом доме опасаются, что украинские военные будут наносить удары по целям в глубине российской территории, что может привести к неконтролируемой эскалации войны и втянуть США в конфликт.
Киев, в свою очередь, настаивает, что не будет использовать такое оружие для нанесения ударов по целям на территории России.
Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине
Россия в пятницу нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Взрывы были зафиксированы в различных регионах на юге, востоке, западе страны.
Почти на всей территории Украины утром в пятницу была объявлена воздушная тревога. Российские военные выпустили ракеты с дальних бомбардировщиков и кораблей. Тревога продолжалась 3,5 часа.
По сообщениям украинских СМИ и телеграм-каналов, взрывы произошли в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской областях и в Киеве. Таким образом, удары нанесены почти по всем регионам Украины, в том числе западным. Речь идёт как о работе систем ПВО, так и о поражении ракетами тех или иных объектов.
По поступающим сообщениям, под удар попали объекты энергетики, в том числе электростанции. Энергетическая компания ДТЭК сразу после запуска ракет в связи с угрозой удара по объектам инфраструктуры превентивно начала отключать электроснабжение в ряде областей, в том числе в Киеве.
В Харькове, по данным городских властей, поражён объект критической инфраструктуры. Известно о семи пострадавших жителях города, двое - в тяжёлом состоянии. После ударов без электричества остались около 150 тысяч жителей Харькова.
В Киеве, по неподтверждённым сообщениям, удар был нанесён по городской ТЭЦ-5. Сообщается также о попаданиях ракет в Запорожье, в частности в подстанцию у Днепровской ГЭС. Также сообщает о поражении инфраструктурного объекта Хмельницкой области.
Компания «Укрэнерго» заявила о поражении нескольких объектов энергетической инфраструктуры на востоке, западе и юге страны.
Ракеты были выпущены в нескольких «волнах» с небольшим интервалом между ними. Речь идёт о десятках крылатых ракет.
Минобороны России удары пока не комментировало.
В ночь на 10 февраля, как сообщается, были нанесены удары по Запорожью и Харькову. Использовались в том числе дроны «Шахед». По словам секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева, в городе зафиксировано 17 вражеских «прилетов». По его словам, это наибольшее количество с начала полномасштабного вторжения. Ударам подверглись объекты энергетической инфраструктуры, о жертвах не сообщается.
- Россия в последние несколько месяцев с интервалами примерно в 10-14 дней наносит массированные ракетные удары по территории Украины. Ударам подвергаются, как правило, объекты энергетической инфраструктуры, в результате чего по всей стране происходят отключения электроэнергии. Несмотря на ущерб, нанесённый энергосистеме Украины, полностью вывести её из строя в результате ударов не удалось.
- Хотя российские власти и заявляют, что удары не наносятся по гражданским объектам, были случаи гибели людей в результате попадания ракет или их обломков в жилые дома. Больше всего жертв среди мирного населения - более 40 - было в январе в городе Днепр, когда в результате попадания ракеты был разрушен целый подъезд многоэтажного дома.
РБК: Кремль планирует митинг-концерт перед годовщиной войны
В Кремле запланировали на 22 февраля митинг-концерт, в котором, как ожидается, примет участие президент России Владимир Путин. Об этом сообщает РБК со ссылкой на три источника. Наиболее вероятное место проведения мероприятия – Лужники.
Последний раз Путин выступал в Лужниках 18 марта – через три недели после начала войны против Украины. Шоу было приурочено к восьмилетию аннексии Крыма.
По словам одного из источников, митинг-концерт 22 февраля может рассматриваться как своего рода «продолжение» послания президента Федеральному собранию, которое анонсировалось СМИ на 21 февраля. Кремль пока эту дату не подтверждал.
Источник РИА Новости в парламенте также сообщил , что на 22 февраля в Лужниках запланирован митинг-концерт на 200 тысяч человек с участием Путина.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал РБК, что ему «пока нечего сказать» о мероприятии в Лужниках.
Один из собеседников РБК отметил, что в этом году послание президента хотят провести максимально близко к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.
21 февраля исполнится год с момента, как Путин объявил о признании независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР. На следующий день Госдума и Совет Федерации ратифицировали договоры о сотрудничестве с республиками Донбасса. Также верхняя палата парламента дала разрешение президенту на использование российских вооруженных сил за рубежом.
В Никарагуа освобождены и выдворены в США более 200 заключённых
В Никарагуа более 200 заключённых деятелей оппозиции были освобождены в четверг и выдворены в США. Им был предоставлен чартерный авиарейс до Вашингтона. Агентство AFP назвало решение авторитарного президента Даниэля Ортеги «неожиданным».
Освобождению заключённых предшествовали длительные переговоры с американской стороной, о которых почти ничего не сообщалось.
Официальные представители США заявили, что все прибывшие из Никарагуа 222 бывших заключенных размещены в гостиницах и смогут оставаться в Америке не менее двух лет. Они будут обеспечены медицинской и юридической помощью.
В ноябре 2021 года Даниэль Ортега был переизбран на четвертый пятилетний срок. Страны Запада ещё до подведения итогов голосования подвергли власти Никарагуа и лично Ортегу критике, обвинив их в нарушении демократических стандартов. Президент США Джо Байден назвал выборы в Никарагуа фарсом.
Meta восстановила аккаунты Дональда Трампа в Facebook и Instagram
Компания Meta восстановила учётные записи бывшего президента США Дональда Трампа в соцсетях Facebook и Instagram.
Meta сообщила о намерении восстановить после двухлетней блокировки аккаунты Трампа в январе. В корпорации тогда отметили, что решение связано с планами Трампа принять участие в президентских выборах в 2024 году.
Вместе с тем компания подчеркнула, то за новое нарушение правил соцсети пост Трампа удалят, а учётную запись заблокируют на срок от месяца до двух лет.
Ранее аккаунт Трампа разблокировал Twitter, но экс-президент в него не вернулся. Он заявил, что будет использовать свою соцсеть Truth Social.
- Учётные записи Дональда Трампа в соцсетях – Facebook, Instagram и Twitter – были заблокированы в январе 2021 года. Тогда сторонники Трампа, не согласные с результатами выборов президента США, взяли штурмом в Вашингтоне здание Капитолия. Погибли несколько человек. Руководство соцсетей решило, что Трамп в своих аккаунтах подстрекал своих сторонников к беспорядкам.
В Турции и Сирии число жертв землетрясения превысило 20 тысяч
По последним данным, в результате землетрясения в Турции и Сирии погибли более 20 тысяч человек. Турецкое министерство по чрезвычайным ситуациям сообщило в четверг вечером, что число погибших в стране превысило 17 тысяч, в Сирии зарегистрировано более трёх тысяч жертв землетрясения.
Многие по-прежнему остаются под завалами. Спасательная операция продолжается, однако надежды найти под обломками выживших все меньше.
Десятки тысяч людей ранены, тысячи домов разрушены, сотни тысяч остались без крова. Всемирная организация здравоохранения оценила число людей, которых так или иначе затронуло землетрясение, в 23 миллиона человек; среди них почти полтора миллиона детей.
В Сирии из-под обломков достали живым новорожденного младенца, связанного пуповиной с матерью, которая погибла в результате землетрясения.
В Турции серьезные претензии предъявляются к властям и строителям, которые, как считается, не соблюдали стандарты при возведении многоэтажных зданий в сейсмически активных зонах. Критика звучит и в адрес президента страны Реджепа Эрдогана. На этом фоне в стране временно ограничили доступ в твиттер.
Турецкий лидер в ответ заявил, что к настолько разрушительному землетрясению, какое случилось на юго-востоке страны и в соседней Сирии, подготовиться было невозможно. Он признал "некоторые проблемы", однако сейчас, по его словам, ситуация под контролем.
По оценкам агентства Fitch Ratings, экономические потери Турции в результате землетрясения могут достичь 4 миллиардов долларов.
В соседней Сирии, разорённой многолетней гражданской войной, ситуация ещё более тяжелая.
На север Сирии, где остаётся последний анклав, удерживаемый противниками президента Башара Асада, только в четверг (на четвёртые сутки после землетрясения) добралась первая колонна с гуманитарной помощью. Спасатели сообщают, что здесь погибли, по меньшей мере, 1900 человек, сотни людей оказались под обломками обрушившихся зданий.
Власти Сирии заявляют, что введённые против режима Башара Асада санкции усугубляют бедствие. В стране не хватает не хватает строительной техники и нефти.
Накануне власти США объявили, что действующие американские санкции против Сирии не будут затрагивать транзакции, касающиеся оказания ей помощи в связи с землетрясением вплоть до августа 2023 года. При этом сделки, связанные с нефтью, взаимодействие с попавшими под санкции лицами и правительством Сирии по-прежнему запрещены.
- 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, оно также затронуло несколько районов Сирии. После землетрясения было зафиксировано больше 1200 повторных подземных толчков . В Турции объявлен траур до 12 февраля.
- Спасательные команды и медики прибыли в Турцию и Сирию из 70 стран. ООН выделила 25 миллионов долларов из своего чрезвычайного фонда на оказание срочной гуманитарной помощи пострадавшим в Турции и Сирии. США также выделяют 85 миллионов долларов на оказание помощи после землетрясений в Турции и Сирии.
Абхазия окажет Сирии и Турции гуманитарную помощь
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания накануне провел телефонный разговор с президентом Сирии Башаром Асадом.
По информации пресс-службы абхазского лидера, в ходе телефонного разговора Бжания выразил соболезнования в связи с последствиями разрушительного землетрясения в северных регионах Сирии, повлекшего многочисленные человеческие жертвы, и предложил сирийской стороне оказать помощь в преодолении последствий стихийного бедствия.
«Башар Асад сообщил, что одним из наиболее печальных последствий стихийного бедствия является большое количество детей, лишившихся родителей во время землетрясения. Аслан Бжания выразил пожелание организовать для пострадавших детей реабилитацию в санаториях Абхазии, Башар Асад с благодарностью принял это предложение», – говорится в сообщении.
В пресс-службе абхазского президента также рассказали, что Бжания поручил главе Кабмина Александру Анквабу организовать проведение мероприятий по оказанию гуманитарной помощи жителям Турции и Сирии.
- 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, оно также затронуло несколько районов Сирии. После землетрясения было зафиксировано больше 1200 повторных подземных толчков . В Турции объявлен траур до 12 февраля.
- По последним данным, в результате землетрясения в Турции и Сирии погибли более 20 тысяч человек. Турецкое министерство по чрезвычайным ситуациям сообщило в четверг вечером, что число погибших в стране превысило 17 тысяч, в Сирии зарегистрировано более трёх тысяч жертв землетрясения.
- Спасательные команды и медики прибыли в Турцию и Сирию из 70 стран. ООН выделила 25 миллионов долларов из своего чрезвычайного фонда на оказание срочной гуманитарной помощи пострадавшим в Турции и Сирии. США также выделяют 85 миллионов долларов на оказание помощи после землетрясений в Турции и Сирии.
- Сирийская Арабская Республика признала независимость Абхазии и Южной Осетии в мае 2018 года. 6 октября 2020 года в Дамаске состоялось торжественное открытие абхазского посольства. В мае 2021 года Сирию посетил абхазский президент Аслан Бжания.
Парламент Чечни наделил Рамзана Кадырова титулом «отец народа»
Парламент Чечни единогласно утвердил поправки в республиканскую Конституцию, согласно которым, в частности, устанавливается должность главы региона на чеченском языке – «Мехк-Да». Издание Кавказ.Реалии отмечает, что дословно это – «отец края», но используется в значении «отец народа».
Поправки в Конституцию Чечни были предложены главой местного парламента Магомедом Даудовым. После того, как на одну из них, наделяющую Кадырова титулом «отец народа», обратили внимание СМИ, депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов заявил, что «Мехк-Да» переводится с чеченского на русский как «высшее должностное лицо республики».
«Понятие «Мехк-Да» в полной мере передает роль Главы Чечни как защитника религии, народа, его интересов, культуры, истории, традиций и обычаев!» – написал Делимханов в телеграм-канале.
- Рамзан Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года. Правозащитники неоднократно обвиняли его в нарушениях прав человека, а также в похищениях и убийствах своих критиков. В отношении главы Чечни ввели санкции ЕС, США и ряд других стран.
- После начала полномасштабного вторжения России в Украину Кадыров стал одним из главных пропагандистов войны. Руководитель Чечни регулярно отчитывается об отправке наёмников на фронт, а также угрожает расправой высшим должностным лицам Украины.
США увеличат военную помощь Грузии на 33 млн долларов
США упростили для Грузии процесс получения военной помощи. Об этом министр обороны США Ллойд Остин объявил после встречи с грузинским коллегой Джуаншером Бурчуладзе в Пентагоне.
Остин также сообщил, что Минобороны США в январе уведомило Конгресс о намерении передать Грузии военную помощь на $33 млн. Подробности относительно поставок помощи не сообщаются.
По словам министра обороны США, на протяжении трех десятилетий Вашингтон поддерживал суверенитет и территориальную целостность Грузии.
«Грузия укрепила свои связи с Западом, поддержавшим её евроатлантическую интеграцию. И за это время Грузия внесла значительный вклад в глобальную безопасность», — сказал Остин.
Он добавил, что Грузия приняла участие в недавно прошедшем заседании Консультативной группы по обороне Украины (встреча Рамштайн).
«Участие Грузии в Контактной группе помогает всем нам укреплять способность Украины защищать себя и укреплять основанный на правилах международный порядок, который обеспечивает нашу безопасность, и это имеет решающее значение, поскольку Украина продолжает бороться, храбро бороться против неспровоцированного и несправедливого вторжения России», — добавил Остин.
- В январе 2022 года сообщалось, что правительство Грузии приняло решение о закупке у США новой партии противотанковых комплексов Javelin на сумму $30 млн.
- В январе текущего года временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил, что Киев просил Тбилиси передать украинской стороне комплексы «Бук», поставленные Грузии в 2008 году, а также переданные Грузии Соединенными Штатами противотанковые комплексы Javelin. Касьянов утверждал, что США были готовы поставить Грузии более новые комплексы. В Министерстве обороны Грузии заявили, что оружие было передано Грузии не безвозмездно.
В Кишиневе подтвердили получение от Украины сведений о «российском плане»
Служба информации и безопасности (СИБ) Республики Молдова подтвердила получение от Украины информации о наличии у России плана дестабилизации обстановки в Молдове. Об этом сообщило агентство МОЛДПРЕС.
В заявлении СИБ, которое приводит МОЛДПРЕС, также говорится: «В настоящее время мы не можем предоставить более подробную информацию, поскольку это могло бы помешать текущим оперативным мероприятиям».
В четверг президент Зеленский во время визита в Брюссель рассказал, что украинская разведка добыла планы Кремля касательно дестабилизации положения и захвата власти в Молдове. Эти сведения Киев тут же передал Кишиневу, сообщило украинское агентство УНИАН. По словам Зеленского, в перехваченном документе говорится о том, каким образом Россия планирует «разрушить демократию в Молдове и поставить её под свой контроль».
Президент Украины добавил, что план похож на тот, который разрабатывался для захвата Украины. Зеленский уточнил, что не знает, был ли этот план принят Кремлем к исполнению.Ранее президент Молдовы Майя Санду заявляла, что не видит возможности поддерживать с РФ конструктивные отношения из-за полномасштабного вторжения в Украину.
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