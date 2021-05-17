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Президент Сирии Башар Асад принял в Дамаске Аслана Бжания
Президент Сирии Башар Асад принял в своей официальной резиденции президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания.
По информации пресс-службы абхазского лидера, глава Сирии встречал Бжания у въезда в дворцовый комплекс. Был выстроен почетный караул, который в честь приезда абхазского президента прошелся торжественным маршем. Прозвучали гимны, состоялось официальное приветствие делегаций.
Затем состоялись переговоры с участием делегаций. С абхазской стороны в них приняли участие спикер Народного Собрания Валерий Кварчия, руководитель администрации президента Алхас Квициниа, первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, министр иностранных дел Даур Кове, министр туризма Теймураз Хишба, посол Абхазии в Дамаске Баграт Хутаба.
По информации пресс-службы абхазского президента, Башар Асад заявил, что визит Аслана Бжания «имеет большое значение для развития межгосударственных отношений» и он придаст новый импульс в деле сотрудничества Абхазии и Сирии в различных отраслях.
Аслан Бжания, в свою очередь, поблагодарил Асада за решение признать независимость Абхазии и установить с ней дипломатические отношения.
«Это имеет для нас историческое значение. Уверен, что отношения между нашими странами будут крепнуть и успешно развиваться. Мы внимательно следим за событиями, происходящими в Сирии. Восхищаемся Вашим личным мужеством, подвигом народа Сирии в борьбе за суверенитет и территориальную целостность страны», – сказал Бжания.
По информации пресс-службы абхазского лидера, после двусторонней встречи Аслан Бжания и Башар Асад провели брифинг для представителей СМИ.
Асад отметил, что визит абхазской делегации «открывает новые возможности для развития сотрудничества в области туризма, экономики, сельского хозяйства и так далее».
«В Сирии проживает большая абхазская и черкесская диаспора. Они являются достойными гражданами нашей страны, защищали ее свободу. Наличие диаспоры будет способствовать укреплению межкультурных связей. Сирия поддерживала и поддерживает народ Абхазии и его право на суверенитет и будет поддерживать в дальнейшем», – отметил Асад.
Аслан Бжания пожелал народу Сирии мир и процветание.
«Восхищаюсь мужеством сирийского народа, вашим личным мужеством, господин президент, в отстаивании интересов свой Родины. Еще раз благодарю Вас за признание нашей Независимости. Это открывает нам новые возможности. Мой визит призван тому, чтобы эти возможности реализовать на практике. Наша с вами встреча придаст новый импульс для развития отношений между нашими государствами», – отметил Бжания.
«Апсныпресс» пишет, что от имени президента Сирии для абхазской делегации был дан официальный обед.
Сегодня же Аслан Бжания встретился в Дамаске со Спецпредставителем президента России по развитию отношений с Сирией, чрезвычайным и полномочным послом РФ в республике Александром Ефимовым.
Бжания также возложил венок к Могиле неизвестного солдата в Мемориальном комплексе в память о всех героях, павших за Сирию.
Вечером Бжания и члены абхазской делегации посетили древние христианские памятники архитектуры в старой части города Дамаска.
- Сирийская Арабская Республика признала независимость Абхазии и Южной Осетии в мае 2018 года. 6 октября прошлого года в Дамаске состоялось торжественное открытие абхазского посольства.
Другие новости дня
Германия разрешила продолжить строительство «Северного потока – 2»
Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии разрешило продолжить строительство газопровода «Северный поток – 2» в исключительной экономической зоне ФРГ. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.
Строительство приостанавливалось в начале мая на время рассмотрения иска экологов. Они утверждают, что трубопровод, выстроенный через пять морских заповедников, наносит непоправимый ущерб морской среде Балтийского моря и оказывает негативное влияние на гнездовых птиц.
Федеральное ведомство провело проверку и постановило, что строительство не окажет неблагоприятного воздействия на окружающую среду.
- Строительство «Северного потока – 2» из России в Германию по дну Балтийского моря началось в 2018 году. США и многие страны Евросоюза считают, что запуск газопровода усилит зависимость ЕС от России и позволит Москве оказывать большее давление на Украину, экономика которой сильно зависит от российского транзита газа. Взамен Вашингтон предлагал Европе свои энергоносители.
- Россия, Германия и ряд других стран, компании которых изначально участвовали в строительстве, настаивают, что газопровод – исключительно коммерческий проект.
- Ожидается, что укладка труб газопровода завершится в конце сентября 2021 года.
Глава югоосетинского Минздрава покинул пост, его сменил заместитель
И.о министра здравоохранения и социального развития самопровозглашенной республики Южная Осетия Георгий Тотчиев освобожден от занимаемой должности по собственному заявлению. Об этом сообщила пресс-служба югоосетинского президента Анатолия Бибилова. Руководителем ведомства назначен Сослан Наниев, который был заместителем главы Минздрава.
«Я получил ваше заявление, где вы просите освободить вас от должности министра. Я принял ваше заявление, но прежде хочу отметить: вы выполнили все основные задачи, которые стояли перед министерством здравоохранения», – сказал Бибилов на встрече с Тотчиевым.
Югоосетинский лидер отметил, что за непростое время, когда в Южной Осетии был пик распространения коронавирусной инфекции, Георгий Тотчиев приложил максимум усилий, чтобы ситуация не вышла полностью из-под контроля.
«Было тяжелое время, было также недопонимание с разных сторон, но вы, несмотря на все трудности, справились с поставленными задачами. Если говорить о результатах в сфере здравоохранения, то это ваша заслуга», – отметил Бибилов и выразил надежду, что Тотчиев «сохранит связь с Южной Осетией».
Новому главе ведомства Бибилов поручил обратить внимание на поликлиническое обслуживание населения, обеспечение медикаментами и своевременное обслуживание медоборудования.
«У вас есть опыт работы, вы окончили Казанское суворовское училище и являетесь офицером в запасе, также окончили Медицинскую академию, работали в системе Министерства обороны, окончили Санкт-Петербургский государственный университет по линии менеджмента, что, безусловно, пригодится в вашей нынешней работе», – заявил Бибилов на встрече с Сосланом Наниевым.
- В конце апреля и.о. главы Минздрава Георгию Тотчиеву нанесли телесные повреждения. Подозреваемый, 31-летний житель Цхинвали был задержан.
США одобрили продажу высокоточного оружия Израилю
Соединённые Штаты одобрили продажу Израилю высокоточного оружия на сумму 735 миллионов долларов. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
Собеседники газеты рассказали, что администрация президента США Джо Байдена уведомила Конгресс о сделке 5 мая, за несколько дней до обострения конфликта между Израилем и радикальной палестинской группировкой ХАМАС, которая контролирует сектор Газа.
The Washington Post отмечает, что некоторые демократы в Конгрессе серьёзно обеспокоены продажей оружия Израилю из-за вероятности ещё большей эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Кроме того, демократы опасаются, что сделку могли утвердить, без тщательной проверки.
Израиль уже имеет высокоточное оружие, пишет газета. Израильские военные утверждают, что авиаудары по объектам ХАМАС в Газе проводятся с высокой точностью, чтобы избежать жертв среди мирных граждан.
- Самые интенсивные за последние годы обстрелы Израиля и удары израильских военных по Газе продолжаются с 10 мая. По Израилю было выпущено более трёх тысяч ракет, израильская авиация и артиллерия нанесли более тысячи ударов.
- В общей сложности с 10 мая, по данным палестинских властей, в секторе Газа погибли 192 человека, в том числе 58 детей. Израильские военные утверждают, что ХАМАС строит свои объекты рядом с жилыми домами и использует граждан в качестве живого щита. В результате обстрелов Израиля погибли десять человек.
- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что удары израильской армии по радикальным палестинским группировкам в секторе Газа продлятся "столько времени, сколько потребуется" для обеспечения безопасности страны.
- Группировка ХАМАС заявляет, что продолжит обстрелы Израиля. Усилия международного сообщества по восстановлению перемирия пока не привели к успеху.
Противостояние в Дманиси: на место прибыли руководители МВД и СГБ Грузии
В Дманиси, где со вчерашнего дня продолжаются массовые драки между местными жителями, прибыли глава Службы госбезопасности (СГБ) Грузии Григол Лилуашвили и глава МВД Вахтанг Гомелаури.
Как пишет «Новости-Грузия», глава СГБ заявил, что власти Грузии не допустят, чтобы конфликт на бытовой почве превратился в этнический.
«Реакция была соответствующей. Сразу же было начато расследование, и несколько человек были арестованы. Полиция сделала все, что могла. В рамках расследования были приняты все меры, включая аресты. Если кто-то попытается перевести конфликт на бытовой почве в этнический вопрос, он будет строго наказан, мы этого не допустим. Такие безответственные заявления делаются часто. Опасность существует всегда, но теперь она минимизирована», – сказал Лилуашвили.
Глава МВД также сообщил, что уже начато расследование, и все виновные будут строго наказаны. Гомелаури говорит, что «этот вопрос не должен перерасти в межнациональную полемику».
«Все, независимо от того, кто эти люди, все будут наказаны по всей строгости закона. Не хочу называть какие-либо силы или группы, тему перевода в этнический конфликт, это очень важно. Этнические азербайджанцы или грузины, все они наши граждане, живут рядом веками, все они наши братья и мы, в первую очередь, не допустим этого, все виновные будут наказаны. Эта тема не должна перерасти в этническое противостояние. Началось следствие, проводится опрос и пока я не могу подтвердить задержания, так как продолжается расследование, и мы работаем вместе с прокуратурой», – сказал Гомелаури.
Глава МВД ответил на вопросы журналистов о том, почему полиция не контролирует ситуацию в Дманиси. Он подчеркнул, что власти не ожидали такого развития событий.
«Люди собрались очень быстро, и такая хаотичная ситуация создалась очень быстро, после вчерашнего дня полиция была усилена, было введено больше сил, однако этих сил оказалось недостаточно», – сказал Гомелаури.
По его словам, обычно в Болниси несут службу около 20 полицейских, после возникновения беспорядков их количество выросло в десять раз – до 150-200.
- Драка между местными жителями произошла в Дманиси вечером 16 мая. По словам владельца магазина, ссора началась после того, как несколько молодых людей потребовали дать им пиво в долг и получили отказ. Продавец магазина заявил, что молодые люди сначала избили его тестя, а затем вернулись с группой других молодых людей с дубинками и камнями.
- С утра на улицах Дманиси продолжились массовые драки – граждане выходили на улицу, вооруженные мотыгами, железными прутьями и дубинками. По данным полиции, в результате столкновений есть пострадавшие.
- Полиция закрыла въезды и выезды из Дманиси, и не пропускает в район десятки граждан, которые приехали сюда, чтобы, как они заявляют, оказать помощь своим родственникам.
Дело Инала Джабиева: обвиняемые прекратили голодовку
Обвиняемые по уголовному делу по факту смерти жителя Цхинвали Инала Джабиева сегодня прекратили объявленную ими неделю назад голодовку. Об этом сообщает агентство «Рес» со ссылкой на Генпрокуратуру самопровозглашенной республики Южная Осетия.
«Граждане А. Наниев, С.Козонов, А.Багаев, А.Джиоев, И.Сланов и М.Хугаев прекратили объявленную ими 9 мая 2021 года бессрочную голодовку без выдвижения каких-либо предварительных условий и требований», – говорится в заявлении.
Обвиняемые говорят, что целью объявления голодовки было донести до общественности и потерпевших в лице семьи Инала Джабиева, что они не виновны в наступлении его смерти.
«Они также заявили, что в остальном они полностью уверены в объективности следственных органов прокуратуры, беспристрастности правосудия и в президенте РЮО, как гаранте Конституции Республики Южная Осетия», – говорится в сообщении.
Врачом медико-санитарной части югоосетинского МВД состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное.
Как ранее писало «Эхо Кавказа», югоосетинского судмедэксперта Зарину Дзагоеву могут обвинить в выдаче подложной справки по делу Инала Джабиева.
Чешский оружейник за день до взрыва во Врбетице был рядом с агентами ГРУ
Владелец чешской оружейной компании IMEX Group Пётр Бернатик находился в Остраве в районе отеля Corrado в то же самое время, когда там останавливались предполагаемые агенты российской военной разведки Александр Петров и Руслан Боширов. Об этом пишут Чешское радио и еженедельник Respekt со ссылкой на данные биллинга мобильного телефона бизнесмена.
Бернатик оказался вблизи отеля 15 октября 2014 года, за день до первого взрыва на складе боеприпасов в селении Врбетице. В этот же день, по данным СМИ, сотрудники компании IMEX получили неожиданное указание взять отгул. Бернатик был единственным человеком, который посетил склад накануне взрыва. К нему, как полагают чешские следователи, причастны Петров и Боширов.
Что именно делал в Остраве Бернатик и почему он находился вблизи отеля, выяснить не удалось. Адвокат сказал журналистам, что бизнесмен мог ехать на автомобиле и остановиться на перекрёстке. По словам защитника, в Corrado его клиент никогда не был и с россиянами никогда не встречался. При этом журналисты отмечают, что телефон Бернатика находился в зоне гостиницы около 40 минут.
Источники в чешских спецслужбах на условиях анонимности подтвердили журналистам, что полиция реконструировала поездку Бернатика 15 октября 2014 года, проанализировав данные мобильного оператора.
После остановки в Остраве Бернатик отправился во Врбетице. По словам очевидцев, на склад он приехал один. По словам работников, это было необычным, так как обычно бизнесмена сопровождал Людек Петржик. Он был одним из двух работников IMEX, погибших при взрыве.
На складе Бернатик пробыл около трёх часов. В это время там не было никого из сотрудников, так как все они были в отгуле.
Поведение арендатора привлекло внимание следствия. Как стало известно Чешскому радио, в феврале нынешнего года Бернатик был на 48 часов задержан, у него прошли обыски. Следователи-криминалисты допрашивали его ввиду подозрений в сокрытии информации в связи со взрывами.
Чешские власти объявили о подозрении в адрес агентов российской военной разведки в середине апреля. Руководители Чехии – за исключением президента Милоша Земана – утверждают, что есть только одна версия взрывов, а именно причастность России. Предположительно, целью взрывов были боеприпасы, предназначавшиеся для поставки за рубеж, возможно, на Украину.
Чехия выслала 18 сотрудников российского посольства. После серии ответных шагов каждой из сторон Москва и Прага согласились на уравнивание числа сотрудников диппредставительств каждой из стран. Россия обвинения в причастности к взрывам категорически отрицает.
Украина, Грузия и Молдова основали «Ассоциированное трио»
Министры иностранных дел Украины, Грузии и Молдовы Дмитрий Кулеба, Давид Залкалиани и Аурелиу Чокой подписали трехсторонний меморандум о начале усиленного сотрудничества по вопросам европейской интеграции «Ассоциированное трио».
«Ассоциированное трио – это наше сообщение о том, что нет альтернативы европейской интеграции для наших трех стран-партнеров, и нет альтернативы также и для Европы, потому что они должны воспринимать наши три страны как серьезный проект по обеспечению мира и процветания в Европе», – сказал Кулеба в заявлении для прессы после подписания меморандума в Киеве.
Украинский министр отметил, что эта инициатива поможет трем странам более эффективно вместе двигаться вперед по пути европейской интеграции, – пишет «Интерфакс-Украина».
«Украина, Грузия, Молдова имеют особый статус ассоциированных партнеров в наших отношениях с ЕС. Мы все сделали свой европейский выбор, подписали соглашение об ассоциации и, мы, конечно, хотели бы стать членами ЕС в будущем. Мы сегодня согласились формализовать этот статус и вместе продолжать двигаться по пути к европейской интеграции», – пояснил он.
Кулеба рассказал, что «Ассоциированное трио» включает три основных элемента, а именно структурирование консультаций по европейской интеграции между тремя министерствами иностранных дел, привлечение к диалогу с европейскими институциями и членами ЕС, а также координацию позицию стран в рамках Восточного партнерства.
«Мы также демонстрируем этим меморандумом, что Украина, Грузия и Молдова будут активно работать в направлении европейской интеграции, и мы вместе будем следовать к успешным решениям в этом направлении», – добавил он.
Глава МИД Украины уточнил, что страны будут работать в области секторального сотрудничества, а также постепенной интеграции во внутренний рынок ЕС.
«Исходя из того, что сейчас наши страны стоят перед серьезными вызовами безопасности, мы согласились развивать направление по безопасности в нашей общей работе для того, чтобы поддерживать стабильность в нашем регионе», – пояснил он.
По словам Кулебы, «Ассоциированное трио» также должно сыграть важную роль в том, чтобы подготовить следующую встречу Восточного партнерства.
«Украина, Грузия и Молдова считают, что наши цели по нашему движению в направлении ЕС очень амбициозны и очень важны, и мы считаем, что нам надо углублять наши отношения со странами ЕС, и мы должны пересмотреть все наши отношения, и подчеркнуть еще раз, что наши европейские намеренья будут основным интересом в работе всех наших партнеров», – добавил он
Вице-премьер-министр, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани в свою очередь указал, что Украина, Грузия и Молдова имеют общую цель будущего членства в ЕС и хотели бы восстановить единство с европейскими странами.
«Мы разделяем исторические связи и ценности ЕС. Это наш суверенный выбор, и ни одно государство не может изменить направление в нашем движении в ЕС», – подчеркнул Залкалиани.
Он указал, что на базе этого меморандума министерства иностранных дел будут работать вместе, чтобы усилить политический диалог и экономическую и секторальную интеграцию с ЕС.
«Наши приоритеты включают также расширение диалога «Ассоциированного трио» с Европейской комиссией о сотрудничестве в цифровой трансформации, зеленой экономике, транспортном секторе и достижение максимальной интеграции в рынок ЕС на базе углубленного Соглашения об ассоциации, а также углубление нашего сотрудничество с ЕС в вопросах безопасности», – отметил глава МИД Грузии.
И.о. премьер-министра, министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Аурелиу Чокой сообщил, что подписанием меморандума три страны еще раз подчеркнули свои европейские намеренья и очень заинтересованы в амбициозных целях Восточного партнерства, и готовы для этого делать свой большой вклад.
Бжания полетел в Сирию на самолете 223-го лётного отряда Минобороны РФ
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания вместе с делегацией полетел в Сирию на самолете 223-го лётного отряда министерства обороны России.
По данным портала Flightrtadar24, самолет Tу-154M с бортовым номером RA-85155 вылетел накануне вечером из Сочи в Дамаск, затем перелетел в Латакию, сегодня утром же вернулся из Сирии в Москву.
Отметим, что пресс-секретарь абхазского лидера Марианна Квициния опубликовала в Instagram кадры прибытия Бжания в Дамаск. На них виден самолет Tу-154M с российским триколором.
Бжания прибыл в Сирию накануне. В международном аэропорту Дамаска абхазского лидера встречали министр транспорта Сирии Зухейр Хазим, заместитель министра иностранных дел Айман Сусан и другие представители правительства Сирии. В Дамаске пройдёт встреча абхазского лидера с президентом Сирии Башаром Асадом, другими руководителями Сирии.
В ходе визита состоится первое заседание абхазо-сирийской межправительственной комиссии, встреча председателей парламентов. Аслан Бжания встретится с абхазской диаспорой Сирии, посетит могилу сирийского генерала абхазского происхождения Уалида Амаршан, встретится с членами его семьи.
- Сирийская Арабская Республика признала независимость Абхазии и Южной Осетии в мае 2018 года. 6 октября прошлого года в Дамаске состоялось торжественное открытие абхазского посольства.
- 223-й лётный отряд (полное наименование – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственная авиакомпания «223 лётный отряд» Министерства обороны Российской Федерации) — российское государственное авиационное предприятие, подчинённое Министерству обороны. Обеспечивает авиационные перевозки в интересах государственных структур, а также выполняет нерегулярные грузовые и пассажирские перевозки.
В Польше задержан подозреваемый в шпионаже на Россию
В Польше по обвинению в шпионаже в пользу России задержан 43-летний польский гражданин Марчин К. Как сообщает польское Агентство внутренней безопасности, он признал вину по предъявленным ему обвинениям.
По данным ведомства, он занимался сбором информации о военных структурах и польских гражданах и передавал эти данные российской разведке.
Задержание подозреваемого в шпионаже в пользу России польские спецслужбы провели 5 мая. Суд арестовал его на три месяца. Расследование проводится при участии Национальной прокуратуры Польши. Материалы дела засекречены.
В середине апреля Польша объявила троих сотрудников посольства России в Варшаве персонами нон грата. Как говорится в сообщении МИД Польши, их действия нарушали дипломатический статус, а также наносили Польше вред. Москва в ответ выслала пятерых польских дипломатов.
«Комендантский час» в Грузии с сегодняшнего дня сокращен на два часа
Правительство Грузии приняло решение сократить «комендантский час» на два часа. Об этом сообщил глава оперативного штаба при Координационном совете Георгий Гибрадзе.
Запрет на передвижение в ночные часы с сегодняшнего дня будет действовать не с 21:00, а с 23:00. «Комендантский час» вновь будет в силе до пяти часов утра.
Ограничение, установленное на фоне пандемии коронавируса, действует в Грузии уже полгода. Для нарушителей предусмотрен штраф в размере двух тысячи лари (около 580 долларов).
Сегодня же стало известно, что рестораны и кафе на выходных смогут принимать посетителей на открытых пространствах. Ранее объекты питания могли принимать посетителей лишь в рабочие дни.
В Абхазии вновь подключат авиацию к поискам туриста из России
Абхазские спасатели не могут дойти до места нахождения в горах российского туриста из-за лавиноопасности, поиск будет продолжен с помощью авиации. Об этом ТАСС рассказал первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям самопровозглашенной республики Абхазия Тигран Делибалтян.
«Горно-спасательный отряд МЧС Абхазии не смог добраться до места, где остался один из семерых российских туристов на высокогорье. Группа сейчас находится на перевале Химца и дальше не может двигаться из-за лавиноопасности. Сегодня поиски будут продолжены с помощью авиации», - сказал Делибалтян.
В четверг шестеро из семи туристов были доставлены абхазским МЧС в Сухуми. Вертолет совершил облет предполагаемого места нахождения седьмого туриста, однако погодные условия не позволили провести полноценный осмотр местности. В этой связи 13 мая в верховье реки Гумиста отправился горно-спасательный отряд абхазского МЧС.
Руководитель группы Анна Делева в интервью пресс-службе МЧС сообщила, что в горах их группа попала под сильный снегопад и ледяной дождь, сбилась с пути и не смогла вернуться к базовому лагерю, где их ожидал еще один член группы - 64-летний Владимир Ульянов из Екатеринбурга. Тогда группа решила спускаться к побережью и обратиться за помощью в МЧС.
ВВС Израиля нанесли мощный удар по объектам ХАМАСа в Газе
Военная авиация Израиля в ночь на понедельник нанесла массированный ракетный удар по сектору Газа. Корреспондент агентства Reuters на месте событий передаёт о более чем 100 авиаударах за эту ночь.
В твиттере Армии обороны Израиля сообщается, что удары наносились "по объектам террористов" в Газе. В частности, по девяти домам, которые, по утверждению израильских военных, являлись штаб-квартирами радикальной палестинской группировки ХАМАС. В некоторых домах нашли склады оружия.
Агентство Associated Press сообщило, что взрывы в городе продолжались в течение десяти минут, а сама атака охватывала большую территорию, чем серия авиаударов, нанесенных ВВС Израиля по городу сутками ранее и приведших к гибели 42 палестинцев.
Компания по распределению электроэнергии сообщила, что в результате авиаударов была повреждена линия, питающая электроэнергией от единственной электростанции большую часть южной части города Газа.
Радикальная палестинская группировка ХАМАС также провела самый массированный обстрел с начала эскалации конфликта, выпустив ракеты по Ашкелону, Ашдоду, Нетивоту и другим городам в Израиле. Большая часть ракет была перехвачена израильской системой ПВО. О новых жертвах не сообщается.
Самые интенсивные за последние годы обстрелы Израиля и удары израильских военных по Газе продолжаются с 10 мая . По Израилю было выпущено более 3 тысяч ракет, израильская авиация и артиллерия нанесли более тысячи ударов по сектору Газа.
В общей сложности с 10 мая, по данным палестинских властей, в секторе Газа погибли 192 человека, в том числе 58 детей. В результате обстрелов Израиля погибли десять человек.
Армия Израиля сообщила об уничтожении десятков боевиков, а также представителей военного командования ХАМАС. Группировка подтвердила гибель нескольких командиров.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что удары израильской армии по радикальным палестинским группировкам в секторе Газа продлятся "столько времени, сколько потребуется" для обеспечения безопасности страны.
Группировка ХАМАС заявляет, что продолжит обстрелы Израиля. Усилия международного сообщества по восстановлению перемирия пока не привели к успеху.
Новое противостояние в Дманиси – жители вооружены палками и дубинками
Ситуация с утра накалилась в Дманиси (регион Квемо Картли, Грузия). Друг другу противостоят местные жители – этнические азербайджанцы и эко-мигранты из Сванетии. Они вооружены палками и дубинками.
На месте мобилизованы сотрудники правоохранительных органов, однако предотвратить новый инцидент они не смогли.
По информации СМИ, пострадали около пяти человек, среди них один полицейский.
Накануне стало известно о массовой драке в Дманиси, в результате которой пострадали несколько человек. Был разгромлен торговый объект, возле которого началась перепалка.
Инцидент 16 мая
В МВД Грузии заявили, что 16 мая конфликт произошел на бытовой почве, после чего перерос в групповое насилие. Ведомство призывает граждан подчиниться законным требованиям полиции, чтобы конфликт не перерос в искусственное межэтническое противостояние.
«Министерство внутренних дел – как орган, отвечающий за поддержание правопорядка, призывает граждан, собравшихся в Дманиси, соблюдать требования закона и сохранять спокойствие. Полиция будет действовать в рамках присвоенного ей мандата и реагировать на любое нарушение закона», – заявили в ведомстве.
Представитель МВД сообщил журналистам, что участники вчерашнего противостояния находятся на допросе, пока никто из них не задержан.
Депутат парламента, лидер оппозиционной партии «Прогресс и свобода» Каха Окриашвили считает, что ответственность за эскалацию конфликта ложится на правящую партию «Грузинская мечта». Он считает, что руководители полиции Дманиси и Квемо Картли должны подать в отставку.
COVID-19 в Грузии: 504 новых случая, 27 пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 4469 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 27 пациентов.
За сутки в стране выявили 504 новых случая коронавируса. Накануне провели 11 665 тестов: PCR-тестов – 5528, экспресс‐тестов на антиген – 6137.
Выздоровели еще 2038 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 330 879, выздоровевших – 310 859.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 4,32%, за последние 14 дней составляет 4,9%, за неделю – 3,84%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 738 человек, всего администрировано вакцин – 89 260.
В Грузии – третья волна коронавируса. В стране активно распространяется британский штамм – более половины выявляемых случаев относятся именно к нему.
Мэр Зугдиди подал в отставку «в связи со сложившейся политической ситуацией»
В связи со сложившейся политической ситуацией, считаю целесообразным оставить пост мэра Зугдидского муниципалитета, – об этом в соцсети написал мэр Зугдидского муниципалитета Георгий Шенгелия.
«Для меня было большой честью быть вашим слугой в течение этого периода, что в то же время означало большую ответственность. Для меня человеческие отношения, основанные на правильных ценностях, добросовестность в личных отношениях, государственной службе или политике, всегда были, есть и будут самыми важными», – пишет Георгий Шенгелия.
Ранее глава аппарата государственного поверенного в Самегрело-Земо Сванети Лаша Гвасалия был уволен с занимаемой должности. Также подали в отставку члены команды экс-премьера Георгия Гахария: заместитель мэра Хашури Зура Росебашвили, заместители мэра Горийского муниципалитета Эраст Элиджарашвили и Паата Иванишвили, заместители мэра Поти Паата Лагвилава и Константин Топурия, заместитель мэра Мартвили Акакий Хунцелия и заместитель мэра Сенаки Кахабер Купреишвили.
РПЦ: у Русской церкви нет епископа ни в Абхазии, ни в Южной Осетии
Русская православная церковь (РПЦ) не ставила епископов в Абхазии и Южной Осетии, канонически относящихся к Грузинскому патриархату, и все сведения об этом ошибочны, заявил РИА Новости председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
«Если патриарх (Константинопольский) Варфоломей действительно так сказал, то это заблуждение. У Русской церкви нет никакого епископа ни в Абхазии, ни в Южной Осетии. Мы давно заметили, что Константинопольская патриархия бывает плохо информирована», – сказал митрополит.
Ранее в интервью грузинскому телеканалу «Формула» патриарх Константинопольский Варфоломей раскритиковал Москву за вмешательство в церковные дела Абхазии и Южной Осетии, отметив, что эти регионы входят в юрисдикцию Грузинской православной церкви.
Вселенский патриарх также заявил, что у РПЦ нет права предоставлять автокефалию кому-либо, в том числе Абхазской церкви.
Бизнесмен из России предложил голландскому политику €250 тысяч
Петербургский бизнесмен Вадим Беликов пытался предложить 250 тысяч евро лидеру вновь созданной в Нидерландах партии Splinter Фемке Мерел ван Коотен-Ариссен. Политик рассказала об этом журналистам телепрограммы EenVandaag ("Один Сегодня"). Это популярная информационно-аналитическая программа выходит ежедневно на общественном телеканале NPO 1.
Как установили журналисты, предложение россиянина было отклонено. Ван Коотен-Ариссен сообщила о полученном предложении парламентской службе безопасности. Политик также подключила к расследованию нидерландскую контрразведывательную службу AIVD.
По утверждениям экспертов, опрошенных EenVandaag, это первый доказанный случай предпринятой россиянином попытки повлиять на голландскую политическую партию посредством финансового вливания. Остаётся непонятным, какие цели преследовал петербургский бизнесмен, предлагая деньги Splinter. Как рассказал Беликов представителям партии, его волнует проблема прав женщин.
Беликов вышел на контакт с ван Коотен-Ариссен накануне парламентских выборов, состоявшихся в марте. Карликовая партия, возглавляемая ван Коотен, выборы проиграла.
В открытой печати сведений о Вадиме Беликове немного. Но встречаются весьма показательные образцы его контактов. Вот, например - с Генеральным секретарём ООН:
Согласно расследованию EenVandaag, Беликов связан с рядом прокремлевских организаций, включая байкерский клуб ‘Ночные Волки’. Нидерландское законодательство не запрещает принимать финансовые средства от иностранных спонсоров, однако вклады, превышающие 4500 евро, необходимо декларировать.
В прошлом году звезда нидерландской правопопулистской партии Форум за демократию Тьерри Боде, организовавший в Нидерландах референдум против Ассоциации ЕС с Украиной, был обвинён в связях с неким Владимиром Корниловым, ‘россиянином, работающим на Путина’. Боде ушёл с поста лидера партии - после того как был уличен в антисемитизме и гомофобии.
Аслан Бжания прибыл в Сирию – пройдёт встреча с Башаром Асадом
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания прибыл с визитом в Сирийскую Арабскую Республику.
Как сообщила пресс-служба Бжания, в международном аэропорту Дамаска абхазского лидера встречали министр транспорта Сирии Зухейр Хазим, заместитель министра иностранных дел Айман Сусан и другие представители правительства Сирии.
В состав абхазской делегации входят спикер парламента Валерий Кварчия, руководитель администрации президента Алхас Квициниа, первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, министр иностранных дел Даур Кове, министр Туризма Теймураз Хишба, посол Абхазии в Сирии Баграт Хутаба, вице-спикер парламента Левон Галустян, депутаты Омар Джинджолия, Астамур Логуа, Илья Гуния и Рауль Лолуа.
В рамках визита пройдёт встреча абхазского президента Аслана Бжания с президентом Сирии Башаром Асадом, другими руководителями Сирии.
По информации пресс-службы, в ходе визита состоится первое заседание абхазо-сирийской межправительственной комиссии, встреча председателей парламентов. Аслан Бжания встретится с абхазской диаспорой Сирии, посетит могилу сирийского генерала абхазского происхождения Уалида Амаршан, встретится с членами его семьи.
- Сирийская Арабская Республика признала независимость Абхазии и Южной Осетии в мае 2018 года. 6 октября прошлого года в Дамаске состоялось торжественное открытие абхазского посольства.
15 партий Грузии подписали соглашение в поддержку ЛГБТ-сообщества
15 политических партий Грузии подписали соглашение, направленное на защиту прав ЛГБТ. Об этом сообщает неправительственная организация Tbilisi Pride.
Как пояснили в организации, документ был составлен при участии Национального демократического института международных отношений (NDI). Работать над текстом начали незадолго до парламентских выборов осенью 2020 года, – пишет «Новости-Грузия».
«Учитывая гомофобные и трансфобные настроения в Грузии, мы считаем важным, чтобы политические партии имели общую позицию в отношении основных прав квир-людей», - отметили в НПО.
Tbilisi Pride обратился ко всем основным прозападным политическим партиям Грузии. К соглашению присоединились «Единое национальное движение», «Европейская Грузия», «Лело», «Стратегия Агмашенебели», Республиканская партия Грузии, «Гирчи», «Гирчи – больше свободы», «Закон и справедливость», «Прогресс и свобода», «Дроа». Подписей членов правящей «Грузинской мечты» под текстом документа нет.
Подписавшие партии соглашаются:
- использовать все имеющиеся в их распоряжении механизмы, чтобы бороться за искоренение дискриминации и насилия в отношении квир-людей;
- защищать право на мирные собрания и свободу выражения мнения всех людей, независимо от сексуальной ориентации или гендерной идентичности;
- не допускать использования языка вражды и разжигания социальной розни в политическом процессе на почве гомофобии.
В Tbilisi Pride подчеркивают, что это символическое заявление по сути является первым в Грузии случаем включения в политическую повестку проблем ЛГБТ-сообщества. «Мы рады, что, несмотря на политический кризис в стране, 15 партий согласились сделать символическое, но важное политическое заявление», - говорится в заявлении Tbilisi Pride.
В Восточной Грузии произошла массовая драка – есть пострадавшие
Несколько человек пострадали сегодня в массовой драке в Дманиси (регион Квемо Картли), сообщает телеканал «Мтавари».
Участие в потасовке принимали около трех десятков человек, многие из которых были вооружены бейсбольными битами, палками и дубинками. Как утверждается, драке предшествовала ссора между жителями Дманиси – эко-мигрантами из Сванетии и этническими азербайджанцами.
Ситуация обострилась ближе к вечеру. Торговый объект, возле которого началась перепалка, разгромили.
По данным «Мтавари» противостояние продолжается, несмотря на наступление «комендантского часа». На место прибыли машины патрульной полиции.
Детали произошедшего в Дманиси выясняются. Официальных комментариев МВД Грузии до сих пор не поступало.
Земан: Взрывы в Врбетице могли быть связаны с недостачей на складах
Президент Чехии Милош Земан высказал новые предположения относительно причин взрывов на военных складах близ селения Врбетице в 2014 году. В интервью радиостанции «Фреквенце-1» Земан сказал, что взрывы могли быть устроены для «сокрытия недостачи» хранившихся там боеприпасов. Он сослался на министра юстиции Марию Бенешову, которая, по его словам, высказала подобное же предположение. Об этом сообщил 16 мая чешский новостной портал Novinky.cz
Земан, встретившийся с Бенешовой в среду, призвал дождаться итогов расследования инцидента во Врбетице, которое ведут правоохранительные органы республики. Он выразил надежду на скорое завершение расследования и добавил, что доверяет полиции Чехии и не доверяет чешской контрразведке.
По словам Земана, версия о причастности российских спецслужб также остается у следствия. На это обращает внимание российское государственное агентство ТАСС.
Президент Земан полагает, что следствию целесообразно сосредоточить внимание на коммерческой фирме Imex Group, арендовавшей склады боеприпасов. В чешском торговом реестре фирма Imex Group s.r.o. указана как производитель взрывчатых материалов.
Глава МВД Германии: антисемитизм будет сурово наказываться
Центральный совет евреев в Германии выступил с заявлением по поводу антиизраильских демонстраций, прошедших в последние дни в некоторых немецких городах. Эти манифестации, напоминают о «самых мрачных временах немецкой истории», говорится в заявлении Йозефа Шустера, главы Совета, опубликованном 16 мая.
Шустер призвал полицию и другие правоохранительные органы противостоять подобным выступлениям. Участников антиизраильский выступлений в Германии он назвал «шпаной», распространяющей неприкрытый антисемитизм. Об этом сообщает «Немецкая волна».
Глава еврейской общины Мюнхена и Верхней Баварии Шарлотте Кноблох предупредила об опасности злоупотребления свободой собраний с преступными целями. Кноблох заявила, что потрясена тем, насколько открыто и, как она выразилась, «бесстыдно выставляется на обозрение антисемитизм на демонстрациях последних дней».
Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер пообещал, что совершение антисемитских преступлений будет жестко наказываться. По его словам, нельзя допустить, чтобы евреи в Германии вновь жили в страхе.
У села Пхеро Адигенского района Грузии тушат лесной пожар
У села Пхеро Адигенского муниципалитета (регион Самцхе-Джавахети) Грузии тушат лесной пожар.
По информации телеканала «Рустави 2», горит нижний ярус соснового леса – трава и кустарники. Огонь распространяется по склону горы недалеко крепости Окрос-Цихе – одного из крупнейших средневековых фортификационных сооружений в Грузии.
Местные жители заметили дым сегодня во второй половине дня, после чего сообщили о факте в «112». По информации телеканала «Формула», на месте работают шесть бригад пожарных-спасателей. К тушению также подключены местные жители.
По предварительным данным, площадь пожара составляет 2 гектара.
Местное агентство «Самхретис карибче» со ссылкой на Службу по управлениям чрезвычайными ситуациями сообщает, что к настоящему времени пожар удалось локализовать. Продолжаются работы до полной ликвидации.
«Пожар локализован. На данный момент на месте работают шесть групп. Никто не пострадал», - сообщили в службе.
Баку: Пограничные вопросы с Арменией нужно решать по двусторонним каналам
В Баку назвали утверждения Армении о том, что Азербайджан нарушил суверенную территорию Армении безосновательными, в свою очередь заявив, что именно Армения нарушает международно признанные границы Азербайджана.
Как передает азербайджанское информационное агентство «Тренд», глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева подчеркнула, что «первопричина пограничных проблем – это незаконная оккупация территорий Азербайджана Арменией до ноября 2020 года».
«Именно Армения нарушает международно признанные границы Азербайджана. Азербайджан восстанавливает только свои международно признанные границы. Как уже указывалось в наших официальных заявлениях, в связи с улучшением погодных условий в освобожденных районах Азербайджана, граничащих с Арменией, Азербайджан продолжает укреплять систему охраны границ, осуществляемую в рамках своей территориальной целостности. Этот процесс осуществляется на основе карт, определяющих линию границы между Арменией и Азербайджаном, которая есть у обоих сторон.
Мы всегда уважаем суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность международно признанных границ. Несомненно, взаимное уважение этих принципов, построение на этой основе добрососедских отношений и благонамеренный запуск процесса делимитации/демаркации границ - единственный способ решить любые споры, которые могут возникнуть. Армения и Азербайджан только что вышли из войны, поэтому успешная демаркация и делимитация границ играют ключевую роль в обеспечении мира и безопасности», - заявила представитель МИД Азербайджана.
Абдуллаева отметила, что демаркация и делимитация границ - это двусторонний вопрос, очень сложный и технический процесс.
«Конечно, мы понимаем озабоченность третьих стран ситуацией в регионе, направленную на снятие напряженности. Мы считаем, что все фундаментальные причины и проблемы должны быть тщательно исследованы, прежде чем делать какие-либо заявления по столь чувствительному вопросу».
Глава пресс-службы МИД Азербайджана выразила сожаление, что «этот технический вопрос был преувеличен провокационными заявлениями и клеветнической кампанией против Азербайджана».
«Такой деструктивный подход служит только увеличению напряженности. Понятно, что неадекватная реакция и провокационные заявления Армении связаны с предвыборной ситуацией в этой стране. Попытки Армении использовать этот вопрос в качестве политического инструмента неприемлемы. Мы рекомендуем политическим и военным кругам Армении признать реальность межгосударственного пограничного режима вдоль международной границы, не допускать необоснованного обострения ситуации в регионе и конструктивно решать пограничные вопросы с азербайджанской стороной по двусторонним каналам. Такие случаи могут и должны решаться путем взаимных контактов между соответствующими пограничными органами обеих сторон», - добавила Лейла Абдуллаева.
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