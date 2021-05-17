Президент Сирии Башар Асад принял в Дамаске Аслана Бжания

Президент Сирии Башар Асад принял в своей официальной резиденции президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания.

По информации пресс-службы абхазского лидера, глава Сирии встречал Бжания у въезда в дворцовый комплекс. Был выстроен почетный караул, который в честь приезда абхазского президента прошелся торжественным маршем. Прозвучали гимны, состоялось официальное приветствие делегаций.

Затем состоялись переговоры с участием делегаций. С абхазской стороны в них приняли участие спикер Народного Собрания Валерий Кварчия, руководитель администрации президента Алхас Квициниа, первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, министр иностранных дел Даур Кове, министр туризма Теймураз Хишба, посол Абхазии в Дамаске Баграт Хутаба.

По информации пресс-службы абхазского президента, Башар Асад заявил, что визит Аслана Бжания «имеет большое значение для развития межгосударственных отношений» и он придаст новый импульс в деле сотрудничества Абхазии и Сирии в различных отраслях.

Аслан Бжания, в свою очередь, поблагодарил Асада за решение признать независимость Абхазии и установить с ней дипломатические отношения.

«Это имеет для нас историческое значение. Уверен, что отношения между нашими странами будут крепнуть и успешно развиваться. Мы внимательно следим за событиями, происходящими в Сирии. Восхищаемся Вашим личным мужеством, подвигом народа Сирии в борьбе за суверенитет и территориальную целостность страны», – сказал Бжания.

По информации пресс-службы абхазского лидера, после двусторонней встречи Аслан Бжания и Башар Асад провели брифинг для представителей СМИ.

Асад отметил, что визит абхазской делегации «открывает новые возможности для развития сотрудничества в области туризма, экономики, сельского хозяйства и так далее».

«В Сирии проживает большая абхазская и черкесская диаспора. Они являются достойными гражданами нашей страны, защищали ее свободу. Наличие диаспоры будет способствовать укреплению межкультурных связей. Сирия поддерживала и поддерживает народ Абхазии и его право на суверенитет и будет поддерживать в дальнейшем», – отметил Асад.

Аслан Бжания пожелал народу Сирии мир и процветание.

«Восхищаюсь мужеством сирийского народа, вашим личным мужеством, господин президент, в отстаивании интересов свой Родины. Еще раз благодарю Вас за признание нашей Независимости. Это открывает нам новые возможности. Мой визит призван тому, чтобы эти возможности реализовать на практике. Наша с вами встреча придаст новый импульс для развития отношений между нашими государствами», – отметил Бжания.

«Апсныпресс» пишет, что от имени президента Сирии для абхазской делегации был дан официальный обед.

Сегодня же Аслан Бжания встретился в Дамаске со Спецпредставителем президента России по развитию отношений с Сирией, чрезвычайным и полномочным послом РФ в республике Александром Ефимовым.

Бжания также возложил венок к Могиле неизвестного солдата в Мемориальном комплексе в память о всех героях, павших за Сирию.

Вечером Бжания и члены абхазской делегации посетили древние христианские памятники архитектуры в старой части города Дамаска.