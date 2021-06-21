Гарибашвили поздравил Пашиняна с победой на парламентских выборах

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой его партии на парламентских выборах.

«Сердечно поздравляю премьер-министра Армении Никола Пашиняна с проведением успешных выборов и победой партии «Гражданский договор» – согласно предварительным результатам голосования. Удачи и в будущем! С нетерпением жду тесного сотрудничества с новым правительством Армении», – пишет Гарибашвили в Twitter.

По данным ЦИК после обработки бюллетеней со всех участков, партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 53,92%, блок Роберта Кочаряна «Армения» - 21,04%. Блок «Честь имею» экс-президента Сержа Саргсяна - 5,23%. Явка на выборах составила 49,4%.

Никол Пашинян призвал своих сторонников собраться на центральной площади Ереване вечером в понедельник. Он назвал свою победу «стальной революцией», которая позволит ему прибегнуть к более жестким методам управления и установить в стране «диктатуру закона»

Возглавляемый вторым президентом Робертом Кочаряном блок «Айастан» («Армения») не принимает результаты воскресного голосования на внеочередных парламентских выборах и будет оспаривать их в Конституционном суде.