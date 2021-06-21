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Гарибашвили поздравил Пашиняна с победой на парламентских выборах
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой его партии на парламентских выборах.
«Сердечно поздравляю премьер-министра Армении Никола Пашиняна с проведением успешных выборов и победой партии «Гражданский договор» – согласно предварительным результатам голосования. Удачи и в будущем! С нетерпением жду тесного сотрудничества с новым правительством Армении», – пишет Гарибашвили в Twitter.
По данным ЦИК после обработки бюллетеней со всех участков, партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 53,92%, блок Роберта Кочаряна «Армения» - 21,04%. Блок «Честь имею» экс-президента Сержа Саргсяна - 5,23%. Явка на выборах составила 49,4%.
Никол Пашинян призвал своих сторонников собраться на центральной площади Ереване вечером в понедельник. Он назвал свою победу «стальной революцией», которая позволит ему прибегнуть к более жестким методам управления и установить в стране «диктатуру закона»
Возглавляемый вторым президентом Робертом Кочаряном блок «Айастан» («Армения») не принимает результаты воскресного голосования на внеочередных парламентских выборах и будет оспаривать их в Конституционном суде.
Другие новости дня
Черногория, Норвегия, Исландия и еще четыре страны закрыли небо для «Белавиа»
Северная Македония, Черногория, Сербия, Албания, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия присоединились к запрету на допуск в свое воздушное пространство и на свою территорию для белорусских авиакомпаний, сообщается в пресс-релизе Совета ЕС.
Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания являются странами-кандидатами на вступление в Евросоюз, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия – члены Европейской экономической зоны.
Решение о запрете полетов в ЕС приняли после принудительной посадки в Минске самолета компании Ryanair, на борту которого находился бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка Софья Сапега. После приземления воздушного судна их задержали.
До этого Европейское агентство авиационной безопасности опубликовало заявление, в котором говорится, что воздушное пространство Беларуси не является безопасным. EASA рекомендовало авиакомпаниям входить в белорусское небо только в случае крайней необходимости.
К этому решению ранее присоединились не только страны Евросоюза, но и в том числе Украина и Сингапур.
В связи с запретом полетов белорусской авиакомпании "Белавиа" пришлось отменить до 30 октября полеты в некоторые европейские города.
ЕС одобрил четвертый пакет санкций против белорусских властей в связи с инцидентом с самолетом Ryanair и репрессиями в Беларуси. На прошлой неделе Совет министров иностранных дел ЕС также согласился ввести секторальные санкции против Беларуси. Они коснутся сектора калийных удобрений, банковской сферы и нефтеперерабатывающей промышленности.
Грузия поэтапно выводит свои подразделения из Афганистана
Последнее грузинское подразделение, дислоцированное в Афганистане, поэтапно вернется на родину. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Грузии.
«Первая часть 32-го батальона 3-й пехотной бригады прибыла в Грузию. В Тбилисском международном аэропорту грузинских миротворцев встречали командующий Силами обороны генерал-майор Георгий Матиашвили и командующий Западными войсками, бригадный генерал Коба Григолия. Они поблагодарили миротворцев за их вклад в глобальную безопасность в рамках Миссии и поздравили их с мирным возвращением на родину», – говорится в сообщении пресс-службы.
Батальон полгода выполнял свою миссию на авиабазе Баграм под американским командованием, – пишет «Новости-Грузия».
- Миссия НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане, в которой участвуют и грузинские военные, завершается в сентябре 2021 года. Грузинские подразделения покидают Афганистан по согласованному графику. После полного возвращения подразделения участие Сил обороны Грузии в миссии «Решительная поддержка» под эгидой НАТО в Афганистане завершится.
- В период участия Грузии в миссии в Афганистане, службу там проходили более 20 тысяч военных Грузии. За это время в Афганистане погибли 32 военных, несколько сотен получили ранения разной степени тяжести.
Спасатели вывезли с ледника в Казбеги иностранного туриста. ВИДЕО
Грузинские спасатели помогли иностранцу, сломавшему ногу во время путешествия по леднику в Казбеги (регион Мцхета-Мтианети). Об этом пишет «Новости-Грузия» со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
По информации ведомства, в службу «112» поступило сообщение о том, что в помощи нуждается молодой мужчина, находящийся на высоте 4,5 тысяч метров над уровнем моря с переломом нижней конечности.
Из-за сложного рельефа местные спасатели не могли быстро подняться на место происшествия. Поэтому из Тбилиси на помощь туристу был направлен вертолет пограничной полиции.
К настоящему времени спасатели уже доставили иностранца в Тбилиси. Его жизни и здоровью не угрожает опасность.
В Германии по подозрению в шпионаже арестован россиянин
Федеральная прокуратура Германии в городе Карлсруэ в понедельник сообщила об аресте на прошлой неделе гражданина России, подозреваемого в шпионаже в пользу этой страны.
Как говорится в сообщении прокуратуры, арестованного зовут Ильнур Н. (фамилии подозреваемых в преступлениях в Германии до суда, как правило, официально не раскрываются). Он был задержан в пятницу, а в субботу суд отправил его под стражу. Дома и на работе у него прошли обыски.
Россиянин - научный сотрудник одного из германских университетов (какого именно, не сообщается). Следствие считает, что по крайней мере с октября 2020 года по июнь 2021 года он работал на российские спецслужбы. Зафиксированы три его встречи с сотрудником российской внешней разведки, на которых он передавал российскому агенту некую информацию, полученную им в университете, в обмен на денежные выплаты. Других подробностей не приводится.
Участник группы Bellingcat Христо Грозев полагает, что речь может идти об аспиранте механико-инженерного факультета университета в Аугсбурге.
Официально это не подтверждено.
Глава Федерального ведомства по охране конституции Германии Томас Хальденванг недавно в интервью немецкой газете Welt am Sonntag заявил, что Россия ведёт разведывательную деятельность на территории ФРГ примерно с той же интенсивностью, с которой вела её в годы холодной войны.
Интересы спецслужб России к Германии отличаются широким охватом в областях внешней политики и вооружений, обороны и участии в структурах ЕС, сказал Хальденванг.
Среди российских спецопераций на территории ФРГ Томас Хальденванг назвал убийство в Берлине в 2019 году Зелимхана Хангошвили, в котором Федеральная прокуратура обвиняет российские государственные структуры. Он подчеркнул, что методы России становятся всё более грубыми, а средства - всё более жестокими".
Шведские депутаты объявили вотум недоверия премьеру Лёвену
Депутаты парламента Швеции вынесли вотум недоверия премьер-министру Стефан Лёвену. Он стал первым в шведской истории премьером, проигравшим голосование по вопросу о доверии, проведённое по инициативе оппозиции.
Социал-демократ Лёвен, возглавлявший левоцентристскую коалицию, теперь должен или уйти в отставку, после чего депутаты попытаются сформировать новое правительство, или же объявить досрочные выборы.
У кабинета Лёвена не было большинства в парламенте, он полагался на поддержку Левой партии (бывших коммунистов). Левые, однако, поддержали вотум недоверия, предложенный их политическими противниками - правыми популистами из партии Шведских демократов. Свой шаг они объяснили радикальными разногласиями с правительством по вопросу контроля за квартирной платой.
Если в парламенте не будет сформировано новое большинство, и в то же время не будут объявлены новые выборы, Стефан Лёвен теоретически может остаться в роли исполняющего обязанности премьера до выборов, которые запланированы на следующий год.
МВД Беларуси хочет приравнять лозунг «Жыве Беларусь» к «Хайль Гитлер»
МВД Беларуси предложило включить в список нацистской символики и атрибутики бело-красно-белый белорусский флаг и лозунг "Жыве Беларусь" ("Да здравствует Беларусь"), который используют участники протестов против режима Александра Лукашенко. Проект документа направлен на согласование в КГБ Беларуси. Об этом сообщает проправительственный Белорусский союз журналистов.
В документе говорится, что бело-красно-белый флаг применялся карательными отрядами, действовавшими на территории Беларуси во времена гитлеровской оккупации. А лозунг "Жыве Беларусь" называется "коллаборационистским" и, как утверждается, использовался наравне с нацистским приветствием "Хайль Гитлер".
Месяц назад глава МВД Беларуси Михаил Бендукевич заявил, что основной движущей силой протестов в разных странах являются неонацистские организации. Именно эти силы, по его словам, проявили себя во время акций в белорусских городах после президентских выборов.
В январе о возможности признания флага экстремистским заявляла белорусская Генпрокуратура.
Тогда же Александр Лукашенко подписал новый кодекс об административных правонарушениях, где штрафы за бело-красно-белые флаги существенно увеличиваются. Преследования, связанные с государственной символикой Беларуси, после массовых акций протеста участились.
- С августа во многих белорусских городах проходят акции против итогов президентских выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд. Демонстранты требуют отставки Лукашенко.
- Бело-красно-белый флаг в годы Второй мировой войны использовался некоторыми коллаборационистами. Ряд историков утверждают, что флаг использовался национальным белорусским движением ещё в начале XX века. В стране флаг не зарегистрирован, но комбинация цветов есть на каждом митинге против власти.
- Бело-красно-белый флаг был государственным флагом с 1991 по 1995 год. В 1994 году Александр Лукашенко давал президентскую присягу под этим флагом.
Более 400 граждан Азербайджана ожидают отправки домой в Дагестане
В Кайтагском районе Дагестана 430 граждан Азербайджана, содержащихся в детском лагере «Огонёк», на этой неделе будут вывезены на родину. Об этом «Кавказ.Реалии» рассказал владелец оздоровительного учреждения Магомедсалам Халилов.
«Сегодня к нам приезжает делегация из Азербайджана. Завтра они составят все списки, отправят, согласуют и послезавтра они все уедут. Сейчас у нас тут 430 человек», – рассказал Халилов.
Граждане Азербайджана, преимущественно приехавшие в Россию на заработки, стали скапливаться в приграничном Дербентском районе весной прошлого года после введения ограничений и закрытия границ в связи с пандемией коронавируса. Недалеко от села Куллар Дербентского района для них был организован временный палаточный лагерь.
«Они жили в палаточном городке, спали на полу. Там не было условий. Зимой там холодно, поэтому в ноябре их всех перевели ко мне в лагерь и каждые семь-десять дней азербайджанская сторона понемногу забирала их домой. На этой неделе должны забрать всех», – рассказал Халилов.
В пресс-службе администрации Кайтагского района отметили, что в лагерь продолжают прибывать граждане Азербайджана из разных регионов России. Заместитель председателя Национально-культурной автономии азербайджанцев Махачкалы Эльдар Османов попросил земляков до снятия ограничений на переход российско-азербайджанской границы не приезжать в Дагестан.
- В июне 2020 года в пункте размещения граждан Азербайджана, не сумевших вернуться на родину из-за закрытия границ прошел стихийный митинг со стрельбой. Около 90 человек были доставлены в отделы полиции, часть из них привлечены к административной ответственности. Десять человек задержаны по подозрению в применении насилия в отношении сотрудников полиции.
COVID-19 в Грузии: 260 новых случаев, 15 пациентов скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 15 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 5175.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки в стране выявили 260 новых случаев коронавируса. Накануне провели 11 059 тестов: PCR-тестов – 5854, экспресс–тестов на антиген – 5205.
Выздоровели еще 834 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 359 141, выздоровевших – 345 582.
За сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 2,35%, за последние 14 дней составляет 2,45%, за неделю – 2,62%.
За сутки вакцинирован от коронавируса 922 человека, всего использовано вакцин – 234 410.
Грузия разработает стратегию по деоккупации и урегулированию конфликта
Правительство Грузии создает новую комиссию, которая разработает и осуществит «Государственную стратегию по деоккупации и мирному урегулированию конфликта». Об этом сообщил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.
Как пояснил глава внешнеполитического ведомства, именно МИД будет координировать работу комиссии. К разработке новой стратегии подключатся государственные структуры, гражданское общество, исследовательские и аналитические центры, эксперты, а также лица, пострадавшие в результате конфликтов.
Глава МИД надеется, что правительству, при помощи международных партнёров, удастся перевести стратегию в практическую плоскость.
В пресс-службе Кабмина уточнили, что комиссия создана по решению премьер-министра Ираклия Гарибашвили.
Бывший спикер британского парламента ушёл к лейбористам
Бывший спикер британской Палаты общин Джон Беркоу заявил о переходе в Лейбористскую партию.
До избрания на должность спикера в 2009 году он был членом партии консерваторов. Свой пост Беркоу занимал десять лет и пользовался в Палате общин, как отмечает телеканал Евроньюс, всеобщим уважением. Наибольшую популярность он приобрёл благодаря бурным дебатам по проблеме Брекзита, которые несколько лет бурно проходили в британском парламенте.
Британцы и многие зрители в других странах не раз слышали его повелительное и настоятельное обращение к парламентариям: "Order!" ("К порядку!"). Так Джон Беркоу пытался прекратить шум в зале, ожидая со строгим выражением лица, пока выкрики не стихнут и можно будет расслышать выступление депутата, которому спикер предоставил слово.
Покинув свой пост в октябре 2019 года, Беркоу опубликовал книгу, в которой подверг критике лидеров консерваторов. И вот теперь он открыто примкнул к лагерю лейбористов.
Агентство Associated Press отмечает, что Беркоу обвиняет правительство Бориса Джонсона в проведении реакционной и националистической, а иногда и ксенофобской политики. Бывший спикер поделился с публикой выводом, к которому он пришёл: "Правительство необходимо сменить. Действительность такова, что только Лейбористская партия сможет этого добиться".
Министр юстиции Роберт Бакланд отверг обвинения, высказанные бывшим спикером в адрес консерваторов. Бакланд сказал, что Баркоу нарушил принцип политического нейтралитета, а это ослабляет его голос в политике.
Пашинян зовет сторонников на церемонию вручения ему «стального мандата»
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, который, по данным ЦИК, с большим отрывом выиграл парламентские выборы вместе с партией «Гражданский договор», призвал своих сторонников собраться на центральной площади Ереване вечером в понедельник.
«Как мы и договаривались, 21 июня в 20:00 мы встречаемся на площади Республики, чтобы провести торжественную церемонию-митинг по вручению Стального мандата новоизбранному премьер-министру», – написал он в Facebook.
В Twitter Пашинян пишет, что партия «Гражданский договор» будет иметь конституционное большинство в новоизбранном парламенте (не менее 71 депутата из 105) и сформирует правительство под его руководством.
Ранее Пашинян назвал свою победу «стальной революцией», которая позволит ему прибегнуть к более жестким методам управления и установить в стране «диктатуру закона».
Пашинян говорит, что в ближайшие дни начнет консультации со всеми здоровыми политическими силами, чтобы понять их представления относительно консолидации политической жизни и общественного потенциала.
«Мы привлечем здоровые силы для решения стоящих перед страной проблем. Народ дал мне мандат для управления, но мы сделаем максимум, чтобы обсудить и сплотить вокруг мандата все здоровые общественные ресурсы», – отметил и.о. премьер-министра, добавив, что конечной целью является формирование национального единства и согласия.
Блок экс-президента Роберта Кочаряна назвал первые итоги выборов спорными и не внушающими доверия, а также заявил, что не примет результаты выборов, пока «все проблемные вопросы не будут прояснены».
«Многолюдные митинги оппозиционных сил в ходе агитации и малочисленные мероприятия власти, кризис доверия указывали на наличие совершенно иных общественных настроений. Самая серьезная причина недоверия – это сотни сигналов, поступающих с разных избирательных участков, что свидетельствует о систематической, заранее спланированной фальсификации результатов выборов», – говорится в заявлении.
- В выборах участвовали в общей сложности 25 политических сил. Явка на выборах составила 49,4%.
Партия Пашиняна набирает на выборах 53,92% голосов, блок Кочаряна – 21,04%
Партия исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» победила на досрочных выборах в парламент после обработки голосов со всех 2008 избирательных участков.
По данным ЦИК Армении, после подсчета 1 281 911 бюллетеней партия Пашиняна набрала 53,92% (687 251 голос), а блок экс-президента Армении Роберта Кочаряна «Айастан» («Армения») набрал 21,04% (268 165 голосов).
Как пишет «Радио Азатутюн», блок «Честь имею» (Артур Ванецян) набрал 5,23% (66 633 голоса), а партия «Процветающая Армения» Гагика Царукяна набрала 3,96% (50 416 голосов).
Отметим, что для того, чтобы быть представленным в парламенте, блоку нужно набрать как минимум 7% голосов, а партии как минимум 5%. Согласно избирательному законодательству, однако, в парламенте должны быть представлены как минимум три политические силы, что дает возможность набравшей наибольшее количество голосов, но не прошедшей в парламент силе также быть представленной в Национальном собрании. Этой силой является блок «Честь имею».
А возглавляемая одним из крупнейших армянских предпринимателей Гагиком Царукяном партия «Процветающая Армения» в парламенте представлена не будет.
В выборах участвовали в общей сложности 25 политических сил. Явка на выборах составила 49,4%.
Театр Руставели выступит в Москве в рамках Чеховского фестиваля
Тбилисский государственный академический театр имени Шота Руставели выступит в Москве в рамках Международного театрального фестиваля (МТФ) имени А. П. Чехова, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Коллектив покажет пьесу «Конец игры» ирландского драматурга Сэмюэля Беккета в постановке художественного руководителя театра, режиссера Роберта Стуруа. Согласно афише на сайте фестиваля, спектакли пройдут 30 июня, а также 1 и 2 июля на сцене Театра имени Моссовета.
«Нам очень приятно, что мы можем показать московскому зрителю наш спектакль, один из последних спектаклей. Необыкновенная пьеса, необыкновенный автор и, мне кажется, актеры тоже неплохо играют», - сказал Стуруа в комментарии общероссийскому федеральному телеканалу.
Помимо Грузии, на фестивале будут представлены постановки из Армении, Азербайджана, Испании, стран Балтии.
Необходимо отметить, что, начиная с 1996 года, Театр Руставели неоднократно приезжал в Москву по приглашению Чеховского фестиваля со спектаклями Роберта Стуруа. В прошлом году гастроли в Россию не состоялись из-за пандемии коронавируса.
Явка на досрочных парламентских выборах в Армении составила 49,4%
Явка на досрочных парламентских выборах в Армении составила 49,4%. Об этом после завершения голосования объявила Центральная избирательная комиссия.
По данным ЦИК, на выборах из 2 593 572 избирателей проголосовали 1 281 174. Явка в Ереване составила 51.55%.
Для сравнения, на досрочных выборах в Национальное собрание 9 декабря 2018 года явка по всей стране составила 48,63% (1 260 840 избирателей).
В нынешних выборах участвовали 25 политических сил – 21 партия и 4 блока.
- Проведение досрочных парламентских выборов в Армении стало необходимым из-за политического кризиса, возникшего по результатам мирного соглашения, подписанного с Азербайджаном после войны в сентябре-ноябре 2020 года. 25 апреля 2021 года премьер-министр страны Никол Пашинян подал в отставку и занял пост и.о. главы правительства. 3 и 10 мая Национальное Собрание Армении не смогло избрать нового премьер-министра, после чего президент Армении Армен Саргсян подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных парламентских выборов.
В Армении завершилось голосование на досрочных парламентских выборах
В 20:00 по местному времени в Армении завершилось голосования на досрочных выборах в парламент. В ближайшие часы на 2008 избирательных участках будет идти подсчет голосов.
Фаворитами избирательной гонки считались партия исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» и оппозиционный блок «Айастан» («Армения»), который возглавляет бывший президент Армении Роберт Кочарян.
В 21:00 ЦИК объявит окончательную явку на выборах.
Общее число включенных в реестр избирателей на нынешних досрочных выборах составляет 2 млн 593 тыс. 572 человека.
В выборах участвуют 21 партия и четыре блока.
Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать как минимум 5% голосов от числа принявших участие в голосовании избирателей, блокам – 7%.
В ходе голосования в течение дня представители партий, наблюдатели и правоохранительные органы сообщали о ряде нарушений, в частности, связанных с подкупом избирателей, давлении на избирателей, процедурами голосования на участках и так далее. Также сообщалось, по крайней мере, о двух случаях стрельбы, связанных с выборами.
- Проведение досрочных парламентских выборов в Армении стало необходимым из-за политического кризиса, возникшего по результатам мирного соглашения, подписанного с Азербайджаном после войны в сентябре-ноябре 2020 года. 25 апреля 2021 года премьер-министр страны Никол Пашинян подал в отставку и занял пост и.о. главы правительства. 3 и 10 мая Национальное Собрание Армении не смогло избрать нового премьер-министра, после чего президент Армении Армен Саргсян подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных парламентских выборов.
Перед зданием парламента в Тбилиси проходит митинг под лозунгом «Нет амнистии оккупантов»
Перед зданием парламента Грузии в Тбилиси проходит митинг с лозунгом «Нет амнистии оккупантов», организованная активистами, пострадавшими два года назад, 20 июня 2019 года, в результате разгона антиправительственной демонстрации правоохранительными органами, сообщает грузинская служба Радио Свобода.
Они протестуют против принятого парламентом в двух чтениях законопроекта об амнистии, согласно которому все лица, совершившие преступления в связи с событиями 19-21 июня 2019 года, освобождаются от уголовной ответственности и наказания и не отказываются от распространения ни них амнистии.
Протестующие заявляют, что запланированная амнистия является продолжением оккупации и коллаборационизма.
Документ президента Европейского совета Шарля Мишеля, подписанный правительством и частью оппозиции 19 апреля, включает в себя несколько пунктов, один из которых касается амнистии по делам 19-20 июня.
У оппозиции есть своя версия «закона об амнистии», которую парламент несколько дней назад отклонил. Согласно этому варианту, участники акций протеста 19-21 июня, а также обвиняемые или осужденные сотрудники правоохранительных органов будут освобождены от уголовной ответственности и наказания, а их судимость будет отменена.
«Отца Европы» Робера Шумана могут признать святым
Папа Римский Франциск подписал указ о признании «героических добродетелей» Робера Шумана, бывшего премьера и министра иностранных дел Франции, который считается одним из основоположников идеи Европейского союза. Католическая церковь будет почитать Шумана в статусе «досточтимого». Это может стать первым шагом на пути его причисления к лику святых - канонизации, сообщает Би-би-си.
Робер Шуман в первые годы после Второй мировой войны, когда он занимал высокие государственные посты, сыграл большую роль в создании институтов, которые легли в основу современного ЕС, и в достижении исторического примирения между Францией и Германией.
9 мая 1950 года - сейчас этот день отмечается как День Европы - он выступил с декларацией о необходимости создания единой организации стран - крупнейших производителей угля и стали, во избежание конфликтов между ними. На следующий год было создано Европейское объединение угля и стали с участием 6 стран, в том числе Германии и Франции. Впоследствии оно было преобразовано в Европейского экономическое сообщество («Общий рынок»), прообраз нынешнего ЕС. Шуман участвовал также в создании НАТО. Он умер в 1963 году, уже при жизни заслужив почетный титул «отца Европы».
Французский политик был верующим католиком, его канонизации долгое время добиваются прихожане города Мец. Для причисления к лику блаженных - следующей «ступеньки» на пути к канонизации - необходимо официальное признание церковью того, что молитвы, обращенные к тому или иному лицу после его смерти, привели к чуду. За этим может последовать канонизация, для которой, как правило, нужны свидетельства о еще одном посмертном чуде.
«Вспышка начнется с Батуми» – эксперты ожидают повторения прошлогоднего сценария с COVID-19
Новая вспышка коронавирусной инфекции в Грузии вероятнее всего начнется с Батуми, считает советник генерального секретаря ООН по вопросам здравоохранения, профессор Георгий Пхакадзе.
Пхакадзе ожидает, что ситуация с заболеваемостью в стране будет развиваться примерно по такому же сценарию, как и год назад, однако теперь усугубить ситуацию могут новые мутации коронавируса. При этом он напомнил, что в прошлом году предпосылкой для начала вспышки в грузинском черноморском регионе стало несоблюдение мер безопасности и рекомендаций.
«У нас очень короткая память. В прошлом году было точно так же – вспышка началась в Батуми, в этом году будет та же история, но разница в том, что она будет более горькой. У нас будет индийский штамм, так называемый дельта-штамм. Он будет сильнее, распространение будет сильнее, а иммунитет населения – слабее, потому что люди физически устали в течение 1,5 лет. Вирус этого и ждет, когда вы скажете: «Пусть будет, что будет». Тогда-то вирус победит», - заявил Пхакадзе в эфире телекомпании «Рустави 2».
- Первые случаи индийского штамма COVID-19 в Грузии зафиксировали27 мая. Он был подтвержден у пяти человек. К настоящему времени в стране официально зарегистрировано 20 случаев заражения этим вариантом вируса. Эксперты полагают, что на деле их гораздо больше. Они не исключают, что индийский штамм может вскоре стать самым распространенным в стране.
- С начала пандемии в Грузии зарегистрировали 358 881 случай заражения ковидом, выздоровели 344 748 человек, умерли 5 160. На данный момент в Грузии большая часть инфицированных заражены британским штаммом коронавируса. Он был выявлен в Грузии в конце февраля.
- Штамм коронавируса, обнаруженный в Индии, назван ВОЗ «Дельта». В апреле 2021 года он был причислен к вариантам вируса, «вызывающим интерес», а уже через месяц перенесен в категорию «вызывающих озабоченность» — там же числятся британский и южноафриканский. Это означает, что он более заразен, вызывает более серьезные осложнения, а также хуже поддается воздействию вакцин и лекарств.
По состоянию на 17:00 на выборах в Армении проголосовали 38,17% избирателей
По состоянию на 17:00 явка на внеочередных парламентских выборах в Армении составила 38,17%. По данным ЦИК, к этому времени проголосовали 989 тыс. 972 избирателя.
Общее число избирателей на нынешних досрочных выборах составляет 2 млн 593 тыс. 572 человека.
Для сравнения отметим, что на досрочных выборах в Национальное собрание 9 декабря 2018 года по положению на 17:00 в голосовании приняло участие 39,54% от общего числа зарегистрированных избирателей.
По данным ЦИК, активнее всего избиратели голосуют в Сюникской области, где к 17:00 в голосовании приняли участие 46,83% избирателей. В столице Ереване к данному часу в голосовании приняли участие 40,15% избирателей, передает Радио Азатутюн.
Голосование продлится до 20:00.
- Проведение досрочных парламентских выборов в Армении стало необходимым из-за политического кризиса, возникшего по результатам мирного соглашения, подписанного с Азербайджаном после войны в сентябре-ноябре 2020 года. 25 апреля 2021 года премьер-министр страны Никол Пашинян подал в отставку и занял пост и.о. главы правительства. 3 и 10 мая Национальное Собрание Армении не смогло избрать нового премьер-министра, после чего президент Армении Армен Саргсян подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных парламентских выборов.
«Независимый наблюдатель» заявил о напряженном ходе голосования на выборах в Армении
По словам представителя организации «Независимый наблюдатель», осуществляющей наблюдательную миссию на досрочных парламентских выборах в Армении, избирательный процесс начался напряженно, поступали сигналы о раздаче предвыборных взяток.
«С сожалением должен сказать, что команде долгосрочных наблюдателей пришлось работать и ночью. Ночью к нам поступали сигналы о предвыборных взятках, о которых мы сообщали и продолжаем сообщать в правоохранительные органы. У нас уже есть два случая стрельбы. В одном из них, в Араратской области, произошла перестрелка между представителями двух партий, в другом случае выстрел был произведен в машину кандидата в премьеры от одного из блоков», - сказал представитель инициативы Даниэль Иоаннисян.
По словам представителя группы мониторинга, наблюдающей за ходом голосования на более чем на 200 избирательных участках, зафиксированных нарушений достаточно много. «Трое доверенных лиц блока «Айастан» одновременно присутствовали на 19 избирательных участках. На 12 избирательных участках наши наблюдатели заметили цифру 24 на одежде людей на избирательном участке, что мы оцениваем как агитацию в пользу блока «Айастан»», - сказал он.
По словам Иоаннисяна, на одном из избирательных участков в Каджаране Сюникской области произошла драка. «Одновременное присутствие трех доверенных лиц блока «Айастан» на избирательном участке 35/56 в Каджаранском районе вылилось в спор, а затем в драку на избирательном участке», - отметил он.
Представители «Независимого наблюдателя» на ряде избирательных участков зафиксировали, что председатели комиссии не знали избирательного законодательства, но, по мнению Даниэля Иоаннисяна, таких случаев сейчас меньше, чем раньше. «Только на четырех избирательных участках утром было сообщено, что председатель комиссии должным образом не владеет своими обязанностями; фактически на двух из этих избирательных участков функции председателя комиссии приняли на себя доверенные лица, что, конечно, весьма проблематично», - отметил он.
По словам Иоаннисяна, утром на некоторых избирательных участках наблюдатели видели так называемых «тасовщиков», пытающихся направлять голосование. «На избирательных участках, где у нас есть информация о подкупе избирателей, с утра наши наблюдатели видели тасовщиков. Именно на этих избирательных участках в 8 часов утра наблюдались скопления избирателей».
- Проведение досрочных парламентских выборов в Армении стало необходимым из-за политического кризиса, возникшего по результатам мирного соглашения, подписанного с Азербайджаном после войны в сентябре-ноябре 2020 года. 25 апреля 2021 года премьер-министр страны Никол Пашинян подал в отставку и занял пост и.о. главы правительства. 3 и 10 мая Национальное Собрание Армении не смогло избрать нового премьер-министра, после чего президент Армении Армен Саргсян подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных парламентских выборов.
На протестной акции в Батуми произошли стычки с полицией
По меньшей мере, четыре человека задержаны на протестной акции у Дома правительства Аджарии в Батуми, сообщает издание «Батумелеби».
Сегодняшний митинг в Батуми организовали родственники семи спортсменов, обвиняемых в организации и участии в беспорядках во время протестов против строительства Намахвани ГЭС на западе Грузии. Протестующие считают, что инцидент на акции 12 апреля был провокацией. Они называют задержание спортсменов «политической местью», подчеркивая, что все семеро задержанных критиковали правительство «Грузинской мечты».
7 июля в Кутаисском городском суде назначено очередное заседание по делу. Протестующие в Батуми требуют объективного процесса. Под лозунгом «Свободу незаконно задержанным» они провели шествие по центральным улицам Батуми, а затем попытались установить палатки у здания правительства Аджарии. Полиция помешала им это сделать. Ситуация обострилась, в ходе стычек с правоохранителями были задержаны несколько человек. Одной женщине стало плохо, на месте ей оказали помощь врачи скорой помощи. Протестная акция продолжается.
По версии задержанных спортсменов, на акции в Гумати к ним подошел неизвестный мужчина, который стал задавать им провокационные вопросы и оскорбил. Утверждается, что именно после этого началась драка. Среди обвиняемых оказались борцы вольного стиля, чемпион Европы среди юниоров Фируз Цулукидзе и его брат Реваз. В прошлом оба неоднократно привлекались к уголовной ответственности.
Спортсмены считают, что их наказывают за отличающиеся политические взгляды. Не так давно Фируз Цулукидзе заявил, что его брата преследуют из-за отказа в помощи правящей партии «Грузинская мечта» в предвыборный период.
Сейчас расследование против братьев Цулукидзе и еще пяти человек продолжается по факту организации и участия в групповом насилии. В качестве меры пресечения для всех семи суд избрал заключение под стражу. Задержанным грозит от 4 до 6 лет тюрьмы, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Минобороны Армении опровергло сообщения о принудительном голосовании военнослужащих
Министерство обороны Армении выступило с заявлением, в котором опровергло распространившиеся в прессе и соцсетях сведения о принудительном голосовании военнослужащих.
В ведомстве отметили, что все подобные публикации подробно изучаются и что к настоящему моменту ни одна из этих публикаций не подтвердилась.
«Очевидно, что все утверждения о принудительном голосовании основываются исключительно на данных о координированной перевозке военнослужащих. На обнародованных кадрах запечатлены военнослужащие, находящиеся у избирательных участков, а утверждения о принудительном голосовании являются предположением авторов этих видео, и они лишены всякой аргументации», – говорится в сообщении Минобороны, передает Радио Азатутюн.
В министерстве пояснили, что перевозка военнослужащих на участки группами связана со служебной необходимостью координированного осуществления данного процесса.
Что касается предвыборного процесса и самого голосования, то существует приказ и.о. министра обороны, по которому агитация среди личного состава и попытки давать военнослужащим указания строго запрещены, отметили в Минобороны, призывав политиков воздержаться от необоснованных заявлений и утверждений.
- Проведение досрочных парламентских выборов в Армении стало необходимым из-за политического кризиса, возникшего по результатам мирного соглашения, подписанного с Азербайджаном после войны в сентябре-ноябре 2020 года. 25 апреля 2021 года премьер-министр страны Никол Пашинян подал в отставку и занял пост и.о. главы правительства. 3 и 10 мая Национальное Собрание Армении не смогло избрать нового премьер-министра, после чего президент Армении Армен Саргсян подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных парламентских выборов.
По состоянию на 14:00 явка на внеочередных парламентских выборах в Армении составила 26,82%
По состоянию на 14:00 явка на внеочередных парламентских выборах в Армении составила 26,82%. По данным ЦИК, к этому времени проголосовали 695 тыс. 626 избирателей.
Общее число избирателей на нынешних досрочных выборах составляет 2 млн 593 тыс. 572 человека.
Для сравнения отметим, что на досрочных выборах в Национальное собрание 9 декабря 2018 года по положению на 14:00 в голосовании приняло участие 24,53% от общего числа зарегистрированных избирателей.
По данным ЦИК, активнее всего избиратели голосуют в Сюникской области, где к 14:00 в голосовании приняли участие 33,37% избирателей. Пассивнее всего избиратели в Ширакской области, там к этому времени проголосовали 21,15% граждан, имеющих право голоса. В столице Ереване к данному часу в голосовании приняли участие 29,28% избирателей.
- Проведение досрочных парламентских выборов в Армении стало необходимым из-за политического кризиса, возникшего по результатам мирного соглашения, подписанного с Азербайджаном после войны в сентябре-ноябре 2020 года. 25 апреля 2021 года премьер-министр страны Никол Пашинян подал в отставку и занял пост и.о. главы правительства. 3 и 10 мая Национальное Собрание Армении не смогло избрать нового премьер-министра, после чего президент Армении Армен Саргсян подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных парламентских выборов.
Умер Анатолий Лысенко - один из создателей программы «Взгляд»
В Москве умер тележурналист, генеральный директор Общественного телевидения России (ОТР) Анатолий Лысенко. Ему было 84 года. Как сообщили в пресс-службе ОТР, причиной смерти стала «продолжительная болезнь».
Лысенко работал на телевидении с 1959 года - сначала как внештатный автор и ведущий молодежных программ, затем как старший редактор Главной редакции программ для молодежи Центрального телевидения. Участвовал в организации таких телепрограмм, как «Что? Где? Когда?», «А ну-ка, девушки!», КВН. В 1987 году стал руководителем еженедельной программы «Взгляд», ставшей одним из символов перестройки и гласности.
В 1990-м году стал гендиректором созданной тогда же Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной корпорации (вторым лицом ВГТРК после ее председателя Олега Попцова) и оставался в должности до 1996 года.
Затем работал в правительстве Москвы, был одним из создателей канала ТВ-Центр. ОТР возглавил с момента создания этой телекомпании в 2012 году. Был лауреатом многочисленных премий как в СССР, так и в России, кавалером орденов; автор книг о тележурналистике.
Анатолий Лысенко неоднократно был гостем программ Радио Свобода.
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