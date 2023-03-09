В «Грузинской мечте» рассказали, как отзовут законопроект об «иноагентах»

Украина в ночь на четверг и ранним утром 9 марта подверглась новому массированному российскому обстрелу. Воздушная тревога объявлялась по всей территории страны.

Глава Львовской администрации Максим Козицкий написал у себя в телеграм-канале, что пять человек погибли в Золочевском районе Львовской области после попадания ракеты в жилой сектор. Спасатели продолжают разбирать завалы, возможно, по словам Козицкого, под ними ещё есть люди.

Глава администрации Днепропетровской области Сергей Лысак пишет, что после ночного удара один человек погиб и двое пострадали.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал о гибели трёх человек при российском обстреле утром 9 марта Херсона. По словам Ермака, в городе было попадание, в том числе, в остановку общественного транспорта.

Обстрел различных регионов Украины продолжался не менее шести часов, отмечает Русская служба "Би-би-си". Применялись крылатые, баллистические ракеты, а также иранские ударные беспилотники "Шахед-136". По информации пресс-службы Воздушных сил ВСУ, Россия выпустила 81 ракету различного типа, средствами противовоздушной обороны были сбиты 34 из 48 крылатых ракет.

Позднее информацию командования ВСУ подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Он выразил соболезнования семьям погибших. "Все службы работают. Энергосистема восстанавливается. Ограничения были введены во всех регионах. Противник выпустил 81 ракету, пытаясь снова запугать украинцев, вернувшись к своей жалкой тактике", - сказал Зеленский.

В Харькове местные власти сообщили о повреждениях объектов энергетической инфраструктуры. Город остался без воды, власти организуют пункты по её раздаче. Как сообщил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов, российские военные нанесли около 15 ударов по Харькову и региону. По предварительным данным, былопопадание в частный жилом дом. Лёгкие ранения получили две пожилые женщины.

В Киеве мэр Виталий Кличко сообщил о по меньшей мере трех взрывах и двух пострадавших в Голосеевском и Святошинском районах. По словам Кличко, в Святошинском районе загорелись автомобили во дворе одного из жилых домов, пишет РБК-Украина.

В Одесской области глава региональной военной администрации Максим Марченко сказал, что в ходе российского обстрела были повреждены жилые дома и один объект энергетической инфраструктуры.

В целом местные власти и СМИ передают, что взрывы были слышны также в Николаеве, Житомире, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Тернопольской областях. Во многих регионах сработали системы ПВО. В ряде областей локальные отключения электричества.

"Энергоатом" сообщил, что в результате российских ударов утром была полностью обесточена Запорожская АЭС. Компания "Украинская железная дорога" проинформировала о задержке как минимум 15 поездов, обратило внимание издание "Медуза".

В Минобороны России информацию о ракетных ударах 9 марта пока не комментировали. Российские власти всегда отрицали обвинения в намеренных ударах по гражданским объектам в Украине.