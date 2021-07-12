Парламентская оппозиция хочет выразить недоверие правительству Грузии

Крупнейшая оппозиционная партия Грузии – «Единое национальное движение» (ЕНД) – временно отказывается от работы в парламенте. Об этом заявила депутат Хатия Деканоидзе.

Член ЕНД говорит, что партия продолжит парламентскую деятельность лишь в случае, если на голосование вынесут вопрос о выражении недоверия правительству, или проект конституционных поправок о переходе на пропорциональную избирательную систему.

«Мы будем рядом с гражданами Грузии, журналистами, которых убивают – в прямом смысле этого слова. Мы будем там, где интересы всех граждан Грузии», – заявила Деканоидзе.

Сегодня стало известно, что оппозиция в парламенте Грузии собирается начать процедуру выражения недоверия правительству. Для проведения такой процедуры и представления своего кандидата в премьер-министры необходимо не менее 50 депутатов парламента. Процедура объявления недоверия нынешнего правительству может быть завершена после того, как парламент выразит доверие новому правительству.

Как пишет «Новости-Грузия», в настоящее время у оппозиции 66 мандатов в парламенте – этого достаточно для начала процедуры недоверия, но недостаточно для утверждения нового правительства.

«Фракция «Лело» пришла в парламент сегодня ради рассмотрения одного вопроса – это начало процедуры выражения недоверия правительству. Мы не собираемcя принимать участия в рассмотрении других вопросов», – сказал журналистам лидер фракции Бадри Джапаридзе.

Кроме того, оппозиция требует создания комиссии по расследованию событий 5 июля. Этот вопрос председатель фракции «Группа реформ Шарля Мишеля» Хатуна Самнидзе поставила сегодня на заседании бюро парламента.

По словам Самнидзе, необходимо как можно скорее создать следственную комиссию и призвала депутатов от большинства поддержвать эту инициативу. Обращаясь к председателю парламента Кахе Кучава, оппозиционный депутат отметила, что недостаточно заново установить флаг ЕС, сорванный радикальными группами, важно понять, почему насилие на площади возле парламента и срыв флага был допущен дважды.

В свою очередь, требования оппозиции считает нереальными министр культуры Грузии, назначенная сегодня вице-премьером, Тея Цулукиани. Она заявила, что ни премьер, ни глава МВД не собираются в отставку.