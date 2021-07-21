Давид Санакоев: «С каких пор Илия II начал влиять на указы Анатолия Бибилова?»

Югоосетинский президент Анатолий Бибилов своим указом о помиловании Зазы Гахеладзе фактически укрепил позиции Илии Второго в Грузии, считает депутат парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия Давид Санакоев.

«Администрация Президента Южной Осетии сообщила, что Гахеладзе был помилован по просьбе Патриарха Кирилла. Но забыла сообщить, что Патриарх Кирилл обратился к Анатолию Бибилову по просьбе Илии Второго, грузинского патриарха и одного из главных идеологов уничтожения Южной Осетии», – пишет Санакоев в социальной сети Facebook.

По его словам, обращение Илии Второго было размещено на сайте грузинской патриархии и цитировалось в СМИ, а помилованный Анатолием Бибиловым Заза Гахеладзе в каждом интервью также благодарил грузинского патриарха за свое освобождение.

«В этой связи у меня как осетина, гражданина Южной Осетии и депутата парламента возникло два вопроса.

Первый вопрос. Почему в Южной Осетии президентом совершаются политические публичные действия с подачи Илии Второго?

Второй вопрос. Почему президент Анатолий Бибилов своим указом о помиловании фактически укрепил позиции Илии Второго в Грузии? На мой взгляд, это полностью противоречит национальным интересам Южной Осетии», – отмечает Санакоев.

Депутат считает, что обмен Зазы Гахеладзе на Вадима Гобозова можно было провести «и без работы на престиж Илии Второго».

«В конце концов, предыдущие обмены мы ведь без его участия проводили. С каких пор Илия Второй начал влиять на указы президента Южной Осетии, что вообще происходит?» – пишет Санакоев.

Сегодня же заявление на тему помилования Гахеладзе распространил югоосетинский Комитет госбезопасности. Там говорят, что «прозападно ориентированные силы в Грузии предпринимают попытки дискредитировать руководство Южной Осетии и принизить роль Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в вопросе выдачи указанного осужденного».

В ведомстве говорят, что либеральные НПО, НКО, а также СГБ Грузии заявили, что освобождение Гахеладзе является результатом работы грузинского правительства, задействовавшего т.н. «международные механизмы», опровергнув информацию о произошедшем обмене заключенными.

«При этом ситуацию с Гобозовым В.А. они комментировать отказались. Очевидно, что урегулирование конфликтных ситуаций и разногласий не входит в сферу интересов официального Тбилиси, получающего значительные финансовые ресурсы от своих западных кураторов за реализацию заокеанских инициатив», – сказано в сообщении.

Югоосетинский КГБ расценивает подобные заявления как «провокационные, не способствующие стабилизации обстановки».

«Полагаем, что указанная реакция Грузии будет впредь учитываться югоосетинской стороной при принятии решений о возможном досрочном освобождении грузинских граждан, осужденных в РЮО за различные уголовные преступления», – говорится в сообщении.