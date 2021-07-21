Патриархия Грузии публикует переписку Илии II с патриархом Кириллом

Патриархия Грузии публикует переписку Католикос-Патриарха всея Грузии Илии II и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по вопросу освобождения гражданина Грузии Зазы Гахеладзе.

Российский патриарх в письме от 13 июля пишет, что получил из Тбилиси обращение с просьбой о ходатайстве в освобождении Гахеладзе (грузинский патриарх обратился к Кириллу 24 июня 2021 года).

«В силу известных обстоятельств задержания З. Гахеладзе и тяжести обвинений, по которым он осужден (посягательство на жизнь пограничника), дело представляется весьма непростым.

Вместе с тем, мною предприняты все необходимые шаги для нахождения положительного решения данного вопроса, в том числе, направлено соответствующее обращение господину А.И. Бибилову.

Есть основания надеяться, что совместные усилия приведут к результату, который облегчит участь заключенного и переживания его родных.

С братской во Христе любовью и пожеланием крепкого здравия Вашему Святейшеству и Блаженству, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл», – отмечается в письме.

Уже после освобождения Гахеладзе, 19 июля Илия II благодарит российского патриарха.

«Приветствуем с братской во Христе любовью и пожеланиями крепкого здоровья, долгоденствия и дальнейших успехов в Вашем высоком служении.

Выражаем слова благодарности лично Вашему Святейшеству и всем, кто оказал содействие в деле освобождения Зазы Гахеладзе, что было непростой задачей. С Божией помощью все благополучно завершилось и Заза Гахеладзе вернулся в семью 14 июля.

Подобные шаги укрепляют наши взаимоотношения и отзываются чувством благодарности и в сердцах наших сограждан.

Бог Мира и Любви да сопутствует нашим Церквам и народам, аминь!

С братской во Христе любовью,

Католикос-патриарх всея Грузии, Архиепископ Мцхетский и Тбилисский, Митрополит Пицундский, Сухумский и Абхазский», – говорится в письме.