Помиловать Зазу Гахеладзе Анатолия Бибилова попросил патриарх Кирилл

Помиловать гражданина Грузии Зазу Гахеладзе президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолия Бибилова попросил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом сообщили в югоосетинском МИДе.

Отметим, что в конце июня Патриархия Грузии опубликовала обращение Католикос-Патриарха Всея Грузии Илии Второго к Патриарху Кириллу с просьбой о ходатайстве в освобождении Зазы Гахеладзе. В письме говорилось, что освобождение Гахеладзе из-под стражи «станет всеобщей радостью для всего грузинского народа».

«В ответ на обращение Его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, А.И. Бибилов дал поручение соответствующим компетентным органам республики проработать вопрос обмена гражданина Грузии З. Гахеладзе на гражданина Южной Осетии В. Гобозова, учитывая неоднократные просьбы его родственников о помощи. Гражданин Южной Осетии В. Гобозов был похищен сотрудниками грузинских спецслужб с нейтральной территории российско-грузинской границы на КПП Верхний Ларс и находился под арестом.

Принимая во внимание ходатайство Его Святейшества Патриарха Кирилла и руководствуясь гуманными соображениями, Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов подписал Указ о помиловании гражданина Грузии З. Гахеладзе, тем самым проявив акт доброй воли в отношении раскаявшегося нарушителя.

Осужденный З. Гахеладзе собственноручно написал прошение о помиловании на имя Главы государства – Президента Республики Южная Осетия А.И. Бибилова, в котором принес извинения за свои действия и поблагодарил осетинские власти за гуманное отношение», – сказано в заявлении югоосетинского ведомства.

Зазу Гахеладзе передадут грузинской стороне в селе Эргнети в 19:00 по тбилисскому времени. Грузинские власти уже передали Цхинвали гражданина В. Гобозова.