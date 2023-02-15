Европарламент призвал освободить Саакашвили и ввести санкции против Иванишвили

Европейский парламент утвердил резолюцию «О ситуации с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили».

Документ содержит призыв к властям Грузии освободить политика и разрешить ему лечиться за границей.

Европарламентарии утвердили и поправку о необходимости введения санкций против экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили. Её инициировали пять политических групп Европарламента.

«(Европарламент) подчеркивает фундаментальную роль олигарха Бидзины Иванишвили в продолжающемся заключении Михаила Саакашвили в рамках личной вендетты, повторяет свой призыв к (Европейскому) Совету и демократическим партнерам рассмотреть вопрос о введении санкций против Иванишвили за его роль в деградации политического процесса в Грузии», – сказано в документе.

За принятие резолюции проголосовали 577 депутатов, против – 33. При этом поправку о введении санкций против Иванишвили поддержали 362 депутата, против выступил 121.

Заявления представителей «Грузинской мечты» по отношению к Михаилу Саакашвили в документе оцениваются как «неадекватные и неприемлемые». Говорится и о том, что ситуация вокруг бывшего президента, отказ отправить его на лечение за границу отразятся на имидже и европейских перспективах страны. Отмечая, что грузинские власти до сих пор отвергают многочисленные призывы международных организаций и экспертов не подвергать опасности жизнь Саакашвили, в проект резолюции первым пунктом внесли следующее:

«Европарламент выражает серьезную озабоченность по поводу ухудшения состояния здоровья бывшего президента Михаила Саакашвили и неадекватной реакции грузинских властей на данный момент и считает, что обращение с заключенными, такими как бывший президент Саакашвили, является лакмусовой бумажкой для выявления приверженности правительства Грузии европейским ценностям и заявленным европейским устремлениям, включая статус кандидата в ЕС».