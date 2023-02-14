«Неавторитетной и лишенной силы» уже назвали в «Грузинской мечте» резолюцию, которую Европарламент собирается принять только завтра. Проект документа называется «О ситуации с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили». Крупнейшие политические группы Европарламента – Европейская народная партия (EPP) и Европейские консерваторы и реформисты (ECR), настаивают на своей версии проекта, в которой, наряду с призывом освободить Михаила Саакашвили, говорится и о введении санкций против Бидзины Иванишвили.

В том проекте резолюции, который оказался в распоряжении грузинской службы Радио Свобода, о введении санкций против Бидзины Иванишвили речь не идет. Предположительно, текст является компромиссным, но даже без упоминания о санкциях он довольно нелицеприятен для грузинских властей. В нем заявления представителей «Грузинской мечты» по отношению к Михаилу Саакашвили оцениваются как «неадекватные и неприемлемые». Говорится и о том, что ситуация вокруг бывшего президента, отказ отправить его на лечение за границу отразятся на имидже и европейских перспективах страны. Отмечая, что грузинские власти до сих пор отвергают многочисленные призывы международных организаций и экспертов не подвергать опасности жизнь Саакашвили, в проект резолюции первым пунктом внесли следующее:

«Европарламент выражает серьезную озабоченность по поводу ухудшения состояния здоровья бывшего президента Михаила Саакашвили и неадекватной реакции грузинских властей на данный момент и считает, что обращение с заключенными, такими как бывший президент Саакашвили, является лакмусовой бумажкой для выявления приверженности правительства Грузии европейским ценностям и заявленным европейским устремлениям, включая статус кандидата в ЕС».

Далее в тексте европарламентарии вновь обращаются с «призывом к грузинским властям освободить бывшего президента Михаила Саакашвили, позволить ему получить надлежащее медицинское лечение за границей на гуманитарных основаниях, способствуя уменьшению политической поляризации». Там же содержится напоминание грузинским властям о том, что «они несут ответственность за обеспечение здоровья и благополучия бывшего президента, за предоставление ему надлежащего медицинского лечения, защищая его основные права и личное достоинство в соответствии с Конституцией Грузии и международными обязательствами».

Не дожидаясь завтрашнего дня и итогов голосования в европарламенте, уже сегодня в «Грузинской мечте» вновь дали понять, что резолюции, в которых критикуют отца-основателя партии Бидзину Иванишвили, – ей не указ, поскольку они не имеют веса и авторитета. Депутат Алуда Гудушаури повторил пресловутую конспирологическую версию о том, как Запад, создавая финансовые проблемы Иванишвили со швейцарским банком, пытается надавить на него, чтобы втянуть Грузию в войну против России и открыть второй фронт. Но Гудушаури, раскритиковав Европарламент за непоследовательность, успокоил общество:

«Полным абсурдом становится та кампания, которая развернута против господина Иванишвили. Против человека, который служит стране и народу, идет оркестрированная атака. И это все видят. Очень жаль, что так происходит, и всем понятно, почему борются против господина Иванишвили – они видят, что он упорно стоит рядом со своей страной и народом».

Так не думают в оппозиции, говорит депутат «Лело» Саломе Самадашвили:

«Каким бы ни был итоговый текст резолюции, окажется или нет там запись о санкциях против Иванишвили, в любом случае – это для нас сигнал тревоги, что европейскому будущему Грузии угрожает опасность со стороны власти Бидзины Иванишвили».

Аморальными и бессовестными называет депутат «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе заявления партии власти о том, что Саакашвили симулирует болезнь, и добавляет:

«Грузинская мечта» говорила, что резолюция Европарламента от 9 июня прошлого года не стоит и гроша, но мы увидели, что первая резолюция обошлась Иванишвили как минимум в два миллиарда долларов США».

Что означает такая резолюция Европарламента, поясняет бывшая замминистра иностранных дел, эксперт Центра имени Чавчавадзе Нино Каландадзе:

«Содержание резолюции, тем более если оно опирается на широкий консенсус или представляет позицию большой политической группы, является планом действий для европейских структур. Это означает, что исполнительная власть ЕС должна сменить свою политику по отношению к Грузии, в частности, к представителям грузинских властей и режима Иванишвили. Запад не так быстро реагирует на события, как бы нам этого хотелось. Но он последователен в своей политике и довольно эффективен, когда больше не видит другого выхода. Подтекст всех этих резолюций и проектов – своеобразная угроза в адрес Иванишвили, что рано или поздно обернется персональными санкциями».

По оценкам наблюдателей, после принятия резолюции в европарламенте по вопросу Михаила Саакашвили увеличится давление на власть Грузии, особенно на фоне ожидания страной статуса кандидата на членство в ЕС. И положительные оценки евроструктур по техническим параметрам без адекватного разрешения со стороны грузинских властей вопроса освобождения Михаила Саакашвили вряд ли помогут Грузии в получении статуса.

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