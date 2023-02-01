Сопредседатели Женевских дискуссий подтвердили отсрочку переговоров

Сопредседатели Женевских дискуссий по безопасности и стабильности на Южном Кавказе от ООН, ЕС и ОБСЕ подтвердили отсрочку переговоров, ранее запланированных на конец февраля текущего года.

В заявлении сопредседателей сказано, что решение провести очередной раунд дискуссий в апреле вместо февраля было принято «из-за проблем со сроками».

«Однако сопредседатели подтверждают свою готовность лично участвовать в консультациях со всеми участниками, как по процессу в целом, так и по предстоящей встрече в частности», – сказано в заявлении.

Между тем, Россия больше не считает целесообразным проведение планировавшейся 3 февраля встречи в Москве с сопредседателями Женевских дискуссий. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорит, что на днях российская сторона получила уведомление об отмене планировавшегося на 21‑22 февраля очередного 57-го раунда Женевских дискуссий по Закавказью и его переносе на 4-5 апреля. По словам Захаровой, в качестве обоснования этого решения был приведен аргумент, что февральские сроки «подходят не всем участникам».

«Это уже второй подряд перенос раунда – ранее «тройка» международников отменила декабрьское заседание, сместив его на февраль этого года. В прошлом году вместо плановых четырех встреч прошла лишь одна», – указала она.

«Принимая во внимание вышеизложенное, российская сторона сочла нецелесообразным проведение планировавшейся ранее на 3 февраля этого года в Москве встречи с сопредседателями. Поездки международников не могут и не должны подменять полноценную деятельность женевского формата. Ожидаем, что наши сигналы будут услышаны в Брюсселе, Вене и Нью-Йорке», – подчеркнула Захарова.

Она добавила, что «с российскими оценками полностью солидарны абхазские и югоосетинские союзники». Ранее глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба заявил, что абхазские власти решили отказать во въезде сопредседателям Женевских дискуссий.

Глава МИД России Сергей Лавров недавно выступил с критикой представителей Запада, принимающих участие в Женевских дискуссиях. По его словам, Евросоюз, ООН, ОБСЕ и США «пытаются и этот формат диалога сделать заложником происходящего вокруг Украины».

В 2022 году в МИД РФ заявляли, что «Женевские дискуссии стали заложником геополитики» и указали на необходимость проводить переговоры в «более нейтральном месте».