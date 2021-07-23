Заседание югоосетинского парламента не состоялось из-за бойкота части депутатов

Сессия парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия, на которой предполагалось рассмотреть кандидатуру нового главы ЦИК Эмилии Гагиевой, а также рассмотреть ряд других вопросов, была сорвана из-за бойкота части депутатов. Об этом заявил спикер законодательного органа Алан Тадтаев.

«Сессия вновь сорвана. Нет кворума. Сегодня депутаты заявили, что не придут на сессию. Я считаю такой поступок неприемлемым и еще раз призываю депутатов вернуться в правовое русло. На повестке дня много важных законопроектов, и теперь мы снова не сможем реализовать много важных вопросов. Парламент не тот орган, где путём ультиматумов можно решать какие-то вопросы. После долгого бойкота мы с трудом вернулись в нормальное русло работы и как видим, такие действия со стороны части депутатов вновь повторяются», – сказал он.

Как пишет агентство «Рес», на заседание парламента пришли всего 19 из 23 необходимых для кворума.

По мнению вице-спикера Петра Гассиева, такая ситуация «ведет к хаосу и тупику: депутаты по-моему не понимают, к чему все это может привести».