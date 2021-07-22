Тамара Меаракишвили: «Это наказание от Анатолия Бибилова за мою гражданскую позицию»

Гражданской активистке из Ленингора Тамаре Меаракишвили грозит новое уголовное расследование. По словам Тамары, об этом ей сегодня сообщил прокурор Ленингорского района Алан Кулумбегов. Какие причины для преследования гражданской активистки на этот раз нашла прокуратура?

Тамара Меаракишвили заявила «Эху Кавказа», что ей грозит очередное, уже третье уголовное расследование. 25 мая прокуратура Ленингорского района после четырех лет уголовного преследования предложила Тамаре «ничью» – закрыть уголовное дело о незаконном приобретении югоосетинского гражданства по истечении срока давности преступления, то есть по нереабилитирующим основаниям. Тамара отказалась, потому что для нее – это равносильно признанию вины.

Сегодня Тамара позвонила прокурору Ленингорского района Алану Кулумбегову, чтобы поинтересоваться, рассмотрено ли ее заявление об отказе и какое решение по нему принято. По словам активистки, прокурор района сообщил новость – прокуратура намерена в третий раз расследовать ее дело:

«Алан Кулумбегов сказал мне, что мое дело будет отправлено на новое расследование, а следователем назначат Алана Бязрова. Не только суды первых инстанций, но и Верховный суд признал, что Алан Бязров незаконно возбудил против меня уголовное дело о клевете. Теперь человек, на которого я имею полное право подавать жалобу, будет заново расследовать мое дело. Уже в третий раз они будут выяснять, законно я получила югоосетинский паспорт или нет. В этом цирке я живу уже четыре года».

Меаракишвили находится с 16 августа 2017 года под следствием, а с 4 сентября 2018 года – под судом. До этого раздражение властей по поводу деятельности активистки провалялось лишь в виде неформального давления – ее уволили с работы якобы за опоздание, ее приглашали на собеседования чиновники, уговаривали не распространяться о нарушениях прав человека и коррупции в районе. Ей угрожали, ее пытались использовать. Однажды Тамару похитили сотрудники КГБ и на протяжении нескольких часов убеждали написать признание, будто избирательную кампанию Леонида Тибилова финансировал Тбилиси, а она возила ему деньги в Цхинвал.

Когда выяснилось, что приручить Тамару не получится, ее обвинили в совершении уголовных преступлений – в клевете на партию власти «Единая Осетия» и незаконном приобретении югоосетинского гражданства на основании поддельного документа. По версии следствия, Меаракишвили нарушила закон тем, что получила югоосетинское гражданство, не отказавшись при этом от грузинского.

Несмотря на то, что двойное гражданство имеют почти все совершеннолетние жители восточной части района и значительная часть беженцев, проживающих в Церовани, дело возбудили в отношении одной лишь Тамары.

Дело даже не в том, что двойное гражданство ни для кого не секрет, говорит Тамара Меаракишвили. Без «пирадобы» вас не выпустят из Южной Осетии в Грузию. С начала года более пятисот ленингорцев выпустили на лечение в Грузию, и ко всем предъявлялось обязательное требование – наличие грузинского удостоверения личности.

«Чтобы получить разрешение на выезд, необходимо сдать в администрацию района справку из больницы о том, что человек нуждается в лечении, а также ксерокопии югоосетинского и грузинского паспортов. То есть они как бы проверяют наличие документов, на основании которых люди передвигаются в Грузию и обратно. А для меня ровно это послужило причиной уголовного преследования и судебных тяжб на протяжении четырех лет. И пусть после этого кто-нибудь из моих преследователей посмеет сказать, что они защищают закон, а Тамара – единственная, кто его нарушает», – говорит активистка.

10 июля 2019 года Ленингорский районный суд под председательством Фатимы Парастаевой признал несостоятельность уголовных дел, возбужденных против Тамары Меаракишвили. Алан Кулумбегов с этим решением не согласился и обратился в кассационную инстанцию. 16 октября 2019 года Цхинвальский городской суд подтвердил невиновность Меаракишвили, но Кулумбегов обжаловал и это решение.

7 января 2020 года коллегия Верховного суда Южной Осетии под председательством судьи Виолетты Хачировой частично удовлетворила кассационное представление прокурора Кулумбегова – отправила на повторное рассмотрение в суд первой инстанции в части, касающейся получения Тамарой паспорта гражданина РЮО. В части обвинений в клевете коллегия Верховного суда РЮО подтвердила невиновность гражданской активистки.

Прокуратура это решение не выполнила и направила на повторное рассмотрение оба уголовных дела. 8 апреля 2021 года Цхинвальский районный суд направил уголовное дело в прокуратуру для устранения препятствий для его рассмотрения – суд не может рассматривать иски, по которым вышестоящая инстанция уже приняла решение. Вместо этого Алан Кулумбегов сначала предложил Тамаре Меаракишвили закрыть дело в связи с истечением срока давности, а когда она отказалась, решил возбудить его заново.

Адвокат Тамары Икрмажан Раматов считает это незаконным:

«В соответствии с законом обвинительное заключение должны привести в порядок, то есть убрать ту фабулу дела, в части которой она оправдана, и те доказательства, в части которых она оправдана, а остальное оставить и отправить дело в суд. Заново дело не может быть расследовано, заново нельзя добывать доказательства, тем более стороне обвинения».

Тамара Меаракишвили задается вопросом: если сама прокуратура признала, что у якобы совершенного ею и уже расследованного преступления истек срок давности, то какой смысл расследовать его заново? И сама отвечает на этот вопрос:

«Я всегда говорила: все, что со мной происходит, – это наказание от Анатолия Бибилова за мою гражданскую позицию. Она ему не нравится, он хочет, чтобы я прекратила свою активность, чтобы я не говорила о том, что здесь творится, но молчала. Как молчат все в нашем районе. Я одна порчу «красивую» картину, которая создана у нас в районе за период его правления, потому что остальные молчат. Но молчание не всегда знак согласия – люди по разным причинам молчат. А я буду говорить – за справедливость».

На протяжении четырех лет Тамара Меаракишвили лишена возможности выезжать из республики, в том числе и на лечение в Тбилиси. За это время состояние ее здоровья заметно ухудшилось, но, видимо, государственные мужи Южной Осетии считают это успехом и пытаются его развить. Иначе к чему это расследование?!

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия