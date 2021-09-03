Инфляция в Грузии обновила рекорд за десять лет

В августе инфляция в Грузии составила 12,8% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, обновив рекорд за десять лет. Об этом говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии (Грузстат).

Цены выросли практически на все группы продовольственных и непродовольственных товаров, а также на услуги.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», цены на продукты питания и безалкогольные напитки за последний год выросли на 16,2%. Масло и жиры подорожали на 43,9%, овощи и бахчевые – на 42,2%, молоко, сыры и яйца — на 17,3%, сахар, джемы и другие сладости – на 16,9%, хлеб и хлебобулочные изделия — на 13%, рыба – на 11,9%, минеральные и родниковые воды, безалкогольные напитки и натуральные соки — на 11,5%, кофе, чай и какао – на 6,8%, фрукты и виноград – на 5,4%.

В группе «транспорт» цены за последний год выросли на 22,5%. Если говорить об отдельных категориях, то по сравнению с августом 2020 года цены на эксплуатацию личного автотранспорта увеличились на 32,5%, покупку автомобилей – на 2,9%, а на транспортные услуги – на 4,6%.

Цены на жилье, воду, электричество и газ выросли 11,6%, а на здравоохранение – на 10,9% в сравнении с августом 2020 года.

Годовая инфляция в 2019 году составила 7%. Для сдерживания ее уровня Национальный банк Грузии (НБГ) с сентября 2019 года начал ужесточать монетарную политику. Ставка рефинансирования за этот период выросла с 6,5 до 9%, после сократилась до 8% в августе 2020 года, а в марте 2021 года снова начала расти.

С начала 2020 года годовой уровень инфляции стал снижаться. В январе и феврале он составил 6,4%, в марте – 6,1%, в сентябре – 3,8% и на этом уровне держался три месяца. В начале 2021 года стало очевидно, что позитивная тенденция носит временный характер. В феврале годовая инфляция составила 3,6%, а уже в марте 7,2%.

Согласно последнему прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), средняя инфляция в Грузии в этом году установится на уровне 7,3%, а в декабре достигнет 9,4%. Эксперты фонда ожидают, что в 2022 году инфляция в Грузии должна снизиться до 2,8%.

В МВФ указывают, что стране может потребоваться дальнейшее ужесточение монетарной политики, и Национальный банк Грузии должен быть готов к быстрому повышению процентной ставки в случае необходимости.