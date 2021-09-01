«Инвестиционному имиджу страны нанесен непоправимый урон»

Отказ правительства Грузии от транша макрофинансовой помощи Евросоюза остается одной из основных тем обсуждения в стране. Правящая команда заявила, что высокие темпы экономического роста дали возможность отказаться от новых займов. Большинство экономистов называют это решение политически мотивированным и считают его способным нанести Грузии немалый экономический ущерб.

Отказ правительства Грузии от согласованного заранее транша объемом в 75 миллионов евро стал сенсацией лишь отчасти. Политическое руководство «Грузинской мечты» не раз подчеркивало, что не намерено в форсированном режиме реформировать судебную систему, а именно эта реформа была главным условием получения финансовой помощи от Евросоюза. Неожиданностью стала аргументация партии власти.

Как премьер, так и министры экономического блока мотивировали отказ от получения транша ЕС тем, что на фоне двузначного роста ВВП у страны появились дополнительные финансовые ресурсы для покрытия внешних обязательств.

По словам профессора Университета Европы, финансиста Гочи Тутберидзе, мотивированное узкопартийными интересами решение правительства ставит Грузию перед новыми вызовами, и в первую очередь экономическими:

«Чисто с экономической точки зрения решение для Грузии проигрышное. Мы отказались от практически безвозмездной помощи из-за амбиций политических. Власти оправдали это решение тем, что не обременят себя новыми обязательствами, так как располагают необходимыми финансами. Но это абсурд! Цена обслуживания транша на весь период – символические 1,5%, и я сомневаюсь, что Минфин где-нибудь раздобудет более дешевые деньги. В конце концов, ими можно было перекрыть более дорогие кредиты, с высокими годовыми обязательствами. И, наконец, есть моральная сторона: в прошлом году Грузия получила от ЕС один миллиард лари безвозмездной помощи и еще 500 миллионов лари за символические проценты. Позднее правительство подписало обязательства на получение дополнительных 150 миллионов евро, получило половину, а сейчас гордо отказалось от второй. Выглядит это как минимум некрасиво».

Действительно, прошлым летом ЕС оказал беспрецедентную помощь в виде программ, направленных на борьбу с пандемией. По объему полученной от Евросоюза помощи на душу населения Грузия находится на одном из первых мест.

Что касается внешних заимствований, то совокупный внешний долг правительства и Нацбанка на конец июля составил рекордные восемь миллиардов долларов. При этом ставки по задолженности Грузии перед Германией и Нидерландами на десятки миллионов долларов колеблются в пределах 4-6% в год.

После демарша правящей партии, по мнению экономиста, члена политсовета «Нацдвижения» Романа Гоциридзе, страна в будущем может столкнуться с проблемами при финансировании бюджетного дефицита:

«Половина нашего прошлогоднего бюджета формировалась из внешних заимствований, и в большей мере это были деньги ЕС. Часть из них пошла на покрытие дефицита текущего бюджета, и у власти взыграла гордыня – этим действием они подали недвусмысленный сигнал другим международным организациям, что с ними нельзя вести дела. Не стоит забывать, что все инфраструктурные проекты в Грузии осуществляются на зарубежные кредиты, и, разумеется, приостановка этих строек может очень дорого нам стоить. И напоследок – за решением власти стоит отказ от реформирования судебной системы, без чего немыслимы инвестиции из-за рубежа. Какой инвеститор вложит деньги в страну, в которой суд не защитит его права? Инвестиционному имиджу страны нанесен непоправимый урон».

В целом, по мнению экспертов, демонстративный отказ властей Грузии от помощи западных партнеров содержит риски активизации авторитарных держав – России и Китая, которые попытаются развернуть наметившийся разлад Грузии с Западом в свою пользу. Впрочем, по мнению профессора Гочи Тутберидзе, до муниципальных выборов 2 октября существующий статус-кво будет сохранен, и никто не будет делать резких движений. Многое будет зависеть от итогов выборов, считает эксперт.