Якоб Каджая принес Грузии четвертую серебряную медаль на Олимпиаде в Токио

Президент Армении Армен Саркисян в первый день заседания нового парламента назначил премьер-министром Никола Пашиняна. Ранее Пашинян исполнял обязанности главы правительства.

Согласно конституции республики, президент после начала срока полномочий новоизбранного Национального собрания немедленно назначает премьер-министром кандидата, представленного парламентским большинством. В Основном законе также оговаривается, что при внеочередных выборах срок полномочий вновь избранного Национального собрания начинается с момента открытия её первой сессии.

Сам кабмин формируется в 15-дневный срок после назначения премьера. После этого глава правительства должен в течение 20 дней представить законодателям программу своего кабинета, пишет РИА Новости.

В ноябре 2020 года, сразу после того как Пашинян подписал соглашение о перемирии в Карабахе с властями Азербайджана и России, в Армении начались протесты. Оппозиционные партии призвали Пашиняна уйти в отставку.

Еще один конфликт возник после того, как в начале марта Пашинян несколько раз пытался уволить главу Генерального штаба Оника Гаспаряна. Военные потребовали отставки премьера в ответ на увольнение замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, раскритиковавшего Пашиняна из-за его слов о качестве российских ракетных комплексов "Искандер". Требование военных премьер назвал попыткой переворота.

В марте Пашинян согласился провести в стране досрочные выборы. В июне партия премьер-министра "Гражданский договор" с большим отрывом победила на досрочных выборах в парламент, набрав 53,92% голосов. Блок бывшего президента страны Роберта Кочаряна "Армения" – 21,04%.

Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании “Нагорно-Карабахской республики“.

За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль Вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами.

“Нагорно-Карабахская республика” официально не признана ни одной из стран ООН, в том числе Арменией. В 1993 году ООН приняла четыре резолюции с требованиями вывода армянских войск из региона Карабаха и признанием территории частью Азербайджана.

После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года, Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.

По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.