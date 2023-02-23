Лидер Карабаха уволил госминистра Рубена Варданяна

Президент России Владимир Путин выступил в среду на большом митинге-концерте на московском стадионе «Лужники». Мероприятие было приурочено к празднику «День защитника Отечества», который отмечается 23 февраля.

Митинг прошёл на следующий день после послания Путина Федеральному собранию, в котором он, помимо прочего, заявил о приостановке участия России в договоре с США об ограничении ядерных вооружений.

Речь Путина была довольно краткой. Он заявил, что сейчас, во время «специальной военной операции» (так российские власти называют войну в Украине), защитниками Отечества являются все россияне, даже дети, и высказал мнение, что российские военные защищают на фронте «родину и семью».

«Прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах», – заявил Путин, какие именно рубежи он имеет в виду, он не уточнил. Собравшиеся на трибунах махали российскими флагами и скандировали «Россия» и «Путин». На подиуме вместе с президентом находились несколько военных, награждённых за участие в боях в Украине.

Путин вышел на сцену после выступления певца Шамана. Сменил его на сцене певец Григорий Лепс. Выступили также, например, «Любэ» и Олег Газманов. Ранее сообщалось о том, что, как обычно в подобных случаях, власти организовали участие в митинге-концерте сотрудников бюджетных организаций.

24 февраля – годовщина российского широкомасштабного вторжения в Украину. В прошлый раз Путин выступал в Лужниках 18 марта прошлого года, вскоре после начала вторжения.

Перед своим выступлением, когда концерт в Лужниках уже шёл, Путин встретился в Кремле с членом Политбюро ЦК КПК, заведующим канцелярией ЦК КПК по иностранным делам Ван И.

Президент России заявил, что в Москве ждут с визитом председателя КНР и главу компартии Китая Си Цзиньпина, которого он назвал своим другом. Ван И о визите и его возможных сроках не говорил. Китайский представитель отметил, что российско-китайские отношения развиваются «стабильно» и «не поддаются давлению третьих стран».

Ранее Ван И посетил Мюнхенскую конференцию по безопасности, где встретился с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Госсекретарь выразил опасения, что Пекин может начать поставки России оружия и военных материалов, китайский представитель такие планы отверг. Он заявил, что Китай в скором времени представит некие мирные инициативы.