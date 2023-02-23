Власти Кении все же разрешили экспорт баобабов в Грузию

Правительство Кении разрешило экспортировать восемь баобабов в Грузию. Об этом пишет кенийское издание Nation.

В ноябре прошлого года сообщалось, что власти прекратили действие лицензии, которая предусматривала выкорчевку баобабов, их транспортировку и экспорт. Президент Кении Уильям Руто распорядился провести экстренное расследование случившегося, заявив, что разрешение на выкорчевывание деревьев противоречит правительственной программе по высадке в Кении в предстоящие 10 лет 15 миллиардов деревьев.

В новом решении власти ссылаются на то, что баобаб не является вымирающим или охраняемым видом деревьев в стране.

Баобабы должны быть вывезены из Кении до 30 июня текущего года. Их вес достигает 500 тонн. В документации указано, что деревья доставят в дендрологический парк Шекветили в Озургетском муниципалитете на Западе Грузии.

Ранее сообщалось, что как минимум с 2016 года баобабы из Кении в Грузию экспортирует миллиардер и основатель правящей в стране партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили. Некоторые из них попали в дендрологический парк Иванишвили.

В ноябрьском репортаже кенийского телевидения Георгий Гвасалия, который покупал баобабы в Кении, подтвердил, что планирует отправить их в «уникальный парк в Грузии», который насчитывает «множество деревьев с разных континентов». Гвасалия говорил, что для баобабов планируют создать микроклимат, схожий с кенийским.

Ранее кенийские специалисты говорили, что экспорт баобабов может негативно повлиять на экологию страны, которая борется с засухой и пытается восстановить утраченный лесной покров.