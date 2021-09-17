В Грузию из Украины экстрадирован бывший начальник департамента военной полиции

Европейский парламент одобрил рекомендации для Еврокомиссии и Евросовета по вопросу об отношениях с Россией. Документ содержит жёсткую риторику в отношении российских властей, призывы к ужесточению санкций и возможному отказу в признании легитимности выборов в Госдуму. Он носит рекомендательный характер – исполнительные структуры ЕС не обязаны им руководствоваться.

Как пишет Радио Свобода, результаты голосования стали известны сегодня. В поддержку документа высказались 494 депутата, 103 были против и 72 воздержались.

В документе перечисляются многочисленные нарушения прав человека и международного права, которые, по мнению Европарламента, допускают российские власти. Среди них аннексия Крыма, российская пропаганда и дезинформация в странах ЕС, законодательство об "иностранных агентах", отравление и арест Алексея Навального, репрессии против политических и гражданских активистов, диверсия на территории Чехии и так далее.

Россия в документе названа "неотъемлемой частью Европейского континента", которая имеет исторические, экономические, культурные и человеческие связи с ЕС и имеет потенциал для развития как демократическое государство. Европарламент видит разницу между "российским народом и режимом президента Путина, который является стагнирующей авторитарной клептократией". Подчёркивается, что предложенные меры направлены против российских властей, а не против народа России. Соответственно, предлагаемая стратегия должна основываться как на сдерживании действий Кремля, так и на диалоге с гражданами России.

Стратегия ЕС, по мнению авторов документа, должна быть направлена на поддержку свободы и демократии, а также на обеспечение безопасности ЕС и его соседей. Диалог с властями России возможен по вопросам, которые представляют взаимный интерес. В то же время ЕС не должен поступаться такими ценностями, как права человека.

В документе говорится, что ЕС должен быть готов к тому, чтобы призвать отключить Россию от системы SWIFT. В нём вновь содержится призыв отказаться от эксплуатации газопровода "Северный поток – 2". Содержится также призыв рассмотреть возможность включения России в список стран с большим риском отмывания денег и подготовить санкции против высокопоставленных чиновников, олигархов и приближённых Владимира Путина "за нарушения прав человека или систематические репрессии в отношении демократических сил". При этом предлагается укрепить сотрудничество с российским гражданским обществом, поддерживать обучение российских студентов в ЕС, облегчить получение россиянами виз, а также оказывать содействие политическим беженцам из России. Предлагается также создать русскоязычное "Свободное российское телевидение".

В документе также содержится призыв расследовать убийство Бориса Немцова и отравление Алексея Навального.

ЕС также должен быть готов к тому, чтобы не признавать легитимными предстоящие выборы в Госдуму, и к исключению России из международных парламентских ассамблей – в том случае, если выборы будут признаны сфальсифицированными и проведёнными с нарушениями демократических принципов. Также в документе содержится призыв осудить попытки Путина остаться на посту президента после 7 мая 2024 года, когда истекает его нынешний срок.