«Мечта» и «Сила народа» отзывают из парламента законопроект об «иноагентах»

Правящая партия «Грузинская мечта» и движение «Сила народа» решили отозвать из парламента страны законопроект об «иноагентах», принятый в первом чтении.

Власти удовлетворили требование демонстрантов, которые 7-8 марта проводили многотысячные митинги у здания парламента. Полиция применяла против участников акции слезоточивый газ и водометы, демонстранты бросали камни, поджигали мусорные баки, строили баррикады.

«Мы видим, что принятый законопроект вызвал разногласия в обществе. «Машина лжи» смогла представить законопроект в негативном свете и ввести в заблуждение определенную часть населения. На законопроект был наклеен ложный ярлык «российского закона», а его принятие в первом чтении было представлено в глазах части общественности как отход от европейского курса.

Кроме того, радикальным силам удалось вовлечь часть молодежи в противоправную деятельность. Спасибо героям – сотрудникам правоохранительных органов, которые терпеливо и по самым высоким стандартам отреагировали на насилие.

Мы должны самым внимательным образом относиться к миру, спокойствию и экономическому развитию в нашей стране, а также к продвижению Грузии по пути европейской интеграции. Поэтому необходимо тратить энергию всех наших сограждан не на противостояние, а на развитие страны в правильном направлении.

Принимая во внимание все вышеизложенное, мы, как власть, ответственная перед каждым членом общества, приняли решение безоговорочно, без каких-либо оговорок отозвать поддержанный нами законопроект», – сказано в заявлении правящей партии и «Силы народа».

В «Мечте» и «Силе народа» при этом говорят, что на встречах с населением будут рассказывать о важности инициативы.

«После того, как спадет эмоциональный фон, мы лучше объясним общественности, для чего был принят законопроект и почему важно было обеспечить прозрачность иностранного влияния в нашей стране. Для этого мы начнем встречи с населением и доведем до широкой общественности всю правду о каждой детали вопроса.

Мы действуем с особой ответственностью, которую мы, как правящая сила, несем перед каждым членом общества.

Грузия сохранит мир и стабильность и продолжит достойно двигаться в сторону Европы, что является принципиальным выбором грузинского общества», – говорится в заявлении.

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