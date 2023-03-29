МИД РФ: Запад недоволен прагматичным курсом властей Грузии

Дальнейшая нормализация отношений между Россией и Грузией «всецело отвечает интересам народов» двух стран, убеждены в МИД России. Об этом в интервью RTVI рассказал замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

Он связал мартовские протесты в Грузии со стремлением Запада «раскачать ситуацию» в стране, склонить ее руководство к более активной поддержке Украины и разрыву связей с Россией.

«Убеждены, что дальнейшая нормализация отношений между Россией и Грузией, объединенных общей историей и культурой, переплетением миллионов человеческих судеб, всецело отвечает интересам народов наших двух стран», – заявил Галузин.

По словам замминистра, «несмотря на растущее давление извне и отсутствие дипломатических отношений» между Москвой и Тбилиси, связи между странами развиваются, прежде всего в торгово-экономической сфере. В качестве одного из примеров дипломат отметил двусторонний товарооборот России и Грузии, который в 2022 году вырос более чем наполовину.

Михаил Галузин заявил, что совместная работа Москвы и Тбилиси «по обеспечению бесперебойного функционирования единственной действующей автомобильной дороги между двумя государствами» является примером «успешного российско-грузинского взаимодействия».

«С грузинской стороны ведется модернизация автодорожной инфраструктуры, включая строительство тоннеля под перевалом Крестовый, с нашей – расширяется пункт пропуска Верхний Ларс. Действия по обе стороны границы координируются с тем, чтобы не допустить снижения пропускной способности этой транспортной артерии», – подчеркнул замминистра.

В центре общего внимания двух стран остаются вопросы «обеспечения безопасности на Южном Кавказе, обсуждение которых в многостороннем формате с участием Абхазии, Грузии, Южной Осетии, России и США при сопредседательстве ЕС, ООН и ОБСЕ ведется в рамках Международных женевских дискуссий по Закавказью», отметил дипломат.

Михаил Галузин также прокомментировал вопрос о том, в какой степени прошедшие недавно в Грузии протесты могут повлиять на двусторонние отношения с Россией.

«За мартовскими протестами мы видим стремление Запада, недовольного прагматичным курсом грузинских властей, раскачать ситуацию в республике, склонить ее руководство к более активной поддержке Украины, разрыву связей с Россией», – заявил он.