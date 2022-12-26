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В МИД РФ вновь не исключили отмену виз для граждан Грузии
Россия не исключает отмены визового режима для граждан Грузии, если для этого сложатся условия. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
«В отношении перспектив отмены визового режима для поездок граждан Грузии в Россию не исключаем принятия положительных решений, как только для этого сложатся необходимые предпосылки», – сказал он.
Дипломат подчеркнул, что наличие устойчивых связей отвечает интересам народов России и Грузии, которых «объединяют вековые традиции дружбы, добрососедства, общая история, культура, духовные ценности, миллионы человеческих судеб».
«В нашей стране проживают и успешно реализуют себя сотни тысяч этнических грузин, в последнее время растет и число находящихся в Грузии граждан России», – добавил он.
Замглавы МИД РФ отметил, что в 2012 году Москва без колебаний поддержала предложенный Тбилиси курс на нормализацию двусторонних связей.
«Вот и сейчас, несмотря на непростую внешнюю конъюнктуру и отсутствие дипломатических отношений, российско-грузинское взаимодействие развивается. За 11 месяцев текущего года товарооборот по сравнению с аналогичным периодом 2021 года вырос в 1,5 раза и превысил $2,2 млрд. Наряду с торговлей растут показатели в сферах туризма и денежных переводов», – рассказал он.
Ранее директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар не исключил возобновления прямого авиасообщения с Грузией и отмены виз для граждан страны, поприветствовав «прагматичную линию» властей Грузии. В Тбилиси заявили, что не планируют в ближайшее время возобновлять прямое авиасообщение с Россией.
- Россия прекратила авиасообщение с Грузией 8 июля 2019 года после инцидента с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова. По указу президента России, российским авиакомпаниям временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. Минтранс РФ, в свою очередь, принял решение о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.
- Россия ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году. Грузия отменила визовый режим для россиян в одностороннем порядке в феврале 2012 года.
Другие новости дня
Михаил Ходорковский: Держать Саакашвили в заточении просто стыдно
Российский оппозиционный политик, бизнесмен Михаил Ходорковский выступил в поддержку заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
«Не фанат Саакашвили, но сейчас он политзаключенный и я на его стороне. С детства помню свое восприятие жителей Грузии, как очень добрых людей, совсем не похожих на Сталина и Берию. Держать Михаила в заточении просто стыдно», – написал Ходорковский в соцсети.
Ранее Саакашвили написал письмо российскому юристу, ведущему Youtube-канала Марку Фейгину, заявив, что Путин приказал убить его в тюрьме. Фейгин, в свою очередь, говорит, что у него есть план, как спасти Саакашвили.
- В 2008 году Михаил Ходорковский поддержал ввод российских войск в Грузию и признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии. Будучи в заключении, Ходорковский заявил, что «Саакашвили, рассчитывая на поддержку Запада, решил провести военную операцию без санкции США и переоценил свои шансы заручиться их помощью в этой авантюре».
Аэродром в Энгельсе второй раз за месяц атакован украинским дроном
Министерство обороны России подтвердило появившиеся сегодня ночью сообщения об инциденте на военном аэродроме в городе Энгельс в Саратовской области, где базируются стратегические бомбардировщики. Как сообщило ведомство, средства ПВО сбили на малой высоте украинский беспилотник. В результате падения его обломков трое российских военных погибли. Авиатехника не пострадала, утверждают в российском ведомстве.
В ночь на понедельник российские СМИ со ссылкой на местные паблики сообщают о взрывах на российском аэродроме воздушно-космических сил в Энгельсе .
Телеграм-канал Baza со ссылкой на местных жителей, сообщает, что в городе были слышны сигналы воздушной тревоги и звуки взрывов. В сообществе «Энгельс-онлайн» во «Вконтакте» появились фото, предположительно, пожара на аэродроме и 34-секундное видео, на котором слышен мощный взрыв, после которого срабатывает сигнализация припаркованных машин. Видео похоже на съемку с камеры наружного наблюдения жилого дома. В комментариях некоторые пользователи пишут, что взрывов было два. О двух взрывах в районе военной авиабазы сообщало и РБК-Украина.
По информации телеграм-канала Baza, площадь пожара после взрыва в Энегльсе составила 120 квадратных метров. По предварительным данным погибли три человека, ещё четверо пострадали. Как уточнил телеграм-канал «Осторожно, новости» взрыв произошел на аэродроме «Энгельс-2», туда направились экстренные службы.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, в чьем ведении находится город Энгельс, написал в своём телеграм-канале, что сведения о происшествии на военном объекте проверяют силовые структуры. Он утверждает, что никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не было, гражданская инфраструктура не пострадала.
Аэродром в Энгельсе, от которого до ближайшей территории, подконтрольной Украине, порядка 700 километров, уже подвергался украинской атаке 5 декабря. На авиабазе размещаются стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС. С аэродрома, в частности, взлетают российские самолёты, атакующие цели в Украине. Ту-95МС и Ту-160 – носители ядерного оружия и входят в состав российских сил сдерживания ядерной угрозы. Спутниковые снимки зафиксировали предположительное повреждение бомбардировщика Ту-95 после атаки 5 декабря.
Украина официально не подтверждала и не отрицала, что именно она нанесла эти удары, однако американские СМИ со ссылкой на украинских чиновников уверенно пишут о том, что речь шла именно об ударах, нанесённых украинскими военными при помощи модернизированных советских беспилотников.
В КНР больше не будут публиковать сводки о заболеваемости COVID-19
Власти Китая анонсировали 25 декабря, что отныне не будут публиковать ежедневные сводки о заболеваемости коронавирусной инфекцией. Заявление сделано на фоне сведений о резком росте числа инфицированных.
С кратким сообщением выступила Национальная комиссия по здравоохранению в Пекине. В медицинском руководстве отметили, что центр по контролю за заболеваемостью продолжит обновлять связанную с эпидемией информацию.
По ряду внутренних оценок, которые не были подтверждены официально, 248 миллионов человек, или 18 процентов населения Китая, заразились коронавирусом только за первые три недели нынешнего месяца после того, как власти сняли ограничения на контакты между жителями. Эти цифры резко контрастируют с официальной статистикой с начала декабря. Согласно ей, заболели по всей стране лишь 62 тысячи человек.
Одновременно поступают сведения, что больницы в Китае переполнены, а крематории уже не справляются с количеством умерших. Эксперты прогнозируют сотни тысяч смертей, передаёт новостное агентство DPA.
Власти КНР резко сняли коронавирусные ограничения, тем самым отказавшись от так называемой политики нулевой терпимости, 7 декабря - после массовых протестов в нескольких регионах. В связи с решением упоминалось, что регистрируемые новые варианты штамма «омикрон» менее опасны.
С Китая в свое время началось распространение коронавируса, вызывающего COVID-19. За время пандемии этой болезни по всему миру заразились свыше 650 миллионов человек. От последствий COVID-19 скончались, по последним данным, почти 6 миллионов 680 тысяч жителей разных стран.
Власти Чечни заказали ордена имени Кадырова на 13 млн рублей
Власти Чечни заказали 43 ордена имени Ахмата Кадырова за 13,5 млн рублей. Тендеры на изготовление высшей награды республики разместил центр по обеспечению деятельности администрации главы и правительства. Орден имени Кадырова изготовлен из золота и украшен драгоценными камнями.
Первый тендер на поставку 13 орденов оценен в 4 млн рублей, второй – 30 наград за 9,5 млн рублей. Стоимость одного ордена – 315 тысяч рублей. По запросу заказчика орден имени Кадырова должен быть изготовлен из золота 750 пробы и инкрустирован 36 бриллиантами, сапфирами и рубинами, сообщает Кавказ.Реалии.
Оба тендера выиграл индивидуальный предприниматель Иван Гордин из Кировской области. Ранее он уже выигрывал тендеры правительства Чечни – в 2020 году также изготавливал ордена Кадырова на 18 млн рублей и медали памяти Ахмата Кадырова за 9,5 млн рублей.
Большинство награжденных этим орденом – люди из ближайшего окружения находящегося под санкциями США главы Чечни Рамзана Кадырова. Например, им отмечены сразу трое братьев Делимхановых – Шарип, Алибек и Адам.
Недавно награду вручили главе сепаратистов так называемой «Донецкой народной республики» и бывшему функционеру финансовой пирамиды МММ Денису Пушилину и главе «ЛНР» Леониду Пасечнику.
- Правительство Ростовской области разместило тендер на оказание услуг по перевозке 13 депутатов Госдумы и двух сенаторов от региона в 2023 году. На эти цели из бюджета потратят 14 миллионов рублей.Как следует из описания тендера, из-за вызванных войной в Украине ограничений на полеты из ростовского аэропорта «Платов» парламентариев нужно встречать в аэропортах Волгограда, Ставрополя и Минеральных Вод.
- В 2020 году в Чечне потратили более 30 млн рублей за год на награды имени Ахмата Кадырова.
- Рамзан Кадыров на фоне участия местных подразделений в войне против Украины учредил звание Героя Чечни.
В Иране заявили об «эффективности» своих дронов на фоне обвинений Запада
Высокопоставленный иранский генерал, начальник Генштаба страны Мохаммад Багери назвал доказательством «эффективности» иранских беспилотников звучащие утверждения об использовании Россией этих дронов в войне против Украины.
Киев и его западные союзники не раз обвиняли Россию в использовании иранских дронов-камикадзе при ударах по украинских городам в ходе военного вторжения, в частности, при обстрелах критически важной для Украины энергетической инфраструктуры.
«Помимо того, что многие из этих утверждений могут быть ложными, это по сути свидетельствует об эффективности, важности и высоком уровне Исламской республики в том, что касается дронов», – цитирует Мохаммада Багири иранское новостное агентство «Тасним».
Иран не раз отрицал поставки оружия России для ведения боевых действий в Украине. При этом в начале ноября Тегеран заявил, что еще до февральского вторжения России в Украину Иран поставил Москве партию дронов.
Западные страны в связи с применением дронов-камикадзе в Украине ввели санкции против ряда иранских фирм и членов военного командования Ирана. Под санкции попал и генерал Багери.
В Украине трижды за день объявляли воздушную тревогу
В Украине в первой половине воскресенья, 25 декабря, трижды объявлялась воздушная тревога. В нескольких регионах сообщили о так называемых «прилетах».
Мэр Краматорска, в Донецкой области, сообщил об ударе российских войск по промышленной зоне города. В фейсбуке Александр Гончаренко написал, что всего было три удара. По предварительной информации, никто не погиб.
Российские войска регулярно обстреливают промзону в Краматорске. Власти призывают жителей Донбасса эвакуироваться из региона, отмечает Украинская служба Радио Свобода.
В публикации РБК Украина о масштабной воздушной тревоге в Украине 25 декабря говорится, что опасность связана с активностью российской авиации в Беларуси. Сообщается о взлетах российских истребителей, в том числе МиГ-31 – носителя гиперзвуковых ракет «Кинжал».
В Киеве и ряде областей позднее последовали отбои воздушной тревоги. В украинской столице днем жители сообщили о нескольких взрывах, в том числе, сведения поступали от жителей левого берега. Впоследствии в Telegram-каналах появилась информация, что взрывы с объявленной тревогой не связаны.
В Херсоне выстроились очереди из желающих сдать кровь для пострадавших при обстреле 24 декабря. Фотографии из городской поликлиники выложил в телеграм заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
В результате обстрела Херсона в субботу погибли 10 человек, 55 были ранены, из них более 15 находятся в тяжелом состоянии.
- Москва не раз отрицала обвинения в намеренных ударах по гражданскому населению в Украине. Удары российской армии по энергообъектам в Украине российский президент Владимир Путин назвал недавно ответом на действия украинских военных.
- Украина расценивает бомбёжки гражданской инфраструктуры как военные преступления.
Папа Римский призвал к прекращению войны России с Украиной
Папа Римский Франциск выступил в Рождество в Ватикане с традиционным посланием «К городу и миру» (Urbi et Orbi) и призвал к прекращению боевых действий на территории Украины.
В своей речи понтифик поздравил верующих с праздником и призвал к солидарности с украинцами. Франциск отметил, что многие жители Украины проживают наступившее Рождество «в темноте, на холоде или вдали от своих домов из-за разрушений, вызванных десятью месяцами войны».
Папа также упомянул о голоде, который в бедные страны принесла война России с Украиной.
В ночь перед Рождеством на мессе в соборе Святого Петра в Ватикане понтифик осудил алчность тех, кто, по его словам, «пожирает собственных соседей».
В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем поздравительном сообщении в твиттере назвала 2022 год годом солидарности с украинцами. Фон дер Ляйен обратила внимание, что Европа преодолела «беспрецедентный энергетический кризис».
Президент Украины Владимир Зеленский в канун Рождества в своей речи поздравил граждан, находящихся в стране, за ее пределами и в плену. Украинский лидер, среди прочего, упомянул об обороне «Азовстали» в Мариуполе, оккупации пригородов Киева, успехах военных в Херсоне и Изюме.
- 25 декабря католики и протестанты наряду с прихожанами ряда православных церквей празднуют Рождество Христово – один из важнейших христианских праздников – по григорианскому календарю.
Путин: В конфликте России с Украиной виноваты оппоненты Москвы
Россия в отношении Украины действует в правильном направлении, она защищает свои национальные интересы. Об этом заявил президент России в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».
По словам Владимира Путина, в основе конфликта с Украиной лежит политика оппонентов Москвы, «направленная на растаскивание исторической России».
«Разделяй и властвуй. Вот они всегда старались это сделать, пытаются это сделать и сейчас. А наша-то цель в другом - в объединении русского народа», - сказал президент.
Отвечая на вопрос о том, как России отступить от опасной черты, Путин сказал: «Я не считаю, что она такая уж опасная. Я считаю, что мы действуем в правильном направлении, мы защищаем свои национальные интересы, интересы наших граждан».
Президент также отметил, что Москва готова договариваться «со всеми участниками о приемлемых развязках» конфликта с Украиной. «Но это их дело - не мы же отказываемся от переговоров, а они», - отметил Путин.
Кроме того, по словам президента, события последних месяцев убедили его в том, что 99,9% россиян готовы «положить все» в интересах страны.
- И Москва, и Киев последнее время говорят о возможности вести переговоры. При этом каждая сторона имеет свои условия. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что Киев намерен вернуть все потерянные территории, включая аннексированный Крым. Кремль настаивает на признании в составе России новых захваченных регионов.
Pink Floyd собрала 500 тысяч фунтов для поддержки украинцев
Британская рок-группа Pink Floyd собрала более 500 тысяч фунтов стерлингов от продажи песни Hey, Hey, Rise Up («Червона Калина») на поддержку украинских благотворительных организаций. Сингл записан совместно с лидером украинской группы «Бумбокс» Андреем Хлывнюком.
Премьера клипа состоялась в YouTube 7 апреля. С тех пор его посмотрели более 11 миллионов человек.
Композицию записали Дэвид Гилмор и Ник Мэйсон, которые играли в Pink Floyd на пике популярности группы. В создании клипа также участвовали режиссёр Нитин Соуни и бас-гитарист Гай Пратт.
Гилмор много лет подряд отказывался от предложения возродить Pink Floyd. Но, по словам артиста, агрессия России в отношении Украины заставил его изменить решение.
МККК в Южной Осетии организовал отдых для детей из семей пропавших без вести
15 из семей без вести пропавших в ходе вооруженных конфликтов в Южной Осетии в 1990-2008 гг., отдохнули на горнолыжном курорте Цей в Северной Осетии. Об этом информагентству «Рес» сообщила руководитель пресс-службы МККК Марина Тедети.
«Международный комитет Красного Креста поддерживает семьи лиц пропавших без вести. В том числе в рамках программы психосоциальной помощи. Мы поддерживаем разные инициативы, исходящие от самих семей, в том числе, по мероприятиям, которые помогут семьям чувствовать поддержку и соучастие внутри сообщества», - отметила Тедети.
В рамках поездки в Цейское ущелье были организованы походы, экскурсии и другие интересные мероприятия. Марина Тедети добавила, что это не первое мероприятие с участием детей из семей лиц, пропавших без вести.
«В октябре для них была организована поездка на ипподром в село Сацхенет. Мы знаем, насколько благотворно влияет общение с животными, в частности с лошадьми, на детей», - сказала представитель МККК.
Организатором поездки выступает Международный комитет Красного Креста (МККК) в республике при содействии Федерации горнолыжного спорта самопровозглашенной республики Южная Осетия.
Грузинская православная церковь отмечает 45 лет интронизации Илии Второго
В Грузии сегодня, 25 декабря, отмечается 45-я годовщина интронизации Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго.
Из-за пандемии последние два года эта дата отмечалась крайне скромно, а в этом году масштабные мероприятия и визиты зарубежных гостей отменены, как заявила Патриархия, из-за войны в Украине. Скромная литургия пройдет в соборе Святой Троицы. Так же сдержанно 4 января будет отмечаться день рождения патриарха, которому в начале будущего года исполнится 90 лет, пишет агентство «Новости-Грузия».
Патриаршество Илии Второго является самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви. Илия Второй вступил на патриарший престол в возрасте 44 лет. Интронизация митрополита Цхум-Абхазети Илии Второго Католикосом-Патриархом всея Грузии состоялась 25 декабря 1977 года в Кафедральном соборе Светицховели.
Патриарх традиционно каждый год занимает первое место в рейтинге общественных и политических деятелей. Последние годы возраст дает о себе знать, патриарх все реже появляется на службах и отказывается от зарубежных визитов. В 2017 году Илия Второй, в связи со слабым здоровьем и невозможностью полностью выполнять обязанности предстоятеля церкви, назначил патриаршим местоблюстителем митрополита Сенакского и Чхороцкуйского Шио, и частично делегировал ему свои полномочия.
Патриарх Илия Второй является самым многодетным крестным отцом в мире. Традиция лично крестить третьих и последующих детей в грузинских семьях была введена патриархом в 2008 году. Сейчас у него более 45 тысяч крестных детей.
- Илия Второй, в миру Ираклий Георгиевич Гудушаури-Шиолашвили, родился 4 января 1933 года, он стал четвертым ребенком в семье Георгия Шиолашвили и Натальи Кобаидзе. Семья с 1927 года жила во Владикавказе. В 1952 году он окончил владикавказскоку среднюю школу №22, в 1957 году стал выпускником Московской духовной семинарии, а в 1960-м – Московской духовной академии.
- 16 апреля 1957 года в возрасте 24 лет, с благословения патриарха Мелхиседека Третьего, студент второго курса духовной семинарии принял монашеский постриг.
- Илия Второй был рукоположен в епископы Батумские и Шемокмедские 26 августа 1963 года. Был ректором Мцхетской духовной семинарии (с 1963 года по 1972 год). В 1967 году стал епископом, а с 1969 года – митрополитом Сухумским.
- После смерти Католикоса-Патриарха Давида V, 9 ноября 1977 года решением Священного Синода был назначен патриаршим местоблюстителем. 23 декабря 1977 года был избран Католикосом-Патриархом; интронизация Илии состоялась 25 декабря 1977 года.
Институт изучения войны сообщил о снижении активности россиян у Бахмута
Российские войска снизили интенсивность атак на Бахмут. Это может означать потребность в тактической или оперативной паузе, сообщает в очередном отчете американский Институт изучения войны.
Один из пророссийских блогеров признал, что украинские солдаты оттеснили бойцов «ЧВК Вагнера» на позиции, которые они занимали несколько дней назад.
По данным американских военных экспертов, на боеспособность российской армии в районе Бахмута могли повлиять серьезные потери в рядах ЧВК. Нехватка личного состава и боеприпасов российской армии, вероятно, не позволит ей поддерживать высокий темп наступательных операций в регионе в ближайшее время, говорится в отчете.
Тем временем утром в воскресенье, 25 декабря, по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Она продолжалась два часа. По данным СМИ, с белорусской территории вылетел военный самолет МиГ-31, способный нести ракеты «Кинжал». С аэродромов самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР» взлетели Ил-76 и два истребителя.
Российское Минобороны действия армии 25 декабря пока не комментировало. В условиях войны оперативно проверить информацию сторон конфликта невозможно.
В Тбилиси убита супружеская пара
В Тбилиси убита супружеская пара. По имеющейся информации, в связи с инцидентом задержан сосед, пытавшийся спрятать тела, чтобы замести следы, пишет SOVA.
По данным МВД, задержанному инкриминируется умышленное убийство двух человек, совершенное при отягчающих обстоятельствах. В ведомстве сообщили, что 19 декабря обвиняемый нанес мужу и жене смертельные телесные повреждения, конфликт возник на почве финансового спора.
Следствие ведется по статье Уголовного кодекса Грузии, которая предполагает от 16 до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение.
Госдума хочет повысить налоги для покинувших страну россиян
Госдума разрабатывает законопроект о повышении налоговых ставок для уехавших россиян. Об этом сообщил глава нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
По словам Володина, покинувшие страну не только удаленно работают в российских компаниях, но и пользуются всеми льготами в соответствии с законодательством.
«Правильно преференции для покинувших Российскую Федерацию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения. Так будет справедливо», - написал Володин в телеграме.
Ранее в декабре стало известно, что «Единая Россия» работает над законопроектом, запрещающим россиянам, уехавшим за границу работать удаленно по некоторым специальностям, перечень которых определит правительство. Издание «Верстка» писало, что ограничения могут затронуть работников сферы информационной безопасности и ряда других важных для государства областей.
- После нападения России на Украину, а затем после объявления мобилизации из страны уехали сотни тысяч россиян трудоспособного возраста, в том числе бизнесмены, IT-специалисты, научные сотрудники, врачи и музыканты. Сколько из них остались за границей – достоверно неизвестно. Росстат подсчитал, что в первом полугодии миграционный отток из страны составил около 96 тысяч человек.
Первые лица Грузии поздравили граждан, отмечающих 25 декабря Рождество
Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила граждан, отмечающих 25 декабря Рождество Христово.
«Поздравляю всех, кто сегодня празднует Рождество! Многочисленность конфессий в Грузии и их многовековая традиция мирного сосуществования являются предметом гордости нашей страны. Присоединяюсь к радости и праздничному настроению паствы различных христианских церквей Грузии - важной и достойной части нашего общества, которые всегда сопровождают праздник Рождества. Желаю вам здоровья, радости и благополучия», - говорится в поздравлении президента.
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили пожелал гражданам счастливого Рождества. «Пусть волшебный праздник Рождества принесет спокойствие, любовь, долголетие и благополучие вам и вашим семьям», - говорится в поздравлении.
В своем поздравлении премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пожелал мира и благополучия всем, для кого 25 декабря - праздник любви, радости и надежды.
В ночь на 15 декабря Рождество отпраздновали в Евангелическо-лютеранской церкви в Тбилиси. Торжественную службу провел епископ Рольф Сбараис. Педагоги Тбилисской консерватории исполнили семь рождественских произведений, сообщает Общественный вещатель.
«По традициям лютеранской церкви мы празднуем праздник Рождества на протяжении нескольких дней. Сегодня мы провели службу на нескольких языках - грузинском, немецком и русском. Мы говорили о вере и подчеркивали необходимость человеческих отношений», - сказал Рольф Сбараис.
На торжественной литургии с семьей присутствовал посол Германии в Грузии Эрнст Петер Фишер. «Я очень рад, что мы все вместе празднуем Рождество. Хочу пожелать вам счастья и поздравить вас всех с праздником Рождества», - сказал дипломат.
- Евангелическо-лютеранская церковь Грузии основана в 1818 году. Она насчитывает около 1000 членов в Грузии и объединяет шесть приходов.
Рождественская служба прошла также в Ассирийской Халдейской католической церкви, на арамейском языке. Хорепископ церкви Бенни Бет-Ядгар поздравил весь христианский мир с праздником и пожелал мира пастве.
- Ассирийско-халдейская католическая церковь - одна из древнейших среди христианских конфессий. Ее патриарший престол находится в Багдаде. В Грузии у прихода только одна церковь, которая действует в Тбилиси с 2009 года.
В Париже во время беспорядков задержаны 11 человек
В Париже после демонстрации в память о курдах, убитых возле курдского общественного центра 23 декабря, произошли беспорядки. За причинение ущерба были задержаны 11 человек, легкие ранения получил 31 полицейский и один демонстрант. Об этом сообщает французская газета Le Monde.
Примерно через час после начала акции на площади Республики несколько демонстрантов начали кидать в полицейских разные предметы. Те в ответ применили слезоточивый газ. Столкновения продолжались около двух часов, после чего протестующие разошлись.
В результате беспорядков были перевернуты автомобили, как минимум одно транспортное средство сгорело, витрины магазинов получили повреждения.
- 23 декабря три человека погибли и несколько получили ранения в результате стрельбы у курдского общественного центра в Париже. Подозреваемый был задержан на месте. Известно, что это 69-летний мужчина. Его имя не раскрывается, но известно, что ранее его арестовывали за нападение на лагерь мигрантов. Нападение, как утверждается, было совершено на почве расизма. Подозреваемый содержался под стражей, но 12 декабря вышел под судебный надзор.
«Талибан» приказал НПО запретить женщинам приходить на работу
В Афганистане неправительственным организациям приказали не допускать на работу женщин. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на письмо Министерства экономики правительства талибов.
В документе говорится, что сотрудницам неправительственных организаций запрещается работать до дальнейшего уведомления, поскольку некоторые из них не придерживались исламского дресс-кода в понимании талибов.
Представитель Министерства экономики Абдулрахман Хабиб заявил Reuters, что это письмо касается организаций, которые входят в состав агентства по координации программ гуманитарной помощи Афганистану (ACBAR). В этот орган входит более 180 местных и международных неправительственных организаций.
ООН не является членом ACBAR, однако организация часто заключает контракты с НПО в Афганистане для ведения гуманитарной деятельности. Гуманитарные работники отмечают, что сотрудницы организаций играют ключевую роль в обеспечении доступа к помощи для женщин.
После прихода к власти талибы обещали соблюдать права женщин, но вскоре стали вводить ограничения. В сентябре 2021 года они изменили правила для университетов: мужчины и женщины стали обязаны учиться раздельно и приходить на занятия в соответствии со строгим дресс-кодом, который предполагает полное соблюдение традиций ислама в понимании талибов. Исламисты ликвидировали существовавшее 20 лет министерство по делам женщин, ограничили доступ к школьному образованию для девочек, запретили женщинам заниматься спортом, телеведущих обязали носить хиджаб.
- 20 декабря правительство талибов приказало приостановить доступ в университеты для студенток. Иностранные правительства, в том числе США, заявили, что «Талибану» необходимо изменить политику в отношении образования женщин, прежде чем страны смогут рассмотреть вопрос об официальном признании администрации талибов.
- Движение «Талибан» признано террористическим во многих странах мира, включая Россию, но российские власти поддерживают контакты с талибами на официальном уровне.
Роскомнадзор заблокировал новый сайт телеканала «Дождь»
Роскомнадзор заблокировал новый сайт телеканала «Дождь», который был запущен 16 декабря. На сайте ведомства не указано, по запросу какого органа это было сделано.
Сам «Дождь» сообщает, что сайт перестал открываться у российских пользователей 23 декабря. Предыдущий домен сайта телеканала был заблокирован в России в марте 2022 года по запросу Генпрокуратуры.
«Сайт tvrain.tv продолжит работать без изменений и будет доступен из России при использовании VPN-сервиса. Мы рассчитываем, что после обновления наших мобильных приложений читать и смотреть Дождь можно будет и без VPN», – говорится в сообщении телеканала.
Роскомнадзор заявил, что сайт «Дождя» был заблокирован «в связи с неоднократным размещением запрещенного контента».
«На ресурсе на систематической основе распространялись материалы, содержащие недостоверную информацию относительно специальной военной операции на территории Украины», – сказали в ведомстве изданию РБК.
- 3 марта «Дождь» объявил о приостановке вещания в России. В июле телеканал возобновил свою работу после получения лицензии на вещание в Латвии. В начале декабря Национальный совет Латвии по электронным СМИ отозвал у «Дождя» лицензию, сославшись на неоднократные нарушения, а также назвав телеканал «угрозой национальной безопасности и общественному порядку».
Следователь: Саакашвили отказывается сдавать биологические образцы
Следователь Специальной следственной службы Грузии Васил Какашвили утверждает, что третий президент страны Михаил Саакашвили отказывается предоставлять биологические образцы. По его словам, эту позицию они хотели услышать непосредственно от экс-главы государства.
«Мы обратились к г-ну Михаилу Саакашвили, чтобы уточнить его позицию относительно взятия образцов крови, волос и ногтей. Адвокат сегодня высказал негативную позицию по этому поводу. Мы хотели, чтобы непосредственно г-н Михаил Саакашвили зафиксировал свою позицию, и он отказался от сдачи образцов. Адвокат передал мне заявление, однако, я пока полностью не ознакомился с ним. Мы ознакомимся и примем решения в соответствии с законом», - приводит слова Какашвили SOVA.
На вопрос, имеет ли соответствующую лицензию Бюро судебной экспертизы им. Самхараули на проведение подобной экспертизы, следователь ответил:
«У нас есть официальный ответ от Национального бюро экспертизы, согласно которому они провели бы экспертизу по интересующим следствие вопросам».
562 женщины призвали президента Грузии помиловать Саакашвили
562 женщины публично обратились к президенту Грузии Саломе Зурабишвили с призывом помиловать третьего главу государства Михаила Саакашвили. Открытое письмо распространила партия «Дроа» («Время настало»), пишет SOVA.
«Используйте имеющиеся в вашем распоряжении конституционные рычаги, чтобы спасти жизнь третьего президента Грузии и защитить европейскую перспективу Грузии. Выполните призыв мудрых и гуманных граждан Грузии и лучших друзей нашей страны об освобождении Михаила Саакашвили и помиловании [гендиректора телекомпании «Мтавари архи»] Ники Гварамия. Не допустите, чтобы третий президент Грузии был замучен до смерти и исчезла перспектива отказа от политического реванша в этой стране».
Авторы обращения призывают Зурабишвили действовать безотлагательно, чтобы не допустить дальнейшей поляризации и дегуманизации государства. «Примите единственно верное решение во имя идеи независимой, прозападной Грузии, где никого нельзя будет преследовать, пытать и убивать по сценарию Владимира Путина».
В завершении женщины, подписавшие письмо, просят президента выполнить свой «конституционный, исторический и человеческий долг».
Российский военнослужащий подозревается в убийстве в Гюмри
По данным полиции, 24 декабря в 03:30 в Кумайрийское отделение полиции поступила оперативная информация о том, что в одном из домов на улице Манушяна в Гюмри произошло убийство.
В тот же день возле одного из домов на улице Шаумяна в Гюмри по подозрению в убийстве был задержан 20-летний мужчина, который был доставлен в Кумайрийский отдел полиции.
По данным полиции, молодой человек признался в отделении, что 23 декабря около 20:00 задушил свою подругу во время ссоры на съемной квартире. Тело 37-летней женщины было обнаружено на полу гостиной в указанной квартире. Подготовленные материалы были переданы в следственный орган.
На момент съемок сюжета корреспондентом Радио Азатутюн в квартире шли следственные мероприятия.
По некоторой информации, подозреваемым в убийстве является военнослужащий 102-й российской военной базы, дислоцированной в Гюмри.
В Следственном комитете Армении Радио Азатутюн сообщили, что информацию по делу предоставят позже.
ISW и разведка: наступление из Беларуси возможно, но маловероятно
Наступление российских войск или совместной российско-белорусской группировки с территории Беларуси на Украину в ближайшее время маловероятно, однако не полностью исключено. Такого мнения придерживается украинская разведка, а также аналитики американского Института изучения войны (ISW).
В феврале российские войска уже наступали на Киев с территории Беларуси. Белорусская армия во вторжении прямо не участвовала, а после отступления из-под Киева и Чернигова в конце марта новых попыток наступления с белорусской территории не предпринималось. В последние дни, однако, на фоне сообщений о переброске в Беларусь, в особенности в южные ее районы, российских войск и техники в СМИ и телеграм-каналах начали появляться сообщения о возможной подготовке нового наступления. Некоторые телеграм-каналы даже называли его возможной датой 26 декабря. Командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев в субботу заявил, что мотострелковый батальон и два танковых батальона получили задание выдвинуться в районы Беларуси, которые граничат с государственной границей Украины.
В сообщении ISW, которое цитирует Белорусская служба Радио Свобода, отмечается, что с октября Москва вновь начала накапливать силы в Беларуси. Аналитики отмечают, что пока неясно, идет ли речь об информационной операции или же о реальной подготове наступления. На данный момент, однако, нет признаков того, что в Беларуси сформирована ударная группировка.
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью The New York Times заявил, что сейчас угрозы наступления нет, а нынешнюю активность российских и белорусских войск в Беларуси назвал кампанией по дезинформации. И по оценке Буданова, российско-белорусская группировка пока не готова наступать на Украину, однако в будущем этого исключать нельзя.
Заместитель главы МИД России Михаил Галузин в субботу в интервью РИА «Новости» назвал обсуждение потенциального участия совместной группировки войск России и Беларуси в войне в Украине «некорректным». По словам Галузина, задача этой группировки - «при необходимости дать отпор потенциальному противнику» в случае его вторжения на белорусскую территорию.
На днях Минск посетил президент России Владимир Путин - это его первый визит в Беларусь за несколько лет. На встрече с белорусским руководителем Александром Лукашенко Путин сказал, что две страны договорились продолжать практику совместных военных учений. Лукашенко сообщил, что армия Беларуси проводит подготовку самолетов и экипажей для запуска «специфических боеприпасов» (имеются в виду ядерные заряды). Также он добавил, что Россия передала Беларуси ракетные комплексы «С-400» и «Искандер», они уже поставлены на боевое дежурство. За несколько дней до этого Лукашенко в очередной раз обвинил Украину в подготовке нападения на Беларусь (Украина эти обвинения отвергла) и обосновал необходимость увеличнения группировки российских войск в своей стране «обострением на западных границах Союзного государства».
В субботу Лукашенко отправился в Россию. Официально его визит посвящен посещению Звездного городка, где к полету в космос готовятся в том числе белорусские космонавты. По всей видимости, Лукашенко пробудет в России 4 дня, поскольку на 26-27 декабря в Санкт-Петербурге запланирован неформальный саммит СНГ. О планах его встречи с Путиным пока не сообщалось.
Россия использует белорусскую территорию для нанесения ударов по Украине с начала вторжения 24 февраля, однако в последнее время удары с территории Беларуси наносятся редко.
В Херсоне в результате обстрела погибли 5 человек, десятки ранены
В Херсоне в результате обстрела со стороны российских войск в субботу погибли не менее 5 человек. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
Он опубликовал в телеграм-канале фотографии последствий обстрела. По словам Тимошенко, обстрелян был центр Херсона. На фотографиях видны поврежденные жилые дома и пожар.
По данным Тимошенко, в результате обстрела ранения получили не менее 35 жителей города.
Фото из Херсона опубликовал также президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал обстрел «террором, направленным на запугивание и осуществляемым ради удовольствия».
Накануне, по данным властей Украины, при обстрелах в Херсонской области погибли 5 мирных жителей, 17 человек были ранены. Еще 4 человека погибли в Донецкой, Запорожской и Харьковской областях.
Херсон был оставлен российскими войсками в ноябре после оккупации, которая длилась более полугода. Линия фронта в Херсонской области сейчас проходит по Днепру. Российские военные регулярно обстреливают Херсон и другие территории на правом берегу Днепра, в частности, при обстреле недавно пострадало здание областной администрации. Минобороны России в сводках об обстрелах или не упоминает, или утверждает, что целями были военные объекты.
WSJ: Путин получает неактуальную информацию о ходе войны в Украине
Президент России получает информацию о ходе войны в Украине с опозданием и после цензуры. Об этом рассказывает The Wall Street Journal со ссылкой на российских чиновников и близких к Кремлю людей.
Письменный отчет о положении дел на фронте Путин получает каждое утро. Информация в нем тщательно выверена, чтобы подчеркнуть успехи и преуменьшить неудачи российской армии, утверждает WSJ.
При этом путь фронтовых сводок на стол Путина занимает несколько дней и проходит через несколько служб. Военачальники отчитываются перед ФСБ, та редактирует отчеты и отправляет их в Совет безопасности, после чего его секретарь Николай Патрушев передает их Путину, - пишет газета. ФСБ, Совет безопасности и Патрушев не ответили на просьбу WSJ о комментарии.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отрицает выводы о том, что Путин получает искаженную информацию о ходе войны. «У президента, как и ранее, есть несколько каналов для получения информации», – сказал Песков.
Интернетом Путин, как неоднократно сообщалось, не пользуется, опасаясь цифровой слежки. Российские чиновники, проправительственные журналисты и аналитики пытались лично донести до президента информацию о реальном положении дел. Например, некий опытный социолог обратился в Кремль с результатами опроса общественного мнения, которые показывали более низкую поддержку войны, чем ожидалось. На это социологу ответили, что «не надо сейчас расстраивать Владимира Владимировича».
Годами не хотели расстраивать «папу» – прозвище Путина, на которое указывает WSJ – и дипломаты, которые в начале своих депеш рассказывали хорошие новости, а уступки и неудачи описывали на следующих страницах. И даже такие телеграммы редактировались в Кремле, говорит бывший сотрудник российской дипломатической миссии в ООН Борис Бондарев.
На представление Путина о современной Украине повлияли в числе прочих два человека, отмечает WSJ. Первый - его старинный друг медиамагнат Юрий Ковальчук, с которым Путин много раз встречался лично и рассуждал о «Великой России» во время пандемии коронавирусной инфекции, – в то время как с остальными Путин общался преимущественно по видеосвязи (о возросшей роли Ковальчука ранее сообщали и другие СМИ; Песков это утверждение комментировать не стал). Другой – бывший украинский пророссийский политик и кум Путина Виктор Медведчук, также имевший личный доступ к президенту России. Как рассказали источники WSJ, именно Медведчук перед войной внушил Путину, что украинцы считают себя русскими и будут встречать российских солдат с цветами. После начала войны Медведчук был арестован в Украине и впоследствии обменян на украинских военнопленных.
WSJ отмечает, что недостаточную информированность Путина о войне подтверждают даже некоторые его сторонники. Так депутат Госдумы от «Единой России» Константин Затулин сказал, что президент «исходил из неполного понимания ситуации и в чем-то был не совсем корректен».
Источники издания считают, что Путин готов к многолетней войне и мобилизации российской экономики и населения для достижения победы.
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