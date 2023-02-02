Назначен новый советник госсекретаря США по Кавказу

YouTube-канал Cyber Kmara накануне опубликовал аудиозапись телефонного разговора спецпредставителя премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураба Абашидзе и главы комитета Совета Федерации РФ по международным делам, бывшего заместителя главы российского МИДа Григория Карасина. Зураб Абашидзе в разговоре с Общественным вещателем Грузии подтвердил её подлинность, отметив, что в беседе нет ничего скандального.

Разговор состоялся в июне 2022 года. Карасин рассказывает, что у него была обстоятельная беседа с руководством российского Минтранса, которое очень удовлетворено «последними контактами».

«Более того, они хотят сделать эти контакты регулярными», – говорит Карасин.

После этого российский политик рассказывает, что в Минтрансе ему «намекнули» на план строительства нового коридора между Россией и Грузией. Карасин говорит, что речь идет о территории «от Краснодарского края» в сторону Грузии, «условно скажем… левее Южной Осетии».

Зураб Абашидзе при этом отвечает, что в Грузии уже идет строительство магистрали в сторону России (дорога и тоннель Квешети-Коби – ред.).

«Тоннели там будут до девяти километров... Самые длинные на Кавказе», – говорит Абашидзе.

«Видимо они это и имели в виду», – отвечает Карасин.

Ряд пользователей соцсетей и экспертов, прокомментировавших аудиозапись, считает, что Карасин имел в виду не реабилитацию действующей магистрали, а строительство новой – к примеру, через грузинский высокогорный регион Рача. Географически этот маршрут совпадает с описанием, приведенным Карасиным («от Краснодарского края» в сторону Грузии, «левее Южной Осетии»).

Зураб Абашидзе в разговоре говорит о необходимости увеличить пропускную способность «Верхнего Ларса», рассказывая также об интересах Армении.

«Даже Пашинян присылал своего министра на границу. Армяне там принимают активное участие, поскольку они тоже заинтересованы», – сказал он.

В конце беседы Абашидзе и Карасин говорят о погоде.

Карасин: У вас жарко сейчас?

Абашидзе: Нет, нет, совсем не жарко, хорошая погода – ни жарко, ни прохладно. Приятная такая, пока особой жары нет.

Карасин: Ну вот у нас тоже хорошая погода. Не дай бог, ударит 35 – вот это будет номер.

Абашидзе: Да, здесь тоже бывает такое. Но пока нет, пока довольно комфортно.

Карасин: Ладно, я жму тебе руку, своим передавай привет от нашей семьи.

В разговоре с Общественным вещателем Абашидзе говорит, что разговор состоялся 20 или 21 июня 2022 года в т.н. Пражском формате. С конца 2012 года Абашидзе и Карасин проводили регулярные очные встречи, однако из-за пандемии коронавируса переговоры проходят по телефону.

Абашидзе утверждает, что поговорил с Карасиным, чтобы решить проблему очередей грузовых машин на грузино-российской границе.

«Это 21 июня, может быть, 20 июня прошлого года. Тогда ситуация в направлении Казбеги-Ларс была сложной, с обеих сторон стояли тысячи автомобилей. Возникла непростая ситуация, и мы постарались сделать все возможное, чтобы урегулировать эту ситуацию. В связи с этим мы связались с Карасиным в т.н. пражском формате. Этот формат существует именно для того, чтобы такие вопросы решались путем неформального контакта. Это определяется повесткой дня и нашим мандатом. У нас был телефонный разговор. Для урегулирования этой ситуации мы привлекли местные службы, пограничников, таможенников. Беспокоились наши соседние страны, в том из Армении приехал представитель. Это то, о чем мы говорили.

Я дважды прослушал эту запись, этот разговор подлинный, и я до сих пор не понимаю, что здесь скандального. Я говорю о том, что с нашей стороны идет строительство, параллельно реализуется крупный инфраструктурный проект и его предполагается завершить где-то через полтора года, в 2024-м, это поможет облегчить ситуацию. Там идет параллельное строительство, строятся дороги и тоннели», – рассказал Абашидзе.