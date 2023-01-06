Старший советник госсекретаря США по Кавказу ушел в отставку

Киев отверг предложение президента России Владимира Путина прекратить огонь на время празднования православного Рождества. Вечером 5 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в твиттере, что предложение Кремля «не может и не должно» быть воспринято серьёзно.

«Президент Владимир Зеленский предложил прозрачную формулу мира из 10 шагов. Россия игнорирует план и вместо этого обстреливает Херсон в рождественский Сочельник (24 декабря – ред.), запускает массовый ракетный удар и атаки дронов на Новый год», – написал Кулеба.

В ночь на 6 января Зеленский заявил в видеообращении, что Путин планирует использовать двухдневное перемирие, чтобы «хоть ненадолго остановить продвижение» украинской армии в Донбасе.

(В конце декабря Зеленский сказал: «Бахмут, Соледар, Кременная. В целом, держим позиции. Есть и такие участки фронта, где понемногу продвигаемся»).

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк в твиттере назвал предложение о перемирии «лицемерием» и заявил, что «временное перемирие» Россия получит, когда «уйдёт с оккупированных территорий». Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем телеграм-канале в ответ на идею прекращения огня написал: «HIMARS очень смешно слушать разные предложения с болот».

Ранее 5 января президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии соприкосновения в Украине на православное Рождество – с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Это первое такое объявление со стороны Москвы с начала февральского вторжения.

Сообщение о распоряжении Путина было выложено на сайте Кремля. В тексте говорится, что прекращение огня объявляется по предложению предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла (Гундяева). К этому же призывается Киев.

«Призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова», – говорится в документе.

Ранее на сайте Московской патриархии появилось сообщение от имени предстоятеля РПЦ к сторонам войны с призывом установить рождественское перемирие. Война в тексте названа «междоусобным конфликтом». Одностороннее прекращение боевых действий Путину в телефонных переговорах предложил 5 января президент Турции Реджеп Эрдоган.

Предложенная Зеленским формула мира из 10 шагов публично не раскрывалась. Ранее в ООН президент Украины заявлял, что его формула предполагает создание трибунала против России, выплату Киеву компенсаций за войну, обеспечение Киеву финансовой и военной поддержки со стороны стран Запада, ограничения цены на российские ресурсы и восстановления территориальных границ. Москва комментировала эти пункты по отдельности, заявляя, что не готова к таким условиям.

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