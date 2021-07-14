Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял мэра Тбилиси Каху Каладзе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял находящегося в Баку с официальным визитом мэра Тбилиси Каху Каладзе. Стороны обсудили грузино-азербайджанские отношения и стратегическое сотрудничество двух стран.

По информации пресс-службы мэрии Тбилиси, была подчеркнута важность побратимства Тбилиси и Баку ­– соответствующий меморандум был подписан накануне. Была выражена надежда, что документ будет способствовать дальнейшему укреплению отношений между двумя дружественными городами и развитию сотрудничества в различных сферах, – пишет Общественный вещатель.

«Было подписано важное соглашение. Баку и Тбилиси с сегодняшнего дня являются городами-побратимами, однако между двумя странами и до этого всегда были братские и дружеские отношения. Лично для меня Азербайджан – дружественная страна, у меня здесь много друзей. Я часто бывал в вашей столице в качестве министра энергетики и, как вижу, с каждым днем она становится все красивее. Хочу поблагодарить вас за отличное гостеприимство», – заявил Каха Каладзе.

На встрече президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о важности побратимства Баку и Тбилиси и отметил личный вклад Кахи Каладзе в укрепление грузино-азербайджанских отношений.

«Приветствую вас в Азербайджане. Я знаю, что вчера вы подписали очень важное соглашение о побратимстве Баку и Тбилиси. Между нашими странами, народами всегда существовали братские отношения, и на этот раз побратимство наших столиц является естественным продолжением нашего братства. В мире много красивых городов, но Баку и Тбилиси отличаются характерной красотой и культурой, тем, что большое внимание уделяется историческим памятникам. Я знаю, что вы прилагаете большие усилия для благоустройства Тбилиси, а также для развития отношений между Азербайджаном и Грузией», – заявил Ильхам Алиев.