Баку и Тбилиси подписали меморандум о побратимстве

Между Тбилиси и Баку подписан меморандум о побратимстве, сообщает Общественный вещатель Грузии. Как заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на встрече с главой исполнительной власти Баку Эльдаром Азизовым в Азербайджане, подписание меморандума имеет большое значение.

По его словам, в настоящее время у Тбилиси в настоящее время имеется 20 городов-побратимов.

«Баку станет 21-м городом-побратимом Тбилиси. Это внесет большой вклад в углубление многовековых отношений между Грузией и Азербайджаном, создаст условия, чтобы наши связи по различным сферам стали более интересными и дружелюбными», - заявил Каха Каладзе.

В свою очередь Азизов отметил, что Грузию и Азербайджан связывают давние дружеские и добрососедские отношения.

«Сегодня отношения между Азербайджаном и Грузией развиваются во многих сферах. Взаимные визиты открывают новые возможности для дальнейшего развития наших отношений», - заявил Эльдар Азизов.

Баку и Тбилиси с 1997 года являются городами-партнерами.