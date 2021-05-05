Монастырский комплекс вопросов к Гарибашвили

Визит премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Баку омрачился инцидентом у монастырского комплекса Давид-Гареджи. Нападение священнослужителей и паствы на фигуранта громкого «дела картографов» Ивери Мелашвили придало переговорам Гарибашвили с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым особый оттенок. Премьеру пришлось отвечать на неудобные вопросы прессы.

Вопрос монастырского комплекса Давид-Гареджи, ставшего в последние годы предметом острых споров внутри грузинского общества, а также недопонимания между Тбилиси и Баку, в скором времени будет решен. Такое обещание дал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Глава грузинского кабина посетил Баку с визитом, в ходе которого, по его словам, обсудил с азербайджанским лидером вопрос делимитации-демаркации границы в районе монастыря:

«Мы договорились, что диалог продолжится и будет ускорен. Очень скоро вопрос будет решен так, как того требуют наши братские и дружеские отношения. Комиссии продолжат работу очень скоро, детали станут известны позднее».

От подробностей Гарибашвили воздержался. Президент Азербайджана также не стал акцентировать внимание на вопросе принадлежности Давид-Гареджи. Впрочем, Алиев все же ненавязчиво дал понять грузинскому премьеру, кто является одним из крупнейших для Грузии инвесторов и выразил надежду, что «хорошая история» реализации совместных проектов будет продолжена:

«У нас хорошая история реализации совместных энергетических и транспортных проектов. Они изменили политическую, экономическую, транспортную и энергетическую карту региона. Без сильного партнерства между нашими странами реализация этих проектов была бы невозможна. Последний день прошлого года стал днем завершения создания Южного газового коридора. Этот проект имеет важное значение для общего развития, стабильности, прогнозируемости, сотрудничества не только в регионе Южного Кавказа, но и в более широком Евразийском регионе. Еще раз хочу отметить, что без нашего сотрудничества это было бы невозможно. Я глубоко признателен правительству Грузии за это, оказание постоянной поддержки реализации этого важного проекта. Все другие начатые нами совместные инициативы также имеют хорошую историю успеха. Уверен, что так будет и дальше».

Гарибашвили, со своей стороны, пригласил Алиева в Тбилиси, заверив, что дружба между Грузией и Азербайджаном продиктована самой судьбой:

«Хочу повторить слова, которые в свое время были сказаны вашим отцом в Тбилиси – судьбе было угодно и нам повезло, что мы являемся соседями. Грузинский и азербайджанский народы – соседи. Это – наша судьба. Мы очень привязаны друг к другу и взаимосвязаны. Как вы отметили, мы вместе реализовали некоторые важнейшие исторические проекты. Поэтому мы решительно настроены на продолжение совместной реализации еще больших проектов, которые укрепят наши братские отношения».

Впрочем, укреплению отношений как раз не способствует обстановка вокруг Давид-Гареджи. Буквально накануне визита Гарибашвили в Баку священники этого монастыря и местные жители напали на бывшего сопредседателя грузино-азербайджанской госкомиссии по демаркации Ивери Мелашвили и съемочную группу оппозиционной телекомпании «Мтавари архи», прибывших к монастырю для съемок. Мелашвили полгода назад был задержан и обвинен в том, что его деятельность в госкомиссии по уточнению грузино-азербайджанской границы способствовала передаче грузинской территории соседней стране. Примечательно, что инициатором расследования в отношении возможной передачи Азербайджану спорных земельных участков, на которых расположена часть монастырского комплекса, был именно Ираклий Гарибашвили.

Сам бывший глава комиссии при МИД Грузии Ивери Мелашвили считает, что местные жители и представители духовенства были введены в заблуждение о его деятельности по вине властей:

«Я думаю, что эти люди, жители села, просто введены в заблуждение. Возможно, кто-то из них был провокатором, но это простые люди, и кто-то внушил им, что Мелашвили является предателем, что он что-то продал и передал, хотя на самом деле ничего такого не произошло. Я специально не называю имен, говорю в общем, я обвиняю власти, конечно же, прокуратуру и систему правосудия. А эти люди введены в заблуждение. Представьте, что меня, совершенно невинного человека, называют предателем, ругают меня, оскорбляют… Кто-то показал смонтированные кадры или что-то в этом роде, что якобы Мелашвили сказал, что Давид-Гареджи не принадлежит Грузии. То, что Давид-Гареджи – это Грузия, это как дважды два четыре. Это не требует доказательств».

Впрочем, исходя из позиции Азербайджана, все же требует. В Баку считают монастырский комплекс историческим памятником Кавказской Албании, и тот же Ильхам Алиев не разу не признавал права Грузии на ту часть Давид-Гареджи, которая сегодня находится по азербайджанскую сторону границы. Не признал он этого и по итогам встречи с Ираклием Гарибашвили. Более того, кроме весьма туманного обещания грузинского премьера о том, что этот вопрос будет решен в ближайшее время, никаких комментариев с азербайджанской стороны по этому поводу так и не было сделано.

Что касается нападения на Ивери Мелашвили и съемочную группу оппозиционного телеканала «Мтавари архи», министр внутренних дела Грузии Вахтанг Гомелаури уже пообещал, что все виновные понесут наказание:

«Любое насилие недопустимо. Прежде всего, против журналистов и граждан. Что бы ни установило следствие, они будут наказаны Я не следователь, я министр. Мне сообщили, что расследование начато».

Сотрудника МИД Ивери Мелашвили и сотрудницу МВД Наталью Ильичеву, которые многие годы были членами комиссии по делимитации-демаркации госграницы Грузии с Азербайджаном, обвиняют в незаконной передаче Баку части территории страны. Генпрокуратура Грузии поставила под сомнение законность работы комиссии. Здесь считают, что некоторые ее участки, возможно, были согласованы в ущерб территориальной целостности страны. Мелашвили и Ильичева были задержаны 7 октября 2020 года, незадолго до выборов в парламент Грузии. Т.н. «дело картографов» вызвало широкий резонанс в обществе, так как вопрос касается именного того участка госграницы между Грузией и Азербайджаном, который проходит по территории средневекового грузинского монастырского комплекса Давид-Гареджи. В настоящее время несколько строений комплекса оказались на спорной территории.

В феврале этого года, комментируя вопрос Давид-Гареджи, Ираклий Гарибашвили утверждал, что Азербайджан – близкий и стратегический друг Грузии, а страной руководит «мудрый правитель, господин Алиев», с которым у него «очень хорошие отношения». Впрочем, по итогам встречи с Гарибашвили в Баку господин Алиев по вопросу Давид-Гареджи, несмотря на «очень хорошие отношения» с грузинским премьером, предпочел мудро промолчать.