Президент Европейского совета Шарль Мишель вновь посетит Грузию

В Грузию в ближайшее время прибудет президент Европейского совета Шарль Мишель. Об этом председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе сообщил в интервью телекомпании «Рустави 2».

По его словам, власти Грузии предоставят президенту Евросовета информацию о событиях 5 июля в Тбилиси – 53 журналиста пострадали во время беспорядков, устроенных в центре города радикальными гомофобными группировками, протестовавшими против проведения мероприятия ЛГБТК-сообщества. Эти события вызвали острую критику правительства Грузии на западе – в Евросоюзе и в США, пишет «Новости-Грузия».

«Визит планируется, как я знаю, он прибудет в Грузию 18 или 19 июля. Мы непосредственно предоставим Шарлю Мишелю полную информацию по событиям 5 июля: какие риски ожидались, и как действовали правоохранительные органы. Также мы предоставим информацию, перед какими рисками стояло государство после того, как насилие уже было совершено», – сказал Кобахидзе.

По его словам, президенту Европейского совета будет предоставлена полная информация о расследовании и задержаниях виновных.