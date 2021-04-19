Шарль Мишель и переполох в грузинской политике

Обновленные предложения председателя Евросовета Шарля Мишеля по поводу решения грузинского политического кризиса вызвали переполох в тбилисских кабинетах. Оппозиционные партии стали принимать решения о подписании документа индивидуально. Не вернула единодушия и готовность президента Грузии ради достижения компромисса помиловать Георгия Руруа. Впрочем, Саломе Зурабишвили это обуславливает своими требованиями – как и «Грузинская мечта».

– Кажется, поезд тронулся, и это хорошо, – обронил посол ЕС в Грузии Карл Харцель, вместе с послом США Келли Дегнан торопясь на встречу с лидерами «Нацдвижения». Именно из совместного заявления дипломатов грузинское общество накануне узнало, что президент Европейского совета. Шарль Мишель, после проваливших в конце марта переговоров по разрешению политического кризиса, сделал грузинским политикам второе предложение.

Но «Нацдвижение», у которой больше всех оппозиционных мандатов – 36, выступило против. Несмотря на то, что в новом предложении есть то, чего не было в первом варианте, представленном спецпосланником Кристианом Даниельсоном, и на чем настаивала оппозиция: досрочные выборы и освобождение председателя «Нацдвижения» Ники Мелия, а также совладельца ТВ Мтавари Георгия Руруа – это следует из текста предложения, в котором сказано об амнистии в отношении всех лиц, проходящих по делу о беспорядках «ночи Гаврилова» и двух последующих дней. Кроме этого, как и прежде, в предложенном варианте остаются в силе обязательства, принимаемые на себя «Грузинской мечтой» о системных избирательных изменениях; реформы в сфере правосудия; перераспределение полномочий в парламенте. Еще в документе предлагается:

Досрочные парламентские выборы пройдут в Грузии в 2022 году – если на предстоящих осенних выборах в местные органы партия власти «Грузинская мечта» не сумеет набрать 43% голосов.

Все последующие парламентские выборы проводятся по полностью пропорциональной системе с естественным проходным барьером от 0% до 2%.

Почему все это не устраивает «Нацдвижение», и соответственно, оппозицию развернуто объяснил основатель партии Михаил Саакашвили. Он обратил внимание на то, что ранее барьером доверия «Грузинской мечте», не преодолев который власть обязана назначить досрочные парламентские выборы, составлял 40%, теперь 43%. «Мы что, на рынке?», – поинтересовался он, и ответил на свой вопрос в своем видеообращении, развернуто объяснив свое неприятие нового предложения. При этом он не упустил возможность использовать уничижительное название партии власти.

«Почему 43%, а не 50%, не, как минимум, половину грузинских избирателей – 50+1%? Второе: кто посчитает, будет это 43, 5, 30, 70 процентов? Они сегодняшним документом главой ЦИК оставляют Тамар Жвания и полностью контролируемую «коцами» избирательную администрацию, которая, если «Грузинская мечта» получит даже три процента, посчитают это как 43+1%».

Укомплектование генпрокуратуры, функционирование судебной системы также вызывают вопросы у Михаила Саакашвили, который напомнил оппозиции, что «дьявол кроется в деталях» и что не стоит обманываться новым предложением.

От участия в этой «сделке» отказался и председатель партии «Нацдвижения» Ника Мелия из заключения. Но в «Нацдвижении» нет единодушной уверенности в готовности в таком отказе.

«Мы должны пойти на компромисс! Отказ ощутимо навредит оппозиции в отношениях с западными партнерами, к тому же это нужно и для сохранения единства оппозиции», – написала на своей странице в Faсebook один из лидеров «Нацдвижения» Саломе Самадашвили. Видимо, поэтому послы ЕС и США в Грузии решили отдельно встретиться вечером с членами политсовета оппозиционной партии. После встречи оппозиционеры обещали сказать последнее слово, но лишь по завершении заседания политсовета в расширенном составе.

Предположительно на этом заседании будут учувствовать представители тех пяти оппозиционных партий, которые учувствовали в выборах в составе коалиции с «Нацдвижением» «Сила в единстве» и получили несколько мандатов. Среди них двое лидеров из Республиканской партии Тамар Кордзая и Хатуна Самнидзе. И судя по их заявлениям они не против подписать документ. «За» выступили и в партиях «Лело», «Гирчи» и в «Стратегии Агмашенебели». Лидер последнего, Георгий Вашадзе готов уговаривать соратников, которые выступают против:

«Мы не можем быть довольны на сто процентов. Но, думаю наши западные партнеры сделали тот максимум, который может открыть путь для нового развития. Мы все должны воспользоваться этой возможностью. Я постараюсь убедить в этом всех оппозиционных коллег».

Скептики подозревают, что «Грузинская мечта» подпишет соглашение, а потом как это было ранее, не станет его выполнять. Недовольство вызывает и пункт, касающийся амнистии фигурантам «Гавриловской ночи». В случае такой амнистии, как отмечается в заявлении движения «Сирцхвилиа» («Стыдно»), от уголовно ответственности будут освобождены и силовики превысившие полномочия в ходе разгона акции протеста. Тем не менее, активисты призывают о власть и оппозицию подписать соглашение. К этому призыву присоединились и несколько профильных правозащитных НПО.

О том, что теперь шаг за оппозицией, говорил в своем заявлении спикер парламента Арчил Талаквадзе. Он напомнил, что накануне «Грузинская мечта» в одностороннем порядке подписала и первый вариант соглашения, и готова подписать и этот, хотя считают нелогичным повышение барьера доверия для правящей партии до 43%. Есть и другие замечания по поводу пропорциональных выборов, реформ судебной системы, но «Грузинская мечта», как ответственная сила готова подписать соглашение, сказал Арчил Талаквадзе. Но с условием: после никаких поправок в документе быть не должно. Также спикер отдельно предупредил:

«Наши партнеры, еще раз четко зафиксировали: выборы были справедливыми и демократичными, как это отмечено в заключении ОБСЕ. Мы все еще приглашаем представителей евроструктур для оценки тех выборов. (Мы подписываем договор) и с условием, что в будущем со стороны оппозиции будет исключено политическое вмешательство в какое-либо уголовное дело».

Именно таковым власть считает дела оппозиционеров Ники Мелия, лидеров «Лело» Бадри Джапаридзе и Мамуки Хазарадзе. Что же касается совладельца ТВ Мтавари Георгия Руруа, в «Грузинской мечте» его не рассматривают как политическую фигуру и обязались не критиковать президента Саломе Зурабишвили, если она помилует Руруа.

За это правящая партия удостоилась публичной президентской критики. Саломе Зурабишвили выразила удивление, что без ее ведома и от ее имени затрагивают вопрос, относящий исключительно к президентским полномочиям. Она напомнила о прошлом Георгия Руруа, что он был членом «Мхедриони» в 90-е прошлого века и не попадает ни под какие стандарты помилования. Тем не менее, ради разрешения политического кризиса, сказала президент, она готова пойти на «скандальное» решение. Но с условием:

«Этот шаг (помилование) должен быть завершающим аккордом разрешения кризиса и открыть путь к тому, чтобы без новых требований парламент и страна перешли в обычный политический режим и начал работать над имеющимися вызовами. Это значит, что мое решение будет принято лишь после того, как партии подпишут итоговый документ и войдут в парламент. И второе: представители ЕС и США объявят о том, что соглашение состоялось».

Лишь после этого, – заключила Саломе Зурабишвили, она в течение недели подпишет акт помилования Георгия Руруа.

«Торговлей пленными» назвали в «Нацдвижении» заявление президента о помиловании. Тем не менее оппозиционерам в ближайшем будущем придется принять решение. Тем более, что со стороны европарламентариев уже слышны одобрительные заявления в адрес «Грузинской мечты» и тех оппозиционеров, которые согласились подписать соглашение и войти в парламент.