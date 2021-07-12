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Премьер Грузии заявил об «очередной неудачной попытке заговора против государства»
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал события последних дней «очередной неудачной попыткой заговора против государства». Об этом глава правительства заявил на заседании правительства.
«Заговор антигосударственных и антицерковных сил не состоялся и никогда не состоится в нашей стране», – отметил он.
Говоря о смерти телеоператора Александра Лашкарава, Гарибашвили сказал, что все лица, принимавшие участие в насилии, будут наказаны.
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Другие новости дня
На Кубе прошли массовые антиправительственные акции
На Кубе в воскресенье, 11 июля начались массовые акции протеста против диктатуры и коммунистического правительства . По данным Reuters, на улицы Гаваны и других городов вышли тысячи кубинцев. Они скандировали антиправительственные лозунги, требовали отставки президента и более решительных действий властей в борьбе с пандемией.
Демонстранты призывая обеспечить население вакцинами от коронавируса и положить конец ежедневным отключениям электричества и дефициту продовольствия и лекарств. Среди лозунгов демонстрантов были "долой диктатуру" и "мы не боимся", сообщает AFP. На улицах Гаваны были замечены автомобили силовых ведомств, оснащенные пулемётами, передаёт Reuters.
Люди "протестуют против кризиса, против того, что нет ни продуктов, ни лекарств, все приходится покупать в валютных магазинах, этот список можно продолжать и продолжать", заявила одна из очевидцев акции в Сантьяго-де-Куба.
За последние сутки в стране было зарегистрировано рекордное число заболевших COVID-19 - около семи тысяч. Это вдвое больше, чем за последние недели. Участники протестов требуют от властей ускорить темпы вакцинации.
Ранее Куба отказалась от вакцин из России и Китая, а также не участвует в программе COVAX, помогающей странам с низкими доходами получать препараты. На прошлой неделе на Кубе была одобрена вакцина собственного производства Abdala 2.
Последний раз антиправительственные демонстрации состоялись на Кубе почти 30 лет назад.
Президент Мигель Диас-Канель обвинил США в подогревании обстановки на острове. Он призвал коммунистов выходить на улицы и давать отпор демонстрантам. По его словам, пришло время защитить революцию.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выразил поддержку демонстрантам и заявил, что Вашингтон буде осуждать любое насилие по отношению к участникам мирных протестов.
В Молдове на досрочных парламентских выборах лидирует партия президента Майи Санду
В Молдове в результате состоявшихся внеочередных парламентских выборов в парламент прошли три партии из двадцати, участвовавших в избирательной кампании. На данный момент ЦИК обработала более 99% протоколов.
Партия "Действие и солидарность", основанная нынешним президентом Майей Санду, лидирует с 52,49% голосов.
Противостоящий им блок коммунистов и социалистов во главе с бывшими президентами Республики Молдова Владимиром Ворониным и Игорем Додоном получил 27,39% голосов.
У национал-консервативной партии "Шор" во главе с предпринимателем Иланом Шором – 5,78%.
По оценке председателя ЦИК, досрочные парламентские выборы в Молдове прошли без существенных нарушений. Явка избирателей составила 48,4%.
Новый парламент должен приступить к работе 27 августа, в 30-ю годовщину со дня объявления независимости страны после распада СССР.
Досрочные выборы стали результатом длительного политического противостояния, которое последовало за победой Майи Санду во втором туре президентских выборов над бывшим пророссийским главой государства Игорем Додоном в ноябре прошлого года.
Италия во второй раз выиграла чемпионат Европы по футболу
Сборная Италии выиграла чемпионат Европы по футболу, победив англичан в серии послематчевых пенальти со счетом 3:2.
Встреча прошла на лондонском стадионе Уэмбли и собрала более 60 тысяч зрителей. На трибуне для VIP-персон присутствовали президент Футбольной ассоциации Англии принц Уильям с супругой Кейт и старшим сыном принцем Джорджем, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, звезда английского футбола Дэвид Бэкхем, супермодель Кейт Мосс и другие.
Перед началом матча британская полиция задержала 49 человек, а также сообщила, что 19 полицейских получили травмы в результате попыток успокоить фанатов, которые пытались прорваться на Уэмбли без билетов, запускали пиротехнику и бросали в полицейских бутылки.
Основное время матча завершилось со счетом 1:1. Игрок сборной Англии Люк Шоу точно пробил в ворота итальянцев уже на 2-ой минуте матча. До конца тайма англичане доминировали на поле и контролировали игру, но забить ещё не смогли. Во втором тайме итальянцы сумели перехватить преимущество, больше владели мячом, и 67-й минуте им удалось забить ответный гол. Мяч в ворота англичан отправил Леонардо Бонуччи.
В дополнительное время голов не было. В серии послематчевых пенальти успешнее оказались итальянцы.
Для Италии это второй титул чемпионов Европы, впервые сборная страны завоевала его в 1968 году.
Англичане прошли в финал впервые за более чем 60-летнее существование турнира.
Джон Кирби о ситуации в Афганистане: Пришло время ответственности
США «с глубокой озабоченностью наблюдают» за тем, как Талибан захватывает все новые и новые территории в Афганистане в то время, как американские войска возвращаются домой в соответствии с приказом президента Джо Байдена, заявил в воскресенье представитель Пентагона Джон Кирби.
«Пришло время, когда афганские правительственные войска должны выступить и защищать свою страну», – заявил в воскресенье представитель Пентагона Джон Кирби, выступая на канале Fox News. Он назвал происходящее «моментом ответственности».
Почти двадцать лет США поставляли Афганистану оружие для самообороны на миллиарды долларов, но с учетом намерения Байдена вывести войска к 31 августа, контроль над страной становится все более неопределенным, отмечает «Голос Америки».
Движение «Талибан» утверждает, что уже контролирует 85 процентов территории страны, хотя эти заявления оспариваются. Однако Кирби не стал оспаривать оценки Fox News, согласно которым 13 миллионов афганцев живут под контролем Талибана, 10 миллионов – под властью афганского правительства и еще 9 миллионов – в спорных регионах.
Вывод иностранных войск является результатом соглашения, заключенного Вашингтоном с Талибаном в феврале 2020 года, при президенте Дональде Трампе. В соответствии с соглашением, повстанцы должны бороться с терроризмом на афганской земле и вступить в переговоры о политическом мирном соглашении с правительством в Кабуле.
Однако межафганские мирные переговоры, начавшиеся в сентябре в Катаре, продвигались медленно и не привели к существенным результатам.
Ведущие грузинские СМИ предъявили правительству ультиматум
Ведущие грузинские СМИ требуют отставки полного состава правительства Грузии во главе с премьером Ираклием Гарибашвили, грозя перманентными протестами. Об этом было заявлено на масштабном митинге, проходившем сегодня, 11 июля, в центре Тбилиси, передает агентство «Новости-Грузия».
«Мы дали властям срок до 12 часов завтрашнего дня. Для нас приемлемо одно-единственное решение: отставка полного состава правительства во главе с премьером Гарибашвили и отставка главы СГБ [Службы государственной безопасности] Лилуашвили. Если указанное требование не будет выполнено, завтра мы снова собираемся здесь в 6 часов», - заявил один из организаторов акции, генеральный директор телеканала «Мтавари» Ника Гварамия.
Акция с требованием отставки правительства была спланирована в ответ на гибель оператора телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава, жестоко избитого во время беспорядков 5 июля. К митингу присоединились тысячи человек – политики, гражданские активисты, журналисты, рядовые граждане. В защиту свободы СМИ высказались абсолютно все медиа-организации, работающие в Грузии. В течение четырех часов многие из них в прямом эфире транслировали акцию.
Символически протестующие решили завершить демонстрацию шествием к канцелярии правительства Грузии примерно в пятистах метрах от парламента. Журналисты обещают, что власти получат «ежедневный протест», в том числе и в регионах, если их требования не будут выполнены.
Незадолго до начала акции более 70-и СМИ распространили совместное заявление, в котором было подчеркнуто, что случаи нарушения прав журналистов «приблизились к критической грани». Авторы обращения призвали дипломатический корпус и международные организации «оказать незамедлительное и эффективное реагирование на целенаправленное преследование представителей СМИ на проспекте Руставели 5 июля», а также на факты «воспрепятствования выполнению профессиональных обязанностей и бездействие властей Грузии».
Протестные пикеты и акции в знак солидарности с журналистами в течение всего воскресения продолжаются в разных городах Грузии. Помимо Тбилиси, граждане вышли на улицы в Батуми, Зугдиди, Гори, Рустави, Телави, Ахалцихе и других городах.
За целый день требования протестующих не прокомментировали ни в правительстве, ни в правящей партии «Грузинская мечта».
After-poll: на выборах в Молдове побеждает партия президента Санду
В Молдове сегодня прошли досрочные парламентские выборы. По первым данным совместного исследования After-poll, в которой участвовали аналитические центры WatchDog, Институт публичных политик и CBC-AXA, в парламент проходят три партии:
- «Действие и солидарность» президента Майи Санду – 51,1%
- Блок социалистов и коммунистов – 24%
- «Шор» – 8.1%
Досрочные выборы стали результатом длительного политического противостояния, которое последовало за победой Майи Санду во втором туре президентских выборов над бывшим пророссийским главой государства Игорем Додоном в ноябре прошлого года.
Новый парламент должен приступить к работе 27 августа, в 30-ю годовщину со дня объявления независимости страны после распада СССР.
Митрополит Антон послам ЕС и США: Погиб один журналист, что вы устроили
«Что? Мы, говорит, огорчены, что вы не вывели спецназ? Почему не осуществили насильственные действия над большинством? Погиб один журналист, что вы устроили. А вас, вампиры, устроило бы то, что произошло бы на тех массовых беспорядках?» - это выдержка из обращения митрополита Ванского и Багдадского Антона к послам Евросоюза и США в Тбилиси.
«Почему вы грозите пальцем грузинскому народу?! Почему окутываете безнравственность мантией нравственности?! Называете змею соловьем?!», - сказано в заявлении, опубликованном на странице епархии, сообщает СОВА.
Послы ЕС и США выступили с заявлениями после того, как стало известно о смерти оператора TV «Пирвели» Лексо Лашкарава, которого жестоко избили во время беспорядков 5 июля. С 18:00 у здания парламента проходит акция с требованием отставки действующего правительства.
Грузия заняла 32-е место из 49 в рейтинге защиты прав ЛГБТ в Европе
Грузия заняла 32-е место среди 49 стран в рейтинге «Радужная Европа» по ситуации с защитой прав ЛГБТ на континенте, который ежегодно составляет правозащитная группа ILGA-Europe. Индекс был опубликован 17 мая 2021 года. В рейтинге страны могут набрать от 0% (грубые нарушения прав человека и дискриминация) до 100% (уважение к правам человека, полностью равные права для меньшинств в обществе).
Грузия получила 26,53%, пропустив вперед Северную Македонию, у которой на 0,78% больше. В рейтинге Грузия опережает такие страны Евросоюза как Чехия, Литва, Италия, Болгария, Румыния, Латвия и Польша. Украина в индексе на 40-м месте, а самые последние места, с 46-е по 49-е, занимают соседи Грузии по региону — Россия, Армения, Турция и Азербайджан.
Возглавила рейтинг Мальта с результатом 93,78%, на втором месте - Бельгия (74,24%), в первой пятерке также Люксембург (71,97%), Португалия (68,35%) и Норвегия (67,49%).
За последние годы Грузия опустилась в рейтинге на две позиции «из-за отсутствия четкой процедуры юридического признания пола» - после операции по перемене пола трансгендеры часто имеют сложности с получением новых документов. В ILGA-Europe подытоживают, что ситуация с защитой прав ЛГБТК+ в стране все еще «рискованная».
Для составления рейтинга в каждой стране анализируется ряд показателей, среди которых равенство и отсутствие дискриминации, юридическое признание изменения пола, борьба с преступлениями на почве ненависти, свобода выражения мнений, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Миллиардер Ричард Брэнсон впервые поднялся к границе космоса
Пилотируемый полет летательного аппарата частной компании «Верджин Галактик» под руководством 70-летнего миллиардера, путешественника, воздухоплавателя - а теперь уже и астронавта - Ричарда Брэнсона завершился в космопорте «Америка», в США.
Впервые в истории создатель космического аппарата осуществил на нем испытательный полет. Выведение аппарата в верхние слои атмосферы, сброс с самолета-носителя, включение ракетного двигателя и самостоятельный подъем на высоту более 80 километров, затем планирование и посадка - продолжались один час.
На борту ракетоплана находились вместе с Брэнсоном астронавты Сириша Бандла, Килин Бэннет и Бетт Мозес.
По плану Брэнсона, перед началом коммерческой эксплуатации космопланов компании Virgin Galactic, предстоят еще два испытательных полета. Если они пройдут успешно, то 2022 год может стать вехой в развитии туризма. Цена билетов будет в первые годы доступна лишь самым богатым людям.
На масштабном митинге в Тбилиси требуют отставки правительства Гарибашвили
Участники протестной акции на проспекте Руставели в центре Тбилиси требуют, чтобы правительство Грузии во главе с Ираклием Гарибашвили ушло в отставку до утра 12 июня. «Гарибашвили должен уйти в отставку, и мы, грузинские СМИ, даем ему время до утра», - заявила редактор газеты «Хроника+» Элисо Киладзе на митинге у парламента Грузии.
Акция под слоганом «Система убивает! Выходи за жизнь!» была спланирована в ответ на гибель оператора телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава, жестоко избитого во время беспорядков 5 июля. К митингу присоединились политики, гражданские активисты и сотни рядовых граждан, которые считают, что власти должны понести ответственность за события, в результате которых пострадали десятки журналистов.
В память о Лашкарава к парламенту принесли цветы и зажгли свечи. Другие держат в руках плакаты с надписями «Кто следующий?», «Правительство-насильника - в отставку» и так далее.
Спикерами акции стали главные лица наиболее рейтинговых грузинских телеканалов, включая коллег Лашкарава по ТВ «Пирвели». Выразить свой протест решили и некоторые сотрудники телеканалов, которые считаются проправительственными.
Митинг продолжается. На проспекте Руставели остаются тысячи человек. Протестующие заявляют, что не разойдутся до тех пор, пока Гарибашвили не объявит о своем уходе с поста премьера, передает агентство «Новости-Грузия».
Незадолго до начала акции более 70-и СМИ распространили совместное заявление, в котором было подчеркнуто, что случаи нарушения прав журналистов «приблизились к критической грани». Авторы обращения призвали дипломатический корпус и международные организации «оказать незамедлительное и эффективное реагирование на целенаправленное преследование представителей СМИ на проспекте Руставели 5 июля», а также на факты «воспрепятствования выполнению профессиональных обязанностей и бездействие властей Грузии».
Протестные пикеты и акции в знак солидарности с журналистами в течение всего сегодняшнего дня продолжаются в разных городах Грузии. Помимо Тбилиси, граждане вышли на улицы в Батуми, Зугдиди, Гори, Рустави, Телави.
5 июля в Тбилиси были зафиксированы десятки фактов нападения на журналистов радикалами, недовольными планируемой акцией «Марш достоинства» в поддержку ЛГБТ-сообщества. От их действий пострадали более 50 сотрудников СМИ, включая операторов, журналистов, фотографов.
Журналисты проводят протестные митинги в пяти городах Грузии
Десятки журналистов в Батуми, Зугдиди, Гори, Рустави, Телави проводят протестные пикеты, требуя немедленно расследовать смерть оператора телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава и наказать ответственных, сообщают «Новости-Грузия».
Участники акций также опротестовали события 5 июля в Тбилиси и факты насилия в отношении сотрудников СМИ, когда, по официальным данным, пострадали 53 журналиста, оператора и фотокорреспондента. Они выразили солидарность с пострадавшими коллегами.
В некоторых городах пикеты были молчаливыми и проходили под лозунгом «Когда слова уже излишни». В других собравшиеся прямо призывали к отставке правительства.
«Это трагедия для всей страны. Неважно, каким будет заключение экспертизы. Думаю, вся страна должна извиниться перед семьей Лексо», - сказал один из участников акции в Батуми.
- 5 июля в Тбилиси были зафиксированы десятки фактов нападения на журналистов радикалами, недовольными планируемой акцией «Марш достоинства» в поддержку ЛГБТ-сообщества. От их действий пострадали более 50 сотрудников СМИ, включая операторов, журналистов, фотографов.
- На Лашкарава и его коллегу, журналистку Миранду Багатурия гомофобы напали в офисе организации «Сирцхвилиа» недалеко от парламента Грузии. Лашкарава был госпитализирован с переломами костей лица, ему потребовалась хирургическая операция. Спустя три дня он покинул клинику, а накануне даже стал гостем одного из дневных шоу на канале «Пирвели», где вспоминал события 5 июля. Сегодня утром мать Лашкарава обнаружила его мертвым.
- Предполагаемая причина смерти, озвученная родственниками, - тромбоэмболия, спровоцированная увечьями. В МВД Грузии допустили, что оператор «Пирвели» умер от передозировки наркотиков. Следствие в связи с произошедшим начато по стандартной статье – доведение до самоубийства, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Посольство США в Грузии: Все нападавшие на журналистов должны быть арестованы
Организаторы и участники нападений на мирных граждан и журналистов в ходе беспорядков, произошедших в Тбилиси 5-6 июля, продемонстрировали полное пренебрежение человеческой жизнью и должны предстать перед судом. Об этом говорится в заявлении посольства США в Грузии, распространенном сегодня, 11 июля, в ответ на смерть оператора телеканала «Пирвели» Лексо Лашкарава.
«Арест нескольких человек в связи с нападением на Лексо - первый позитивный шаг к справедливости. Безопасность каждого грузинского журналиста и доверие к демократии в Грузии требуют, чтобы каждый человек, который напал на мирных граждан и журналистов 5 и 6 июля или подстрекал к насилию, был бы идентифицирован, арестован и привлечен к ответственности. Мы призываем к спокойствию и прекращению насилия, которое уже привело к трагической гибели одного человека», - сказано в заявлении.
В дипломатическом представительстве также выразили соболезнования семье Лашкарава, его коллегам и всем, кто потрясен и опечален его смертью. «Лексо, как медиа-профессионал, много лет работал за камерой, и некоторые, возможно, даже не знали его, пока с ним жестоко не расправились те лица, которые продемонстрировали полное пренебрежение уважению к человеческой жизни. Мужество, проявленное Лексо при защите своей коллеги, и его верность фундаментальным свободам, которые издревле ценили в этой стране, представляют собой лучшие качества и традиции грузинского народа», - добавили в посольстве.
5 июля в Тбилиси были зафиксированы десятки фактов нападения на журналистов радикалами, недовольными планируемой акцией «Марш достоинства» в поддержку ЛГБТ-сообщества. От их действий пострадали более 50 сотрудников СМИ, включая операторов, журналистов, фотографов.
На Лашкарава и его коллегу, журналистку Миранду Багатурия гомофобы напали в офисе организации «Сирцхвилиа» недалеко от парламента Грузии. Лашкарава был госпитализирован с переломами костей лица, ему потребовалась хирургическая операция. Спустя три дня он покинул клинику, а накануне даже стал гостем одного из дневных шоу на канале «Пирвели», где вспоминал события 5 июля. Сегодня утром мать Лашкарава обнаружила его мертвым.
Предполагаемая причина смерти, озвученная родственниками, - тромбоэмболия, спровоцированная увечьями. В МВД Грузии допустили, что оператор «Пирвели» умер от передозировки наркотиков. Следствие в связи с произошедшим начато по стандартной статье – доведение до самоубийства, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Сотни человек собрались на протестной акции в центре Тбилиси
Сотни человек собрались на протестную акцию у парламента Грузии в центре Тбилиси в ответ на гибель оператора телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава, жестоко избитого во время беспорядков 5 июля.
Акция была организована под слоганом «Система убивает! Выходи за жизнь!». К ней присоединились журналисты, правозащитники, политики и рядовые граждане, которые считают, что власти должны понести ответственность за события, в результате которых пострадали десятки журналистов. В знак солидарности с ними некоторые участники митинга пришли к парламенту в «окровавленной» одежде.
Автомобильное движение на проспекте Руставели к настоящему времени ограничено. Ожидается, что гражданские активисты озвучат ряд требований, одно из которых – отставка с должность премьера Грузии Ираклия Гарибашвили, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- 5 июля в Тбилиси были зафиксированы десятки фактов нападения на журналистов радикалами, недовольными планируемой акцией «Марш достоинства» в поддержку ЛГБТ-сообщества. От их действий пострадали более 50 сотрудников СМИ, включая операторов, журналистов, фотографов.
- На Лашкарава и его коллегу, журналистку Миранду Багатурия гомофобы напали в офисе организации «Сирцхвилиа» недалеко от парламента Грузии. Лашкарава был госпитализирован с переломами костей лица, ему потребовалась хирургическая операция. Спустя три дня он покинул клинику, а накануне даже стал гостем одного из дневных шоу на канале «Пирвели», где вспоминал события 5 июля. Сегодня утром мать Лашкарава обнаружила его мертвым.
- Предполагаемая причина смерти, озвученная родственниками, - тромбоэмболия, спровоцированная увечьями. Следствие в связи с произошедшим начато по стандартной статье – доведение до самоубийства. К настоящему времени по обвинению в нападении на Лашкарава и Багатурия задержаны четверо человек. Им грозит до шести лет тюрьмы, окончательного приговора все четверо дожидаются в заключении. Между тем Багатурия утверждает, что нападавших было гораздо больше - до 20 человек.
МВД Грузии публикует кадры перемещения оператора TV «Пирвели» накануне смерти
МВД комментирует смерть оператора TV «Пирвели» Лексо Лашкарава, который был жестоко избит во время беспорядков в Тбилиси 5 июля.
Ведомство публикует кадры перемещения молодого человека, которые были сняты камерами видеонаблюдения накануне, 10 июля - на них последние часы жизни Лексо Лашкарава.
На записях с камер видеонаблюдения, установленных на разных локациях в Тбилиси, видно, как Лашкарава с другом передвигаются на мопеде. Глава криминальной полиции МВД Грузии Мамука Челидзе заявил на брифинге, что Лашкарава и его товарищ посещали район Сабуртало, а также дважды побывали в Поничала – пригородном поселке, который считается основным каналом поставок тяжелых наркотиков в Грузию.
«В поселке Поничала они побывали дважды, однако, естественно, я не хотел бы делать акцент на этом, чтобы у общественности не осталось ощущения, будто бы МВД заранее озвучивает определенные версии», - подчеркнул он.
Во время брифинга было отмечено, что лица с которыми оператор телеканала общался до своей смерти, находятся на допросе.
Рабочей версии во время заявления высказано не было. В ведомстве призвали семью и родных к сотрудничеству и рекомендовали предоставить следствию телефон скончавшегося.
Министерство призывает общественность воздержаться от поспешных выводов и дождаться результатов расследования.
На досрочных выборах в Болгарии явка чуть выше, чем была весной
В Болгарии в воскресенье проходят внеочередные парламентские выборы.
Их назначили спустя три месяца после предыдущего голосования. Оно прошло 4 июля, и по его итогам не удалось сформировать правящую коалицию.
Опросы общественного мнения, опубликованные перед днем голосования, показывали тесное соперничество партии ГЕРБ бывшего премьера Бойко Борисова и его основного соперника, партии «Есть такой народ». Эта партия позиционирует себя как политическая сила, выступающая против нынешнего истеблишмента. Ее возглавляет популярный телеведущий и певец Слави Трифонов.
По данным на позднее утро, явка была чуть выше, чем на выборах в апреле.
ГЕРБ, как отмечает Болгарская служба Радио Свобода, в преддверии досрочного голосования лишилась части общественной поддержки из-за новых обвинений в нецелевом использовании государственных средств при Борисове. Ранее Бойко Борисов трижды руководил правительством. В ходе предыдущих кампаний он использовал популистскую риторики в сочетании с прозападными лозунгами. В прошлом году вспыхнули массовые уличные протесты, участники которого обвиняли Борисова и его кабинет в коррупции, отстаивании интересов олигархов, отказе от реформ правовой системы, нападках на свободу слова.
В Болгарии самый низкий уровень жизни из всех стран Евросоюза. Она также считается одним из самых коррумпированных государств.
Представительство ЕС в Грузии заявило о поддержке свободы СМИ, осудив насилие
Евросоюз строго осуждает насилие, решительно и непоколебимо поддерживая свободу СМИ и собраний. Об этом говорится в заявлении посла Евросоюза в Грузии Карла Харцеля, распространенном в ответ на смерть оператора телеканала «Пирвели» Лексо Лашкарава.
«Сегодня я с болью узнал о трагической гибели оператора телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава. Разделяю глубокую скорбь его семьи, друзей и коллег. Лексо Лашкарава был жестоко избит, поскольку освещал насилие, которое происходило вокруг событий «прайда» в Тбилиси 5 июля. Несмотря на то, что пока мы ждем результатов расследования причин его смерти, позвольте мне повторить, что Евросоюз строго осуждает насилие и решительно и непоколебимо поддерживает свободу СМИ и собраний», - сказано в заявлении Харцеля.
Ранее соболезнования в связи со смертью Лашкарава выразили премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, а также вице-премьер, глава МИД Грузии Давид Залкалиани. Президент Грузии Саломе Зурабишвили лично навестила его семью, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Сегодня утром Лексо Лашкарава был найден мертвым в собственной квартире. Шесть дней назад, выполняя служебные обязанности, он был жестоко избит противниками ЛГБТ-сообщества. Оператор получил переломы костей лица и ему понадобилась срочная операция. Последние дни он находился дома. Накануне Лашкарава был гостем в эфире одного из дневных шоу на канале «Пирвели», где вспоминал события 5 июля.
- Предполагаемая причина смерти - тромбоэмболия, спровоцированная увечьями. Следствие в связи с произошедшим начато по стандартной статье – доведение до самоубийства. По требованию телекомпании «Пирвели» к судебно-медицинской экспертизе подключен независимый эксперт.
- Часть общественности считает, что власти Грузии должны понести ответственность за произошедшее, наряду с организаторами и участниками беспорядков 5 июля. Представители НПО подчеркивают, что в тот день министерство внутренних дел не справилось со своими обязанностями и не обеспечило безопасность журналистов, освещавших события.
- Сегодня вечером у парламента Грузии пройдет протестная акция под слоганом «Система убивает! Выходи за жизнь!». Ее главным требованием станет отставка Гарибашвили.
Оппозиция пришла к офису «Грузинской мечты», требуя встречи с членами правительства
На фоне шума и стычек с полицией прошла сегодня, 11 июля, протестная акция оппозиции у офиса партии власти «Грузинская мечта» в Тбилиси.
Митинг был спланирован в ответ на смерть оператора телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава, избитого противниками ЛГБТ-сообщества. Параллельно заседанию членов парламентского большинства у офиса «ГМ» стали собираться активисты разных общественных движений и политических партий, которые считают, что власти должны понести ответственность за события, в результате которых 5 июля пострадали десятки журналистов, сообщают «Новости-Грузия».
Среди участников акции были председатель «Единого национального движения» Ника Мелия, лидер партии «Лело» Мамука Хазарадзе, основательница движения «Дроа» Элене Хоштария и другие. Они настаивали на встрече с представителями властей, главным же требованием собравшихся была отставка правительства.
Ситуация на месте обострилась после того, как демонстранты пытались оставить на стенах протестные граффити – надписи красной краской. Одновременно несколько политиков требовали запустить их в офис. За всем этим последовало противостояние с полицией. Во время напряженности несколько человек были выведены с территории.
Ранее МВД Грузии также распространило заявление, призвав протестующих не выходить за рамки закона о свободе собраний, а организаторов - не допускать призывов к насилию.
В настоящее время ситуация у офиса «Грузинской мечты» спокойная. На месте остаются до десяти протестующих. Одновременно оппозиционные политики и гражданские активисты готовятся к митингу у парламента Грузии. Он начнется в 18:00 под слоганом «Система убивает! Выходи ради жизни».
Президент Грузии назвала огромной трагедией смерть сотрудника «Пирвели» после избиения
Президент Грузии Саломе Зурабишвили навестила семью умершего оператора телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава, выразив соболезнования его родным и близким.
«Это огромная трагедия для всей страны и для меня, как для президента, не говоря уже о семье. Обязательно все должно быть расследовано, и виновные должны понести наказание», - заявила Зурабишвили.
Ранее соболезнования в связи со смертью Лашкарава выразил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили. Он также назвал произошедшее «трагедией», пообещав при этом, что в рамках начатого следствия в кратчайшие сроки общественности будет предоставлена полная информация.
Сегодня утром, 11 июля, Лексо Лашкарава был найден мертвым в собственной квартире. Шесть дней назад, выполняя служебные обязанности, он был жестоко избит противниками ЛГБТ-сообщества. Оператор получил переломы костей лица и ему понадобилась срочная операция. Последние дни он находился дома. Накануне Лашкарава был гостем в эфире одного из дневных шоу на канале «Пирвели», где вспоминал события 5 июля.
Предполагаемая причина смерти - тромбоэмболия, спровоцированная увечьями. Следствие в связи с произошедшим начата по стандартной статье – доведение до самоубийства. По требованию телекомпании «Пирвели» к судебно-медицинской экспертизе подключен независимый эксперт.
Часть общественности считает, что власти Грузии должны понести ответственность за произошедшее, наряду с организаторами и участниками беспорядков 5 июля. Представители НПО подчеркивают, что в тот день министерство внутренних дел не справилось со своими обязанностями и не обеспечило безопасность журналистов, освещавших события, сообщают «Новости-Грузия»!.
Сегодня вечером у парламента Грузии пройдет протестная акция под слоганом «Система убивает! Выходи за жизнь!». Ее главным требованием станет отставка Гарибашвили.
COVID-19 в Абхазии: 180 новых случаев, 5 - летальных
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 485 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 180 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 135 человек. Состояние 43 человек оценивается как тяжелое, 50 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале 9 июля умер мужчина 71 года и женщина 62 лет, 10 июля скончались две женщины 86 и 49 лет, а также мужчина 73 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 42 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 11 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 25 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 40, в Ткварчельской ЦРБ - 15.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 18 853 человека. Зарегистрировано 265 летальных случаев. Выздоровели 15 788 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения
В Австрии прошел митинг против пыток чеченцев в российских колониях
10 июля перед посольством России в Вене состоялся митинг в поддержку политических заключенных, применения пыток в местах отбывания наказания и нарушения прав человека в Чечне. Его участниками стали 12 человек, призвавшие власти Евросоюза реагировать на каждый случай политического преследования активистов в России, а также пыток в СИЗО и колониях.
Среди выступивших были представители австрийского культурного объединения «Ичкерия» в Австрии Хусейн Исханов, Роза Дунаева, Хамзат Ипаев, политическая активистка Екатерина Бородецкая.
«Сегодня мы вышли на наше собрание против пыток, так как пенитенциарная система страны становится все более закрытой, а возможности на правовую защиту у российских заключенных - все меньше. Также хочу отметить, что для содержащихся в российских тюрьмах чеченцев создаются особенно невыносимые условия, а жестокое обращение становится обычным явлением», - рассказали Кавказ.Реалии организаторы публичного мероприятия.
Участники митинга развернули плакаты с именами участников чеченского сопротивления и критиков режима нынешнего главы республики Рамзана Кадырова, которых с начала 2000-х годов убили в Турции, Германии, Франции, Украине, Австрии и других странах. Отдельной темой стала депортация политических беженцев, которых после выдачи России могут ждать пытки, незаконное уголовное преследование или убийство.
На плакатах перед российским посольством были имена и фото не только чеченцев, но и политических заключенных – оппозиционера Алексея Навального, шамана Александра Габышева, который шел в Москву «изгонять» президента Владимира Путина, а угодил в психиатрическую лечебницу.
«Мы должны доносить до политиков информацию о реальной ситуации в России. Сегодня российская пропаганда через канал RT вещает на весь мир, обвиняя западные СМИ в фейках и искажении информации, но сама создает лживую картину. Уверен, европейцам даже в страшном сне не представить, что происходит в российских тюрьмах с чеченцами и политическими заключенными. Власти Евросоюза и мировое сообщество должны реагировать на это», - отметил выступивший на митинге Хамзат Ипаев.
- В России осужденные нередко жалуются на условия содержания в колониях. Так, в мае голодовку устроили около 40 заключенных в Балашове Саратовской области. А порядка 30 человек в ИК №3 Смоленской области зашили себе рты в знак протеста против систематических издевательств со стороны сотрудника исправительного учреждения.
- В 2020 году за границей были убиты двое политических оппонентов Рамзана Кадырова за границей – проживавший в Австрии блогер Мамихан Умаров, известный как «Анзор из Вены», а также Имран Алиев по прозвищу «Мансур Старый», который критиковал главу Чечни, находясь во Франции. Кроме того, в Швеции было совершено покушение на чеченского оппозиционного блогера Тумсо Абдурахманова.
- В июле 2020 года брат живущего в Европе блогера Минкаила Мализаева принес извинения за то, что его родственник публично критиковал Кадырова. Его видеообращение появилось вскоре после убийства в Вене политэмигранта Мамихана Умарова, который также негативно высказывался о властях Чечни.
В Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,8 балла
В Грузии произошло землетрясение. Информацию распространяет Институт наук по изучению Земли и Национальный центр сейсмического мониторинга.
«Сегодня в 14:42 по тбилисскому времени, в 26 км к юго-западу от Дманиси, у села Самеба, произошло землетрясение мощностью 3,8 (ML) магнитуд», - говорится в информации.
Элене Хоштария залила красной краской вход канцелярии правительства
Основательница движения «Дроа» Элене Хоштария облила красной краской приемную администрации правительства Грузии. Прямая трансляция с места велась на странице политика в Facebook.
Хоштария объяснила журналистам, что ее акция связана со смертью оператора телеканала «Пирвели» Лексо Лашкарава, который 5 июля был жестоко избит радикалами в Тбилиси, исполняя свои служебные обязанности, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Просто невообразимо, что мы продолжим жить, как обычно, в то время как здесь будут заседать убийцы и насильники. Они получат красную краску, получат протест и им придется ответить. Слова излишни в этой ситуации», - сказала она.
Во время освещения беспорядков в Тбилиси 5 июля Лашкарава подвергся нападению радикалов. Противники ЛГБТ-сообщества напали на оператора и его коллегу, журналистку Миранду Багатурия, в офисе организации «Сирцхвилиа» недалеко от парламента Грузии. 5 июля Лашкарава был госпитализирован с переломами костей лица, ему потребовалась хирургическая операция. Спустя три дня он покинул клинику и продолжал лечение на дому. Сегодня утром мать Лашкарава обнаружила его мертвым.
Причины смерти установит экспертиза. МВД Грузии начало расследование факта по статье «доведение до самоубийства». К настоящему времени по обвинению в нападении на Лашкарава и Багатурия задержаны четверо человек. Им грозит до шести лет тюрьмы, окончательного приговора все четверо дожидаются в заключении. Между тем Багатурия утверждает, что нападавших было гораздо больше - до 20 человек.
После смерти телеоператора на митинге в Тбилиси потребуют отставки Гарибашвили
Гражданские активисты анонсировали протестную акцию в Тбилиси после гибели оператора телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава, жестоко избитого в ходе беспорядков 5 июля. Митинг под слоганом «Система убивает! Выходи ради жизни» пройдет сегодня, 11 июля, в 18:00 у парламента Грузии, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Полную ответственность за события 5 и 6 июля мы возлагаем на власти Грузии. Гибель Лексо Лашкарава результат этого! Выходи ради жизни, чтобы не стать следующим!», - говорится в сообщении организаторов.
Организаторы акции выдвигают три основных требования: отставка Ираклия Гарибашвили с должности премьера Грузии; справедливое расследование смерти Лашкарава; задержание и наказание всех участников нападения на оператора.
Позицию гражданских активистов разделяет неправительственный сектор. Комментируя смерть Лашкарава, в «Хартии журналистской этики» подчеркнули, что 5 июля «власти не приняли надлежащих мер для пресечения насилия». Более того, по мнению представителей НПО, «в некоторых случаях заявления высокопоставленных государственных чиновников и вовсе поощряли насильственные действия».
«Министерство внутренних дел не смогло защитить журналистов от физического насилия 5 июля и не обеспечило безопасную работу СМИ. Большинство фактов нападения на журналистов, воспрепятствования деятельности СМИ и насилия до сих пор не расследованы, а организаторы агрессивных группировок не понесли ответственности», - сказано в их заявлении.
Сам Гарибашвили некоторое время назад выразил соболезнования в связи с кончиной Лашкарава. Премьер подчеркнул, что по факту смерти оператора начато следствие, пообещав предоставить общественности полную информацию в кратчайшие сроки.
Сегодня утром Лексо Лашкарава был найден мертвым в собственной квартире. Шесть дней назад, выполняя служебные обязанности, он был жестоко избит противниками ЛГБТ-сообщества. Оператор получил переломы костей лица и ему понадобилась срочная операция. Последние дни он находился дома. Накануне Лашкарава был гостем в эфире одного из дневных шоу на канале «Пирвели», где вспоминал события 5 июля.
Предполагаемая причина смерти - тромбоэмболия, спровоцированная увечьями. МВД расследует факт смерти Лашкарава по статье 115 УК Грузии – «доведение до самоубийства». В рамках дела назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи предложили семье подключить независимого эксперта.
В Молдавии проходят досрочные парламентские выборы
В Молдавии проходят досрочные парламентские выборы. На некоторых участках выстроились длинные очереди из желающих проголосовать.
Выборы, как отмечается, могут ослабить российское влияние на Молдавию и способствовать дальнейшей интеграции этой самой бедной страны в Европе с другими государствами континента.
Всего зарегистрировано порядка 3-х миллионов 200 тысяч граждан с правом голоса, включая представителей молдавской диаспоры за рубежом.
За депутатские мандаты борются более 20 партий и блоков, но лишь две политические силы – проевропейская партия «Действие и солидарность», основанная нынешним президентом Майей Санду, и выступающий за сближение с Россией избирательный блок коммунистов и социалистов – считаются основными конкурентами. Каждый из них может набрать до 37 процентов голосов. При этом большинство исследований предсказывают первое место сторонникам Санду. Им прочат 51 мандат или даже больше, что позволит партии сформировать правительство самостоятельно, без создания коалиции с другими объединениями.
Согласно предвыборным опросам, пятипроцентный барьер для прохождения в парламент могут преодолеть еще 2-3 партии. Речь идет, в частности, о партии евроскептиков «Шор» и проевропейской «Платформе Достоинство и правда».
Новый парламент должен приступить к работе 27 августа, в 30-ю годовщину со дня объявления независимости страны после распада СССР.
Досрочные выборы стали результатом длительного политического противостояния, которое последовало за победой Майи Санду во втором туре президентских выборов над бывшим пророссийским главой государства Игорем Додоном в ноябре прошлого года.
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