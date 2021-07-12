Премьер Грузии заявил об «очередной неудачной попытке заговора против государства»

На Кубе в воскресенье, 11 июля начались массовые акции протеста против диктатуры и коммунистического правительства . По данным Reuters, на улицы Гаваны и других городов вышли тысячи кубинцев. Они скандировали антиправительственные лозунги, требовали отставки президента и более решительных действий властей в борьбе с пандемией.

Демонстранты призывая обеспечить население вакцинами от коронавируса и положить конец ежедневным отключениям электричества и дефициту продовольствия и лекарств. Среди лозунгов демонстрантов были "долой диктатуру" и "мы не боимся", сообщает AFP. На улицах Гаваны были замечены автомобили силовых ведомств, оснащенные пулемётами, передаёт Reuters.

Люди "протестуют против кризиса, против того, что нет ни продуктов, ни лекарств, все приходится покупать в валютных магазинах, этот список можно продолжать и продолжать", заявила одна из очевидцев акции в Сантьяго-де-Куба.

За последние сутки в стране было зарегистрировано рекордное число заболевших COVID-19 - около семи тысяч. Это вдвое больше, чем за последние недели. Участники протестов требуют от властей ускорить темпы вакцинации.

Ранее Куба отказалась от вакцин из России и Китая, а также не участвует в программе COVAX, помогающей странам с низкими доходами получать препараты. На прошлой неделе на Кубе была одобрена вакцина собственного производства Abdala 2.

Последний раз антиправительственные демонстрации состоялись на Кубе почти 30 лет назад.

Президент Мигель Диас-Канель обвинил США в подогревании обстановки на острове. Он призвал коммунистов выходить на улицы и давать отпор демонстрантам. По его словам, пришло время защитить революцию.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выразил поддержку демонстрантам и заявил, что Вашингтон буде осуждать любое насилие по отношению к участникам мирных протестов.