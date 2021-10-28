Саакашвили и его адвокатов обвинили в нарушении ковид-регуляций

Специальная пенитенциарная служба распространила заявление по поводу условий содержания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

В администрации тюрьмы в Рустави, где содержится Саакашвили, объяснили, что стеклянная перегородка в комнате свиданий была установлена из-за того, что экс-президент и его адвокаты постоянно нарушали правила, установленные для превенции распространения коронавируса, пишет агентство «Новости-Грузия».

«Указанное решение обусловлено только полным нарушением регуляций, существующих из-за ковид-пандемии, со стороны Михаила Саакашвили и его адвокатов. В частности, со стороны Михаила Саакашвили и представляющих его интересы адвокатов имело место перманентное нарушение установленных регуляций, в частности, они вставали на стол и устанавливали непосредственный контакт через стеклянный защитный барьер, а отказ Михаила Саакашвили от использования средств индивидуальной защиты (маски) повышал вероятность распространения вируса. Также существовала опасность повреждения стеклянного барьера, что могло повлечь телесные повреждения кого-то из присутствующих людей», – сказано в заявлении.

Сегодня Саакашвили распространил сообщение, в котором жаловался на решение тюремной администрации полностью перекрыть стеклянную стену в комнате для свиданий, из-за чего он не может полноценно общаться с адвокатами и обмениваться с ними документами.

«В переговорной установили сплошную стеклянную стену между нами, а это значит, что мы больше не можем обмениваться друг с другом документами. К тому же очень плохо слышно. Такого никогда не было в Грузии и, тем более, в Европе. Мы давно слышали, что судов и прокуратуры не существует, теперь упразднен и институт адвоката! С сегодняшнего дня категорически отказываюсь от любых услуг по анализам, лечению и реанимации, связанных с голодовкой. Так будет продолжаться до тех пор, пока не будет восстановлено право на беспрепятственные отношения с правозащитниками!», – отметил Саакашвили.

Он говорит, что сидит «практически в российской тюрьме, а не в грузинской».

«Я встретился с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой, которой очень благодарен. Она тоже отметила, что чувствует себя не в Грузии, а в России», –сказано в сообщении, опубликованном на страницах Саакашвили в соцсетях.