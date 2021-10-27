Кира Рудик: «Визит госпожи Денисовой – один из таких шагов»

Украинский омбудсмен посетила Михаила Саакашвили в руставской тюрьме. Людмила Денисова рассказала о проблемах, которые возникли у нее при въезде в страну. Омбудсмен уточнила, что ее 40 минут опрашивали в тбилисском аэропорту о целях визита. Депутат Верховной рады, глава партии «Голос» Кира Рудик в интервью грузинской службе Радио Свобода заявила, что поездка украинского омбудсмена – лишь один из шагов, которые предпринимает Киев для освобождения своего гражданина.

– Сегодня Михаила Саакашвили в руставской тюрьме посетила украинский омбудсмен, но мы мало что знаем о позиции самого правительства Украины вокруг дела Саакашвили. В украинском новостном и политическом поле в основном царит тишина, если не считать журналиста Гордона, которого не пустили в Грузию. У вас есть представление, что планирует правительство Украины в отношении Саакашвили и что, по-вашему, было бы лучшим выходом как для Украины, так и для Грузии в этой непростой обстановке?

Для Украины критически важно защищать своих граждан, и потому я уверена, что сейчас решение вопроса господина Саакашвили лежит в дипломатической плоскости

– Для Украины критически важно защищать своих граждан, и потому я уверена, что сейчас решение вопроса господина Саакашвили лежит в дипломатической плоскости. Насколько мне известно, Министерство иностранных дел и господин Кулеба занимаются подготовкой дипломатических шагов, которые необходимы, чтобы поддержать и вернуть гражданина Украины в страну. Поездка госпожи Денисовой – омбудсмена по правам человека – в Грузию как раз и есть часть системных шагов, которые должна и предпринимает Украина для того, чтобы вернуть своего гражданина на родину. Удастся ли это и что будет дальше происходить, зависит от готовности обеих сторон решить достаточно эмоциональный вопрос спокойным, мирным, дипломатическим способом. Поэтому я бы ждала четкой позиции по этому вопросу к концу этой или началу следующей парламентской недели, и тогда, возможно, будут заявления от политических партий в украинском парламенте, и тогда, возможно, стоит ждать более четкой и жесткой позиции украинской власти. Сейчас, насколько мне известно, идет сбор информации, подготовка дипломатических шагов. Визит госпожи Денисовой и есть один из таких шагов.

– Правительство Грузии твердо заявляет, что Михаил Саакашвили покинет тюрьму только после шести лет заключения. Согласны ли вы с такой постановкой вопроса? Как вообще можно воздействовать на грузинские власти – если не освобождать, то, по крайней мере, отправить Саакашвили обратно в Украину?

Наша задача, в соответствии с международными нормами, – вернуть гражданина Украины на родину. Думаю, что мы должны говорить исключительно о юридической и дипломатической составляющей этого дела

– Я думаю, опять-таки, что от эмоционального отношения к яркой персоне господина Саакашвили мы должны вернуться к юридическим и законным нормам. Что сейчас происходит? Гражданин Украины задержан в другой стране и удерживается там. Наша задача, в соответствии с международными нормами, – вернуть гражданина Украины на родину. Думаю, что из этого и стоит исходить, потому что сейчас и в медиапространстве, и в соцсетях много разных манипуляций, которые связаны с политической деятельностью господина Саакашвили, с его предыдущими довольно яркими шагами. Думаю, что мы должны говорить исключительно о юридической и дипломатической составляющей этого дела. И она следующая: как любая другая страна, которая является частью международного сообщества, Украина имеет право и должна возвращать своих граждан на родину. Это должна быть наша позиция вне зависимости от заявлений других государств. Я думаю, что в последующем мы узнаем от Министерства иностранных дел о том, на чем основывается заявление правительства Грузии относительно удержания украинского гражданина.

– Госпожа Рудик, конечно, первоочередная задача – это здоровье человека, это даже не обсуждается. Но почему, как вы думаете, Михаил Саакашвили решил вернуться в Грузию нелегально, знало ли о его планах правительство Украины, которое назначило его председателем исполкома Национального совета реформ Украины?

– Что касается того, знали ли власти о планах господина Саакашвили, надо спрашивать саму власть и украинское правительство. Опять-таки шаги господина Саакашвили по нелегальному возвращению в Грузию лежат в юридической плоскости, и оценку должны дать юристы и дипломаты. Что касается его должности главы Национального совета реформ, тут моя позиция не меняется: вне зависимости от того, какую бы должность не занимал гражданин Украины, какие бы шаги он не предпринимал, мы должны действовать в рамках международных норм и договоренностей. Вне зависимости от того, является ли человек политиком и с какой целью он перешел границу.

– Вы представляете законодательную власть Украины – Верховную раду. Обсуждается ли идея созыва специальных слушаний в парламенте Украины по делу Саакашвили, чтобы дать политическую оценку тому, как глава исполнительного комитета по реформам пересек грузино-украинскую границу, и что можно сделать, еще раз повторюсь, для его освобождения и разрядки кризиса, назовем это так условно, между Украиной и Грузией, который вызван арестом Саакашвили?

– Как глава политической партии и народный депутат Украины, могу сказать, что тут Верховная рада – парламент, может выйти исключительно с политической позицией и политическим заявлением. Это может произойти на следующей пленарной неделе – во вторник. До того мы не ожидаем ни созыва внеочередных заседаний, ни других шагов. Может, до того будут какие-то переговоры относительно парламентской позиции в целом. Что касается того, что можно сделать, чтобы вернуть господина Саакашвили, это опять-таки лежит исключительно в плоскости дипломатических шагов, которые может сделать Украина. В этом плане украинский парламент, как законотворческая ветвь власти, может выступать исключительно с политической позицией. Вся остальная ответственность, естественно, лежит на МИДе. Думаю, что Украина уже не раз показывала, что она борется за своих граждан, в том числе за их достойное пребывание в заключении в других странах, если такие случаи происходят. Я общалась и имею честь работать с госпожой Денисовой, потому я уверена, что, когда будет больше информации о статусе и состоянии господина Саакашвили, мы лучше сможем дать политическую оценку. Сейчас информации очень мало, потому мы должны действовать в рамках дипломатических норм.

– И последний вопрос. Вернусь к тому, с чего начал интервью: сегодня Михаила Саакашвили посетила омбудсмен Украины, которая сказала, что ее держали 40 минут на таможне Грузии, и если бы она не пригрозила и не подключила различные каналы, не уточнив какие, ее могли бы не впустить, как не впустили журналиста Гордона, который не скрывает, что уважает и дружит с Михаилом Саакашвили. Мне кажется, это показывает, что грузинская власть чем-то очень недовольна. Не кажется ли вам, что нарастает какой-то кризис между Украиной и Грузией?

Сейчас любые субъективные рассуждения, скорее, повредят попыткам разрешить ситуацию, чтобы украинский гражданин мог вернуться в Украину

– Я думаю, возвращаясь к нашему разговору, что сейчас, чтобы не ухудшать ситуацию и не углублять возможные расхождения в трактовке и понимании ситуации, мы должны дать возможность дипломатам сделать свою работу по вопросам задержания господина Саакашвили, условиям его содержания, факту пересечения им границы и позиции Украины по этому вопросу. Сейчас любые субъективные рассуждения, скорее, повредят попыткам разрешить ситуацию, чтобы украинский гражданин мог вернуться в Украину.